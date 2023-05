Neues Franchise Erfolgskonzept mit Gourmet Markt

Der Gourmet Markt ist mit einem neuen Franchise Konzept gestartet und ermöglicht somit einen erfolgreichen Schritt in die Selbstständigkeit im Einzelhandel mit integriertem Bistro.

Das umfangreiche Sortiment besteht aus Feinkost und Delikatessen. Produkte aus aller Welt mit Schwerpunkt aus Europa sind sicher ideal für dieses Konzept. Endlich nicht mehr für andere, sondern für sich selbst arbeiten. Der Gourmet Markt bietet ein schlüsselfertiges Ladenkonzept mit einem Bistro. Die Franchise Nehmer erhalten ein umfassendes Konzept und werden bis zur Eröffnung vom Gourmet Markt begleitet und erhalten entsprechend alle wichtigen Informationen zum Geschäft und dem Bistro.

Der Gourmet Markt verfügt über ein ansprechendes Sortiment von Wein aus Spanien, Italien und dem Rheingau, Spirituosen, Sekt, Prosecco und Champagner, Öle, Balsamicos, Oliven, Pasta, Pasta Saucen, Marmeladen, Pralinen, Schokolade, süße Cremes, Kaffee, Te, Gewürze, Salze und feinste Snacks und Saucen. Die Frischetheke rundet das Sortiment mit Serrano Schinken, Iberico Schinken, San Daniele und verschiedenen Käsesorten aus Mallorca und Italien ab. Diese Produkte werden auch bei den Speisen im Bistro genutzt, sodaß der Kunde diese leckeren Produkte auch kaufen kann. Der Gourmet Markt bietet eine mediterrane Speisekarte mit vielen verschiedenen Speisen an. Auch einige leckere Flammkuchen Variationen werden angeboten.

„Wir freuen uns sehr, unser Franchise-Programm einzuführen und engagierte Unternehmer auf unserem Weg zu begleiten“, sagte der Geschäftsführer von www.gourmet-markt.de. „Wir sind überzeugt, dass unsere bewährte Marke, unsere hochwertigen Produkte und unsere umfassende Unterstützung den Erfolg unserer Franchise Partner sicherstellen werden. Wir laden alle interessierten Unternehmer ein, sich unserer Familie anzuschließen und einen eigenen Gourmet Markt zu eröffnen.“

Das Franchise-Programm vom Gourmet Markt bietet eine spannende Chance für Unternehmer, die ihr eigenes Unternehmen im boomenden Markt für gehobene Lebensmittel und Gourmetprodukte aufbauen möchten. Wenn Sie daran interessiert sind, Teil der Gourmet Markt Familie zu werden und Ihren eigenen Gourmet Markt zu eröffnen, besuchen Sie bitte www.gourmet-markt.de/pages/franchise für weitere Informationen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Gourmet Mark FPM GmbH

Herr Michael Heber

Neugasse 21

65183 Wiesbaden

Deutschland

fon ..: 0611 94912430

web ..: http://www.gourmet-markt.de

email : info@gourmet-markt.de

In unserem Gourmet Markt erhalten Sie viele Delikatessen und Feinkost aus Deutschland, Italien, Frankreich, Österreich, Spanien und von der Insel Mallorca. Selbstverständlich bietet Ihnen unser Gourmet Markt auch Spezialitäten aus aller Welt. Wir arbeiten mit ausgesuchten Weingütern zusammen, die auf Nachhaltigkeit bedacht sind, um Ihnen hervorragende Weine anbieten zu können. Die sehr guten und vollen Rotweine aus Mallorca, Spanien und Italien sind sehr zu empfehlen. Zu einem Fisch in Salzkruste oder Meeresfrüchten empfehlen wir einen guten Weißwein aus dem Rheingau oder auch Österreich sowie auch gerne mal einen Rose Wein. Als Aperitif oder zur Begrüßung Ihrer Gäste bestellen Sie auch gerne eine Auswahl an Cava, Prosecco und Sekt sowie erlesene Champagner. Alles liefern wir Ihnen direkt von unserem zentralen Standort in Wiesbaden. Holen Sie sich Ihren Urlaub nach Hause und bestellen online köstliche Spezialitäten. Bequem online kaufen und zu Hause genießen.

Pressekontakt:

Gourmet Mark FPM GmbH

Herr Michael Heber

Neugasse 21

65183 Wiesbaden

fon ..: 0611 94912430

web ..: http://www.gourmet-markt.de

email : info@gourmet-markt.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Goliath Resources: Neues 18.000 Meter-Bohrprogramm mit Potenzial für Neuentdeckungen läuft an Voll ausgelastet statt leer gefahren – wo Fracht und Laderaum sich finden