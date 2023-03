WHS: Arbeitgeber der Zukunft

Wüstenrot Haus- und Städtebau erhält DIND-Auszeichnung

Das Deutsche Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung (DIND) hat die Wüstenrot Haus- und Städtebau (WHS) mit der Auszeichnung „Arbeitgeber der Zukunft“ prämiert. Der Preis wird jährlich unter der Schirmherrschaft von Brigitte Zypries, Bundeswirtschaftsministerin a.D., vergeben.

Das mit der Auszeichnung verbundene Siegel würdigt die Rolle des deutschen Mittelstandes und soll den Trägern helfen, im Wettbewerb um wertvolle Arbeitskräfte, positiv auf sich aufmerksam zu machen. Besonders in Ballungsräumen wie Stuttgart, München, Berlin oder Hamburg gestaltet sich die Suche nach geeigneten Auszubildenden oft schwierig. Fünf Bewertungskriterien waren für die Vergabe entscheidend: moderne Führung, Innovationskraft, Stand der digitalen Transformation, Mitarbeiterfreundlichkeit und Strategien fürs Recruiting. Die WHS konnte in allen Kriterien punkten und sich erfolgreich als ökonomischer, ökologischer, sozialer und digitaler Arbeitgeber präsentieren. Zudem gilt die Immobilienbranche als krisensicher und verspricht einen sicheren Arbeitsplatz.

Preisverleihung mit Brigitte Zypries

Das Wohl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Förderung und Ausbildung junger Talente liegt der WHS seit jeher am Herzen. Mit der Auszeichnung als Arbeitgeber der Zukunft wurde dieses Engagement nun entsprechend gewürdigt.

Die Preisverleihung, der auch Brigitte Zypries beiwohnte, fand am 14.03.2023 in Hamburg und am 21.03.2023 in Frankfurt statt.

Die Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH (WHS) ist ein Tochterunternehmen des Vorsorge-Spezialisten Wüstenrot & Württembergische. Als überregional tätige Immobilienexpertin der Unternehmensgruppe liegen ihre Kernkompetenzen in den Bereichen Städtebau, Wohnungsbau und Immobilienmanagement. Seit 1949 hat die WHS bundesweit mehr als 23.000 Häuser und Wohnungen erstellt, verwaltet derzeit rund 10.000 Miet- und Eigentumswohnungen und betreut aktuell rund 200 Sanierungsgebiete in mehr als 110 Städten und Gemeinden. Die WHS ist mit rund 170 Mitarbeitern am Hauptsitz in Ludwigsburg sowie durch Geschäftsstellen in den Ballungsräumen Dresden, Frankfurt am Main, Hannover, Karlsruhe, Köln und München aktiv.

