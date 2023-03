DIND verleiht onlineweg.de Touristik GmbH den Titel „Arbeitgeber der Zukunft 2023“

Deutsches Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung (DIND) verleiht onlineweg.de Touristik GmbH den Titel „Arbeitgeber der Zukunft 2023“

München, 22.03.2023 – In der heutigen Zeit ist der Fachkräftemangel in vielen Branchen, darunter auch der Touristik, ein großes Problem. Unternehmen müssen neue Wege finden, um Experten und Talente zu gewinnen und langfristig zu binden. Das Deutsche Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung DIND hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Mittelstand in Deutschland im Wettbewerb um wertvolle Arbeitskräfte zu unterstützen. Die Auszeichnung „Arbeitgeber der Zukunft“ ist eine Anerkennung für Unternehmen, die innovative Ideen und Strategien für Digitalisierung und Nachhaltigkeit umsetzen. Die Schirmherrin dieser Initiative, Brigitte Zypries, ehemalige Bundeswirtschaftsministerin, unterstützt diese Auszeichnung und betont die Bedeutung für den deutschen Mittelstand.

Um qualifizierte Unternehmen für diese Auszeichnung herauszufiltern, ist das DUP UNTERNEHMER- Magazin als unabhängige Redaktion und Partner des DIND im regelmäßigen Austausch mit Beratern und Branchenexperten und analysiert interessante Arbeitgeber in einem umfassenden Prüfverfahren. Dabei liegt der Fokus auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit.

In diesem Jahr erhält die onlineweg.de Touristik GmbH die Auszeichnung als Arbeitgeber der Zukunft 2023. Onlineweg hat in einem umfassenden Prüfverfahren überzeugt und trägt nun stolz das Siegel „Arbeitgeber der Zukunft“. Die Expertenjury würdigt damit das Engagement des Unternehmens für innovative Führungskonzepte und die konsequente Umsetzung einer digitalen Strategie.

Die offizielle Verleihung des Siegels „Arbeitgeber der Zukunft“ an onlineweg fand am 21.03.2023 in Frankfurt statt und wurde von Frau Brigitte Zypries, der Schirmherrin der Initiative, persönlich übergeben.

„Als Unternehmen legen wir großen Wert auf moderne Führung und die Implementierung einer klaren Digitalisierungsstrategie. Die Auszeichnung als Arbeitgeber der Zukunft 2023 zeigt, dass unser Ansatz erfolgreich ist. Wir sind stolz darauf, zu den innovativsten und nachhaltigsten Unternehmen in Deutschland zu gehören“, so Melanie Willer, Geschäftsführerin der onlineweg.de Touristik GmbH.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

onlineweg.de Touristik GmbH

Herr Rene Hanika

Ortlerstr. 2

81373 München

Deutschland

fon ..: 089/70096611

web ..: https://www.onlineweg.de

email : hanika@onlineweg.de

Hinter onlineweg steht die 2002 gegründete onlineweg.de Touristik GmbH aus München. Seit dem vernetzt onlineweg die Offline- und Onlinewelten von Reisebüros und sind mit über 1.325 Kunden in Deutschland und Europa Marktführer für professionelle Internet-Komplettlösungen für Reisebüros.

Über das Netzwerk der onlineweg.de Touristik GmbH findet der Urlauber eine Vielzahl an individuell auf das Reisebüro zugeschnittene Webseiten mit der einzigartigen Kombination einer hoch entwickelten professionellen Onlineplattform und der flächendeckenden Beraterkompetenz von Tausenden Reisebüro-Experten vor Ort.

Pressekontakt:

onlineweg.de Touristik GmbH

Frau Melanie Willer

Ortlerstr. 2

81373 München

fon ..: 089/70096620

email : willer@onlineweg.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Erfolgreiche Teilnahme der Dr. Dietrich Müller GmbH an der „tape & functional film“ Messe in Amsterdam