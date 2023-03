First Phosphate erweitert hochgradige Phosphatschichten in seinem Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche in Saguenay-Lac-St-Jean in kanadischer Provinz Quebec

Saguenay (Quebec), 24. März 2023 / IRW-Press / – First Phosphate Corp. (First Phosphate oder das Unternehmen) (CSE: PHOS) (FWB: KD0) freut sich bekannt zu geben, dass es weitere Bohrergebnisse von seinem Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche in der Region Saguenay-Lac-St-Jean in der kanadischen Provinz Quebec erhalten hat. Diese zusätzlichen Ergebnisse knüpfen an die Pressemitteilung des Unternehmens vom 9. März 2023 an.

Höhepunkte:

– Bohrloch BL-23-03 durchschnitt 8,4 % P2O5 auf 64,2 m, beginnend in der Mineralisierung in der Festgesteinssohle.

– Es wurde ermittelt, dass sich die ursprünglich in Bohrloch BL-23-02 entdeckte Schicht 3 (8,4 % P2O5 auf 57,3 m) bis zu Bohrloch BL-23-03 (8,4 % P2O5 auf 64,2 m) erstreckt. Dies belegt die Beständigkeit von Schicht 3 auf dem Streichen und entlang der Neigung.

– Die kürzlich entdeckte Schicht 4 erstreckt sich über Bohrloch BL-23-03 (zwischen 143,0 und 201,0 m) sowie über Bohrloch BL-23-04 (zwischen 4,8 und 45,0 m).

Diese Bohrergebnisse bestätigen die Erweiterung der hochgradigen Phosphatschicht, die ursprünglich in Bohrloch BL-23-02 entdeckt wurde, sowie eine neue vierte Schicht, sagte Peter Kent, President von First Phosphate. Darüber hinaus hat das Unternehmen nun 17 Bohrlöcher innerhalb des primären, 2.000 m langen magnetischen Abschnitts gebohrt, die allesamt Phosphatschichten von wenigen Metern bis zu über 100 m aufweisen.

Wir erkennen das Ausmaß der von First Phosphate durchgeführten Arbeiten, die zu diesen beeindruckenden Phosphatentdeckungen in unserer Region der regionalen Grafschaftsgemeinde Fjord-du-Saguenay geführt haben, sagte Gérald Savard, Bürgermeister von Bégin und Präfekt der regionalen Grafschaftsgemeinde Fjord-du-Saguenay. Das Potenzial, neue Arbeitsplätze und Wohlstand zu schaffen, sowie die Möglichkeit, unsere Infrastruktur durch den verantwortungsbewussten Abbau von Phosphat zu verbessern, ist für unsere Gemeinde und unsere regionale Grafschaftsgemeinde überaus interessant.

Tabelle 1 – Analyseergebnisse – Bégin-Lamarche Property

Bohrloch von (m) bis (m) Länge1 (m) P2O5 (%) TiO2 (%) Anmerkung

BL-23-01 5,9 29,6 23,8 10,6 5,2 Bereits

veröffentlicht

131,9 215,4 83,5 7,8 4,2

BL-23-02 16,6 29,6 13,1 9,9 6,5 Bereits

veröffentlicht

143,8 201,0 57,3 8,4 3,4

BL-23-03 13,8 78,0 64,2 8,4 4,4

143,0 160,8 17,8 5,8 4,1

183,0 201,0 18,0 5,3 4,1

BL-23-04 4,8 45,0 40,2 5,1 2,7

68,65 76,7 8,05 8,3 4,5

1Die Länge wird über die gesamte Länge des Bohrlochs gemessen. Die wahre Mächtigkeit wird auf 60-80 % der Kernlänge geschätzt.

Bohrloch BL-23-03 durchschnitt 8,4 % P2O5 (Phosphat) auf 64,2 m und diese Phosphatschicht ist die Erweiterung der ursprünglich entdeckten Schicht 3, die 8,4 % P2O5 auf 57,3 m ergab (Bohrloch BL-23-02). BL-23-03 befindet sich 100 m östlich von BL-23-02 (siehe Abb. 1). Die neuen Ergebnisse von BL-23-03 belegen die Beständigkeit dieser Phosphatschicht entlang des Streichens und der Neigung. Die Mineralisierung befindet sich innerhalb von nelsonitischem Peridotit, der durchschnittlich 15 bis 20 % Apatit enthält. Die Parameter für beide Bohrlöcher sind in Tab. 2 aufgeführt.

Ein weiteres interessantes Gebiet wurde südöstlich von Schicht 3 entdeckt. In beiden neuen Bohrlöchern wurde das Vorkommen einer weiteren Phosphatschicht gemeldet – Schicht 4 im Südosten, die durchschnittlich 5,0 % P2O5 aufweist. Diese Schicht besteht aus kleineren Schichten aus nelsonitischem Peridotit mit Gestein zwischen den Flözen, das ebenfalls Apatit (Phosphatmineral) enthält.

Die bisherigen Bohrergebnisse weisen auf das Vorkommen von vier großen Phosphatschichten mit einer Mächtigkeit von 60 bis 83 m und einer Länge von mindestens 300 m hin. Die Gehalte variieren zwischen 5,0 und 10,6 % P2O5 (Phosphat).

Das Unternehmen hat nun 17 Bohrlöcher auf insgesamt 2.000 m in den primären magnetischen Abschnitt in seinem Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche gebohrt. In allen Bohrlöchern wurden Schichten mit einer Apatitmineralisierung identifiziert. Die Mächtigkeit der Schichten variiert von wenigen Metern bis zu über 100 m entlang der Länge der Bohrlöcher. Die Proben von weiteren sieben Bohrlöchern wurden an das Analyselabor gesendet und die Ergebnisse sollen in den kommenden Wochen eintreffen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69805/FirstPhosphate_240323_DEPRcom.001.jpeg

Tabelle 2 – Parameter für neu gemeldete und bisherige Bohrlöcher

Bohrloch Rechtswert Hochwert Azimut Neigung Länge (m) Anmerkung

BL-23-01 326558 5403369 150 -45 244,5 Bereits

veröffentlicht

BL-23-02 326558 5403366 330 -45 201,0 Bereits

veröffentlicht

BL-23-03 326651 5403385 150 -45 201,0

BL-23-04 326704 5403275 150 -45 201,0

Qualitätskontrolle (QA/QC)

Die Probenahmen und die Analysedaten des Bohrkerns werden vom Unternehmen durch ein Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramm (QA/QC) überwacht, das in Übereinstimmung mit den CIM-Richtlinien für bewährte Verfahren bei der Mineralexploration entwickelt wurde. Der Bohrkern (NQ-Durchmesser) wird protokolliert und die Proben werden von den Geologen von Laurentia Exploration Inc. ausgewählt und am Projektstandort mit einer Diamantsäge in zwei Hälften gesägt. Eine Hälfte des Kerns wird zu Referenzzwecken am Standort aufbewahrt. Die Länge der Probenabschnitte kann je nach den geologischen Beobachtungen zwischen 0,5 und 3 Metern liegen. Die Halbkernproben werden verpackt und in versiegelten Reissäcken über Land an ein unabhängiges Labor – Activation Laboratories Ltd. in Ancaster, Ontario (ISO/IEC 17025:2005 mit CAN-P-1579) – überstellt. Die Kernproben werden bis zu 80 % auf 2 mm (10 Mesh) zerkleinert, gefolgt von einer 250-g-Riffelspaltung und Pulverisierung (Weichstahl) um bis zu 95 % auf -200 Mesh. Jede Probe wird im Rahmen der Gesamtgesteinsanalyse (Code 4B) mittels Lithiummetaborat/Tetraborat-Schmelzung und ICP-OES-Analyse auf 10 Hauptoxide und 7 Spurenelemente untersucht. Das Labor verfügt über eigene QA/QC-Protokolle, bei denen Leerproben und interne Standards abwechselnd alle 10 Proben eingesetzt werden. Für die Sicherheit der Proben bis zu ihrer Lieferung an das Labor wurde eine formelle Überwachungskette eingeführt.

Qualifizierter Sachverständiger

Die wissenschaftlichen und technischen Angaben von First Phosphate Corp. in dieser Pressemeldung wurden von Gilles Laverdière, P.Geo., geprüft und genehmigt. Herr Laverdière ist Geologe und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure of Mineral Projects (NI 43-101).

Weitere Offenlegung

Das Unternehmen gibt bekannt, dass es die Independent Trading Group (ITG) mit der Erbringung von Market-Making-Dienstleistungen gemäß den Richtlinien der CSE beauftrag hat. ITG wird die Aktien des Unternehmens an der CSE/NEO/TSX-V sowie an allen anderen Handelsplätzen handeln, um einen vernünftigen Markt aufrechtzuerhalten und die Liquidität der Stammaktien des Unternehmens zu verbessern.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es mit Yabucoa Partners Corp., handelnd unter Streetwise Reports, und einer Tochtergesellschaft von StreetSmart, (Yabucoa) ein vertragliches Abkommen hinsichtlich Beratungsdienste – Marktforschung, Markteinblicke, Analysedienste und andere Dienste, die zuletzt in den Bereich der Investor-Relations-Aktivitäten fielen – unterzeichnet hat. Die Beauftragung von Yabucoa gilt für einen Zeitraum von sechs Monaten. Die Beauftragung hat am 3. Januar 2023 begonnen und wird am 3. Juli 2023 enden. Das Unternehmen hat an Yabucoa eine Gebühr in Höhe von 59.000 USD bezahlt.

Über First Phosphate Corp.

First Phosphate ist ein Mineralerschließungsunternehmen, das sich gänzlich der Gewinnung und Reinigung von Phosphat zur Herstellung von aktivem Kathodenmaterial für die Lithium-Eisen-Phosphat-(LFP)-Batterieindustrie verschrieben hat. First Phosphate ist bestrebt, mit hohem Reinheitsgrad, unter Einhaltung aller ESG-Standards und mit voraussichtlich geringem CO2-Fußabdruck zu produzieren. First Phosphate plant, sich direkt vertikal von der Abbauquelle in die Lieferketten größerer nordamerikanischer LFP-Batteriehersteller zu integrieren, die aktives LFP-Kathodenmaterial in Batteriequalität benötigen, das aus einer konsistenten und sicheren Lieferquelle stammt. First Phosphate besitzt in der Region Saguenay-Lac-St-Jean in der kanadischen Provinz Quebec über 1.500 km² an Landschürfrechten, die es aktiv erschließt. Die Konzessionsgebiete von First Phosphate bestehen aus seltenem Anorthosit-Phosphat-Eruptivgestein, das im Allgemeinen hochreines Phosphatmaterial ohne hohe Konzentrationen von schädlichen Elementen liefert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Peter Kent, President

peter@firstphosphate.com

Tel: +1 (647) 707-1943

Investor Relations: investor@firstphosphate.com

Media Relations: media@firstphosphate.com

Website: www.FirstPhosphate.com

Folgen Sie First Phosphate:

Twitter: twitter.com/FirstPhosphate

LinkedIn: www.linkedin.com/company/first-phosphate/

Zukunftsgerichtete Informationen und Warnhinweise

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig durch Begriffe wie können, sollten, antizipieren, erwarten, potenziell, glauben, beabsichtigen oder die Verneinung dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen über: die Verpflichtung des Unternehmens, hochreine Phosphatmaterialien nach vollem ESG-Standard und mit geringem Kohlenstofffußabdruck zu produzieren; die Pläne des Unternehmens, sich direkt in die Funktionen bestimmter großer nordamerikanischer LFP-Batteriehersteller zu integrieren, der vorgeschlagenen Entwicklung der Landkonzessionen des Unternehmens in der Region Saguenay-Lac-St-Jean in Quebec; das Unternehmen wird zusätzliche Untersuchungsergebnisse veröffentlichen, sobald diese verfügbar sind und die Pläne des Unternehmens für weitere Explorationen auf seinem Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung beruhen auf bestimmten Annahmen und erwarteten zukünftigen Ereignissen, und zwar: die Fähigkeit des Unternehmens, hochreine Phosphatmaterialien nach vollem ESG-Standard und mit geringem Kohlenstofffußabdruck zu produzieren; die Fähigkeit des Unternehmens, sich direkt in die Funktionen bestimmter großer nordamerikanischer LFP-Batteriehersteller zu integrieren; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Claims in der Region Saguenay-Lac-St-Jean in Quebec zu erschließen; die Fähigkeit des Unternehmens, in den kommenden Wochen weitere Untersuchungsergebnisse zu veröffentlichen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Pläne für weitere Explorationen auf seinem Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche umzusetzen; und die operativen Betriebe des Unternehmens werden neue Arbeitsplätze schaffen und die lokale Infrastruktur verbessern.

Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen abweichen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Unfähigkeit des Unternehmens, hochreine Phosphatmaterialien nach vollem ESG-Standard und mit geringem Kohlenstofffußabdruck zu produzieren; die Unfähigkeit des Unternehmens, sich direkt in die Funktionen bestimmter großer nordamerikanischer LFP-Batteriehersteller zu integrieren; die Unfähigkeit des Unternehmens, seine Claims in der Region Saguenay-Lac-St-Jean in Quebec zu erschließen, die Unfähigkeit des Unternehmens, in den kommenden Wochen zusätzliche Untersuchungsergebnisse zu veröffentlichen; und die Unfähigkeit des Unternehmens, seine Pläne für weitere Explorationen auf seinem Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche durchzuführen; und der operative Betrieb des Unternehmens wird keine neuen Arbeitsplätze schaffen und die lokale Infrastruktur nicht verbessern.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Die Leser werden ferner davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da nicht gewährleistet werden kann, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, tatsächlich eintreten werden. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich qualifiziert und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

First Phosphate Corp.

Bennett Kurtz

1055 West Georgia Street, 1500 Royal Centre

V6E 4N7 Vancouver, BC

Kanada

email : bennett@firstphosphate.com

Pressekontakt:

First Phosphate Corp.

Bennett Kurtz

1055 West Georgia Street, 1500 Royal Centre

V6E 4N7 Vancouver, BC

email : bennett@firstphosphate.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

DIND verleiht onlineweg.de Touristik GmbH den Titel „Arbeitgeber der Zukunft 2023“ Ab sofort bei ICOS: Das neue IceWarp Epos mit All-in-One-Konzept