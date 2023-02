First Phosphate startet Bohrprogramm bei der Phosphat-Liegenschaft Bégin-Lamarche in der Region Saguenay-Lac-St-Jean in Québec (Kanada)

Saguenay, Quebec – 16. Februar 2023 / IRW-Press / – First Phosphate Corp. (First Phosphate oder das Unternehmen) freut sich, den Beginn des Explorationsbohrprogramms des Unternehmens im Rahmen seiner Phosphat-Liegenschaft Bégin-Lamarche in der Region Saguenay-Lac-St-Jean in Québec (Kanada) bekanntzugeben.

Highlights:

– 4.000 Meter Diamantbohrprogramm in hochwertigen Phosphatschichten.

– Test-Analysen von hochgradigem Oberflächenphosphat, das mit einer gut definierten Magnetstruktur zusammenfällt.

Das Bohrprogramm umfasst insgesamt 4.000 Meter Bohrlöcher, um die Kontinuität von hochqualitativen phosphathaltigen Nelsoniten zu testen, die laut Pressemitteilung des Unternehmens vom 24. Januar 2023 (abrufbar unter: firstphosphate.com/news) auf der Oberfläche gefunden wurden.

Nachdem wir Ergebnisse von Feldproben, der geologischen Aufklärung und einer hochauflösenden magnetischen Vermessung erhalten haben, die in der zweiten Jahreshälfte 2022 abgeschlossen wurde, freuen wir uns darauf, die Bohrarbeiten in unserer Bégin-Lamarche-Liegenschaft einzuleiten, so Peter Kent, President von First Phosphate. Hochgradige Phosphat-Analysen in Nelsoniten in Verbindung mit einer genau definierten Magnetstruktur besitzen das Potenzial für die Entdeckung einer großflächigen Phosphatmineralisierung.

Phosphathaltige Gesteinsschichten in Anorthosit lassen sich durch magnetische Vermessungen leicht identifizieren, da das Phosphat mit Magnetit assoziiert ist. Die im Jahr 2022 durchgeführte helikoptergestützte magnetische Vermessung ergab eine starke und durchgehend hohe magnetische Struktur, die mit mehreren Stichproben übereinstimmt, die bei Tests mehr als 10 % P2O5 aufwiesen. Die charakteristische hochmagnetische Signatur der am Bégin-Lamarche identifizierten Ablagerung wird durch Bohrungen untersucht.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) und ihre Marktaufsichtsbehörde (in den Statuten der CSE als Market Regulator bezeichnet) haben diese Pressemeldung nicht geprüft und übernehmen keine Verantwortung für ihre Angemessenheit oder Genauigkeit.

Qualifizierter Sachverständiger

Die wissenschaftlichen und technischen Angaben von First Phosphate Corp. in dieser Pressemeldung wurden von Gilles Laverdière, P.Geo., geprüft und genehmigt. Herr Laverdière ist Geologe und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure of Mineral Projects (NI 43-101) und hat die in dieser Pressemeldung enthaltenen Daten verifiziert.

Über First Phosphate Corp.

First Phosphate ist ein Mineralerschließungsunternehmen, das sich gänzlich der Gewinnung und Reinigung von Phosphat zur Herstellung von aktivem Kathodenmaterial für die Lithium-Eisen-Phosphat-(LFP)-Batterieindustrie verschrieben hat. First Phosphate ist bestrebt, mit hohem Reinheitsgrad, unter Einhaltung aller ESG-Standards und mit voraussichtlich geringem CO2-Fußabdruck zu produzieren. First Phosphate plant, sich direkt vertikal von der Abbauquelle in die Lieferketten größerer nordamerikanischer LFP-Batteriehersteller zu integrieren, die aktives LFP-Kathodenmaterial in Batteriequalität benötigen, das aus einer konsistenten und sicheren Lieferquelle stammt. First Phosphate besitzt in der Region Saguenay-Lac-St-Jean in der kanadischen Provinz Quebec über 1.500 km² an Landschürfrechten, die es aktiv erschließt. Die Konzessionsgebiete von First Phosphate bestehen aus seltenem Anorthosit-Phosphat-Eruptivgestein, das im Allgemeinen hochreines Phosphatmaterial ohne hohe Konzentrationen von schädlichen Elementen liefert.

Zukunftsgerichtete Informationen und Warnhinweise

Auf der Liegenschaft Bégin-Lamarche wurden keine Mineralressourcen oder -reserven definiert. Die hierin enthaltenen Verweise auf potenzielle Gehalte sind historischer und konzeptioneller Natur. Es wurden nicht genügend Explorationsarbeiten durchgeführt, um eine Mineralressource zu definieren, und es kann nicht garantiert werden, dass weitere geologische Arbeiten zur Abgrenzung von Mineralressourcen auf der Liegenschaft Bégin-Lamarche führen werden.

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig durch Begriffe wie können, sollten, antizipieren, erwarten, potenziell, glauben, beabsichtigen oder die Verneinung dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen über: die Verpflichtung des Unternehmens, hochreine Phosphatmaterialien nach vollem ESG-Standard und mit geringem Kohlenstofffußabdruck zu produzieren; die Pläne des Unternehmens, sich direkt in die Funktionen bestimmter großer nordamerikanischer LFP-Batteriehersteller zu integrieren; die vorgeschlagene Entwicklung der Landkonzessionen des Unternehmens in der Region Saguenay; den Zeitplan, den Umfang und andere Einzelheiten des Bohrprogramms des Unternehmens auf der Liegenschaft Bégin-Lamarche; und die Erwartung, dass die hochgradigen Phosphatergebnisse in Nelsoniten zusammen mit der gut definierten magnetischen Struktur Potenzial für die Entdeckung einer weitläufigen Phosphatmineralisierung auf der Liegenschaft Bégin-Lamarche bieten.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung beruhen auf bestimmten Annahmen und erwarteten zukünftigen Ereignissen, und zwar: die Fähigkeit des Unternehmens, hochreine Phosphatmaterialien nach vollem ESG-Standard und mit geringem Kohlenstofffußabdruck zu produzieren; die Fähigkeit des Unternehmens, sich direkt in die Funktionen bestimmter großer nordamerikanischer LFP-Batteriehersteller zu integrieren; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Claims in der Region Saguenay zu erschließen, die Fähigkeit des Unternehmens, dem Zeitplan, dem Umfang und anderen Einzelheiten des Bohrprogramms des Unternehmen auf der Liegenschaft Bégin-Lamarche gerecht zu werden; die Erwartung, dass die hochgradigen Phosphatergebnisse in Nelsoniten zusammen mit der gut definierten magnetischen Struktur Potenzial für die Entdeckung einer weitläufigen Phosphatmineralisierung in der Liegenschaft Bégin-Lamarche bieten.

Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen abweichen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Unfähigkeit des Unternehmens, hochreine Phosphatmaterialien nach vollem ESG-Standard und mit geringem Kohlenstofffußabdruck zu produzieren; die Unfähigkeit des Unternehmens, sich direkt in die Funktionen bestimmter großer nordamerikanischer LFP-Batteriehersteller zu integrieren; die Unfähigkeit des Unternehmens, seine Claims in der Region Saguenay zu erschließen, die Unfähigkeit des Unternehmens, des Unternehmens, dem Zeitplan, dem Umfang und anderen Einzelheiten des Bohrprogramms des Unternehmen auf der Liegenschaft Bégin-Lamarche gerecht zu werden; und dass die hochgradigen Phosphatergebnisse in Nelsoniten zusammen mit der gut definierten magnetischen Struktur nicht zur Entdeckung einer weitläufigen Phosphatmineralisierung in der Liegenschaft Bégin-Lamarche führen.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Die Leser werden ferner davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da nicht gewährleistet werden kann, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, tatsächlich eintreten werden. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich qualifiziert und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

