Goldene Zukunft: ÖGNI verleiht INVESTER United Benefits auf Expo Real drei Nachhaltigkeitszertifikate

ÖGNI Gold und EU-Taxonomiekonformität für nachhaltiges Wohnbauprojekt „Lavater 2“ im 22. Wiener Bezirk. / ÖGNI Gold auch für im Bau befindliches Wohnbauprojekt „Grosses Glück“.

(Wien, 14. Oktober 2022) Zweimal Gold und einmal Taxonomiekonformität: Auf Europas größter Fachmesse für Immobilien und Investitionen Expo Real hat die auf nachhaltige Projektentwicklungen spezialisierte INVESTER United Benefits, Entwicklungsarm der United Benefits Holding, gleich mehrfach abgeräumt. INVESTER Gründer Erwin Krause und CEO Michael Klement durften zweimal Gold für das Wohnneubauprojekt „Grosses Glück“ und das bereits fertiggestellte Wohnbauprojekt „Lavater 2“ von der Österreichischen Gesellschaft für nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI) entgegennehmen. Für das Projekt Lavater 2 erhielt INVESTER sogar ein Zertifikat für Taxonomiekonformität. Seine Taxonomie-Expertise macht der Projektentwickler aktuell auch in einer groß angelegten Studie unter der Leitung der ÖGNI und der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) geltend. „Da wir mit der Konzernmutter, der United Benefits Holding, eine konsequente ESG-Strategie verfolgen, verstehen wir nicht nur die Komplexität der mit ESG verbundenen Herausforderungen, sondern verfügen auch über ein breites Know-how und Umsetzungswissen auf Objektebene. Dies bringen wir aktuell in die laufende Studie mit unseren Projekten ein, wo wir die technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie auf ihre Anwendbarkeit in der Praxis überprüfen. Gebäudezertifizierungen spielen für uns dabei eine wichtige Rolle, weil sie sicht- und messbar machen, was für Bewohner und Investoren sonst nicht unbedingt wahrnehmbar ist. Sie zeigen, dass unsere Objekte tatsächlich umwelt- und ressourcenschonend sind und dass wir mit hoher wirtschaftlicher und sozialer Effizienz Immobilienwerte schaffen, die über Generationen hinweg flexibel nutzbar sind“, erklärt Invester CEO Michael Klement. Nach Fertigstellung erwartet INVESTER auch für das Wohnneubauprojekt Grosses Glück im 22. Wiener Bezirk die Bestätigung der Taxonomiekonformität. Begleitet wurde der Zertifizierungsprozess von den Nachhaltigkeitsspezialisten der RM Engineering.

Lavater 2: Klimafreundliche Infrastruktur und Urbanität im Grünen

Das nachhaltige Wohnbauprojekt Lavater 2 wurde Ende 2021 fertiggestellt und ist seit September 2022 im Besitz der Bank Austria Real Invest und ihrem offenen Immobilienfonds REAL INVEST Austria. 251 smart vernetzte Mietwohnungen und Geschäfte des täglichen Bedarfs liefern hier an der Schnittstelle zwischen urbanem Zentrum und grüner Naherholung im 22. Wiener Bezirk praktisch alles, was nachhaltigen Wohnungsbau und Sozialverträglichkeit auszeichnet. Grün ist dabei nicht nur die klimafreundliche Infrastruktur mit Fernwärmeheizung, Kühlung durch Einzel-Splitgeräte, 16 voll ausgestatteten Elektro-Ladestationen sowie Paketboxen zahlreicher Anbieter. Grün ist auch das unmittelbare Umfeld der lichtdurchfluteten Wohnungen: In unmittelbarer Nachbarschaft zum grünen Naherholungsgürtel Wiens und mit Freiflächen für jede Wohneinheit sowie einer großzügigen Gartenanlage für die Allgemeinheit ist Umweltnähe hier mehr als nur eine Floskel. „ÖGNI Gold steht für den ökologischen, ökonomischen und soziokulturellen Mehrwert von Lavater 2“, sagt Michael Klement. „Das Gutachten zur Taxonomiekonformität leistet überdies einen Beitrag zum Europäischen Green Deal.“

Grosses Glück: Höchste Nachhaltigkeitsstandards mit Photovoltaik und Geothermie

Noch auf seine Fertigstellung wartet das Wohnbauprojekt Grosses Glück im 22. Wiener Bezirk, das höchste Nachhaltigkeitsanforderungen übertreffen soll und von der ÖGNI ebenfalls bereits die Gold-Zertifizierung erhalten hat. Der Projektentwickler fokussiert hier auf eine klimafreundliche Energieversorgung und ökologische Baumaterialien mit hohen Recyclingquoten sowie höchste Effizienz durch Digitalisierung. Die 153 Wohneinheiten der beinahe CO2-neutralen Immobilie sollen nahezu energieautark und über Geothermie sowie Photovoltaik mit Energie versorgt werden. Freiflächen zu jeder Wohnung und maximal begrünte Gemeinschaftsflächen mit unter anderem zwei Kinderspielplätzen sorgen in optimaler Lage ebenfalls für die Erfüllung grüner Wohnträume. Hinzu kommen acht voll ausgestattete Stromtankstellen, 400 Fahrradstellplätze und ein Asset-Management-Konzept, das dank digitaler Datenmessung zur optimalen Kommunikation zwischen Asset Management, Hausverwaltung und Mietern beiträgt. „Grosses Glück macht als langfristig nachhaltiges Objekt seinem Namen wirklich alle Ehre“, so Michael Klement. „Noch immer gibt es viel zu wenige Immobilienprojekte, die den strengen Standards der EU-Taxonomieverordnung gerecht werden. Mit Fertigstellung dieses Projektes wird es bald eines mehr geben.“

Europäische Vorbildfunktion

Mit zahlreichen Immobilienprojekten haben die United Benefits Holding und ihre Töchter INVESTER, EKAZENT und WEALTHCORE mittlerweile höchste Nachhaltigkeitsstandards umgesetzt, was den Konzern zum Vorreiter für nachhaltige Immobilienentwicklung in Österreich werden lässt. Das schlägt sich auch im europäischen Interesse an den Erfahrungen von INVESTER als Entwicklungsarm der Holding nieder. Im Rahmen der groß angelegten Studie zur EU-Taxonomie skizziert INVESTER Beispielprojekte, gibt Interviews und liefert Daten, die das Unternehmen bei eigenen Projekten bislang sammeln konnte. Die teilnehmenden Unternehmen, darunter die INVESTER United Benefits, wirken bei der Erstellung eines Berichts und bei den Empfehlungen für die Europäische Kommission mit, die Antworten auf die Frage eruiert, ob die laut Entwurf der EU festgelegten technischen Bewertungskriterien der Taxonomie-Verordnung zum Thema Kreislaufwirtschaft praktikabel und erfüllbar sind. Die Auswertung der für den EU-Green-Deal so bedeutsamen Studie ist für Dezember 2022 vorgesehen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Invester United Benefits GmbH

Herr Tristan Thaller

Parkring 12

1010 Wien

Österreich

fon ..: +43 / 1 / 512 05 33 – 0

web ..: https://invester.at/

email : office@invester.at

Über INVESTER United Benefits

INVESTER United Benefits ist ein Entwickler innovativer Immobilienprojekte. Gemeinsam mit den Schwestergesellschaften EKAZENT Management und WEALTHCORE Investment Management initiiert, entwickelt, realisiert und verwaltet der Konzern United Benefits Holding Immobilieninvestments in der DACH-Region und bietet damit sämtliche Services und Prozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette einer Immobilieninvestition. Entsprechend der klaren ESG-Strategie des Unternehmens stehen bei allen Investitionen Unabhängigkeit, Transparenz und soziale Gerechtigkeit ebenso im Fokus wie C02-Reduktion und die Schaffung nachhaltiger Werte. Der Konzern beschäftigt ca. 90 Mitarbeiter und managet ein Volumen von rund 1,8 Milliarden Euro.

Nähere Informationen unter www.invester.at



