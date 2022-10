Atomenergie ist grün und ein Muss im Energiemix

Rund 440 Atomkraftwerke sind weltweit in Betrieb und sie alle brauchen Uran.

Uran erfreute sich lange keiner großen Beliebtheit. Doch heute bei den immensen Preisen für fossile Brennstoffe und dem nötigen Klimawandel hat sich das Bild gewandelt. Uran und Kernkraftwerke sind wieder salonfähig geworden und sie sind umweltfreundlich. Das Angebot an Uran hinkt dem Bedarf weit hinterher. Es wird geschätzt, dass die Urannachfrage bis 2030 um 27 Prozent ansteigen wird. Über Europa und speziell Deutschland hängt das Damoklesschwert der Energiekrise. Ob es diesen Winter zu Problemen bei der Heizung und bei der Stromversorgung kommt, mag man sich gar nicht ausmalen.

Erneuerbare Energie, schön und gut, doch um den Bedarf zu decken, braucht es mehr. Dies könnte Uranaktien zu einer lukrativen Anlage machen. Denn, da herrscht ziemlich Einigkeit, Uran wird im Preis steigen, denn es wird immer knapper. Frankreich baut neue Kraftwerke und Deutschland verlängert die Laufzeiten von zwei Kernkraftwerken. Zudem schreitet der Bau neuer Reaktoren weltweit voran. Selbst Japan will vermehrt auf die Atomkraft setzen. In 14 EU-Ländern gibt es Kernkraftwerke. Polen plant den Bau seines ersten Reaktors, fünf sollen dann noch dazukommen. Auch Bill Gates und Warren Buffett investieren in die Atomenergie. Die Wende für die Uranindustrie scheint gekommen zu sein. Da können Uranunternehmen wie IsoEnergy oder Consolidated Uranium positiv in die Zukunft blicken.

IsoEnergy besitzt im östlichen Athabasca Becken in Saskatchewan mehrere aussichtsreiche Uranprojekte, dies zu 100 Prozent.

Consolidated Uranium – https://www.youtube.com/watch?v=1-Zilt9gkcs – hat Uranprojekte in Australien, Kanada, Argentinien und in den USA im Portfolio. Dazu gehört auch ein Paket von früher produzierenden Uran- und Vanadium -Minen in Utah und Colorado.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Consolidated Uranium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/consolidated-uranium-inc/ -) und IsoEnergy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/iso-energy-ltd/ -).

