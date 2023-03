Digitale Türschilder – für eine einfache und effiziente Raumbuchung

digitalSIGNAGE.de bietet Komplettlösungen inklusive 3 Jahren Cloud CMS

Digitale Türschilder sind eine innovative und moderne Möglichkeit, Informationen zu präsentieren und Räume möglichst effizient zu verwalten. Sie dürfen weder in der Industrie noch in der Gastronomie oder dem Tourismus fehlen. Schließlich bieten sie Unternehmen mehr Flexibilität und erleichtern vielen Menschen den Alltag. Denn ein digitales Info-Display an der Eingangstür sorgt dafür, dass die aktuellen Informationen stets verfügbar sind.

Elektronische Türschilder: So funktioniert die digitale Beschilderung

Digitale Türschilder sind eine echte Bereicherung im oft unübersichtlichen Arbeits- und Büroalltag. Denn mithilfe einer digitalen Beschilderung lassen sich Ressourcen schonen und Informationen schnell und einfach aktualisieren. Anstatt von Schild zu Schild zu laufen und die Angaben auf den neuesten Stand zu bringen, reicht ein Knopfdruck aus.

Damit die digitalen Türschilder diese Funktion erfüllen können, ist die entsprechende Hard- und Software erforderlich. Mithilfe speziellen Softwarelösungen können Sie innerhalb kurzer Zeit digitale Türschilder entwerfen oder bestehende Firmenlogos einblenden. Anschließend müssen Sie die Daten nur noch freigeben. Die Datenübertragung erfolgt daraufhin via Funk über einen Router. Die Grundlage dafür ist eine Anbindung mittels Ethernet.

Wofür Sie die digitale Beschilderung nutzen möchten, ist dabei zweitrangig. Lediglich eine entsprechende Funkverbindung und die richtige Digital Signage-Software sind nötig, damit die Cloud-based Digital Signage-Lösungen einwandfrei funktionieren.

Übrigens: Digitale Türschilder und digitale Schwarze Bretter ersetzen nach und nach die klassische Beschilderung. Auf Papierdruck können Sie dabei verzichten. Das macht die Digital Signage-Lösungen zu einem unverzichtbaren Tool im Unternehmensalltag. So lassen sich digitale Türschilder ganz einfach mit neuen Daten ausstatten. Das spart einerseits Ressourcen ein und erleichtert andererseits die zentrale Verwaltung der Informationen. Der Grund dafür ist, dass Sie die Daten in Echtzeit übertragen können. Wochenlange Vorbereitungen entfallen und machen den gesamten Prozess effizienter.

Die Vorteile digitaler Tür- und Namensschilder

Egal ob zur Raumbuchung oder zur besseren Orientierung im Gebäude: In nahezu jedem Unternehmen können digitale Namensschilder oder Türschilder Anwendung finden. Denn elektronische Türschilder bieten zahlreiche Vorzüge gegenüber klassischen Schildern.

Nachhaltigkeit: Digitale Türschilder kommen komplett ohne Papier oder Druckerfarbe aus. Somit produzieren Sie auch keinen Müll und sparen wertvolle Ressourcen.

Wirtschaftlichkeit: Digitale Namensschilder und Raumbuchungssysteme sind deutlich kostengünstiger als eine klassische Beschilderung. Trotz der höheren Anschaffungskosten halten sich die laufenden Kosten im Rahmen. Außerdem entfallen neben den Materialkosten auch der Verwaltungsaufwand und die Personalkosten. Anstatt sich um das Aufhängen neuer Schilder zu kümmern, können sich die Mitarbeitenden anderen Aufgaben zuwenden.

Vielseitigkeit: Digitale Türschilder sind sehr vielseitig einsetzbar. Mit der richtigen Software können Sie die Produkte so gestalten, wie Sie es sich wünschen.

Flexibilität: Dank der modernen Software stehen Ihnen zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung, die gewünschten Informationen zu visualisieren. Da die Produkte allesamt Cloud-based funktionieren, können Sie Ihr digitales Infoboard selbst auf Distanz neu gestalten und bespielen. Räumliche Nähe ist für digitale Türschilder nicht erforderlich. Selbst kleinste Änderungen lassen sich mit wenigen Mausklicks vornehmen. Auf Wunsch können Sie die digitalen Türschilder auch mit einem Wegeleitsystem, einer digitalen Regalbeschriftung (beispielsweise in Bibliotheken), einer Videowall oder einer Outdoor-Stele

Businesstauglich: Dank der Kompatibilität mit zahlreichen Datenbanken und XML-Files erleichtern digitale Türschilder sowohl die digitale Raumbuchung als auch die interne Bürokommunikation.

Echte Allrounder: Digitale Raumbuchungssysteme

Egal ob in Form eines Hotel-Displays oder als Infotafel in Unternehmen, Schulen oder Behörden: Mit digitalen Türschildern können Sie Ihren Meeting- und Konferenzbetrieb gezielt optimieren und Ihre Raumverwaltung deutlich effizienter gestalten:

Die modernen Digital Signage-Displays bieten einen Überblick über sämtliche Räume. So lassen sich beispielsweise Verfügbarkeiten und Belegungen auf einen Blick anzeigen.

Die digitale Raumbuchung ermöglicht eine einfache und intuitive Reservierung von Räumen. Mitarbeiter oder Externe sehen dabei sofort, welcher Raum über welche Ausstattungsmerkmale verfügt oder wie viele Personen darin Platz finden.

Bei Bedarf können auch Zusatzinformationen ausgespielt werden, wie beispielsweise „Das Meeting startet 5 Minuten später“ oder „Die Besprechung wurde in einen anderen Raum verlegt“.

Auch eine digitale Einlasskontrolle, ein automatisierter Check-In sowie die digitale Begrüßung von Kunden oder Besucherinnen lassen sich mit einem geeigneten Digital Signage-Player problemlos umsetzen.

Digitale Beschilderung: Ganz easy mit Digital Signage

Ob digitales Menüboard im Restaurant, Wartezimmer-TV oder Schaufenster-Display am Point of Sale: Als erfahrene Digital Signage-Agentur sind wird DIE Anlaufstelle schlechthin, wenn Sie moderne und innovative Technik in Ihren Unternehmensalltag integrieren möchten! Als Markführer wissen wir, worauf es bei der Installation und Wartung digitaler Türschilder wirklich ankommt. Profitieren Sie von unserem fachlichen Know-How und unserer langjährigen Expertise. In unserem Rundum-Sorglos-Paket sind die benötigte Software und umfangreiche Services direkt enthalten. Damit können Sie Ihr digitales Raumbuchungssystem oder Ihre elektronische Türbeschilderung sofort in Betrieb nehmen.

Digital Signage Player & Signboards vom Marktführer

3 Jahre Digital Signage Cloud Software inklusive.

100.000 Installationen deutschlandweit.

DS Channel Digital Signage Cloud Software: Benutzerfreundlich. Cloudbasiert. Sofort startklar.

Unser Rundum-Sorglos-Paket:

3 Jahre Cloud Software inklusive

3 Jahre Premium Digital Signage Software made in Germany.

Sofort starten

Vorkonfigurierte Profi-Player Module zum Anschluss am eleganten Profi Display zum Sofortstart.

Qualifizierter Support

Qualifizierte Beratung und Support. Laufender technischer Kunden-Support über ein Ticketsystem.

Umfangreicher Service

Advanced Replacement Service.

Erst testen, dann kaufen

Persönliches Webinar & Testaccount vor Kauf möglich.

Mandantenfähig

Optional mandantenfähige Cloud CMS Lösungen für Reseller erhältlich.

Sicher ist sicher

Digital Signage Cloud CMS gehostet im ISO27001 zertifizierten Rechenzentrum in Deutschland.

Vereinbaren Sie jetzt einen kostenlosen Beratungstermin mit unserem Team!

Persönliche Beratung Mo-Fr 8.00-18.00 – Tel. 040 180 241 080 und vertrieb@digitalsignage.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

digitalSIGNAGE.de Distribution GmbH

Frau Kathrin Schneider

Winterhuder Weg 78a

22085 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040 180 241 080

web ..: https://www.digitalsignage.de

email : info@digitalsignage.de

Digital Signage Pionier

Digital Signage ist unsere Sprache.

Die digitalSIGNAGE.de Distribution GmbH ist DER anerkannte Pionier auf dem europäischen Digital-Signage-Markt. Das Unternehmen vertreibt innovative Digital-Signage-Mediaplayer und integrierte Displays für kommerzielle Anwendungen. Durch starke Fokussierung in dieser Branche auf Partnerschaften ist es der digitalSIGNAGE.de Distribution GmbH gelungen, sich mit einer großen Bandbreite von Geräten auf vertikalen Märkten ein europaweit agierendes Umfeld aufzubauen. Das Ziel dabei ist die Bereitstellung eines versierten Kundendienstes, der ebenfalls europaweit ansprechbar ist.

Unsere Vision

Mit Digital Signage ermöglichen wir den audiovisuellen Transport von informellen oder unterhaltenden Inhalten als ein Erlebnis, das eine anziehende und magische Wirkung bei dem Betrachter oder Nutzer erzeugen soll.

Wir bieten

… hochmoderne Technologien, um neue Orte für kommerziellen Service zu finden. Die Produktlinie der digitalSIGNAGE.de Distribution GmbH hilft, Einzelhandel, Unternehmenskommunikation, Gastfreundschaft und Bildungsumgebungen zu verbessern, indem sie sie mit der neuesten, visuellen Technologie wirkungsvoller macht. Unsere Retail-Suite hilft Integratoren, das perfekte Umfeld für den Einzelhandel zu schaffen, um die Käufer der zukünftigen Generation besser bedienen zu können.

Die Produkte sind in Deutschland tausendfach installiert.

Pressekontakt:

digitalSIGNAGE.de Distribution GmbH

Frau Kathrin Schneider

Winterhuder Weg 78a

22085 Hamburg

fon ..: 040 180 241 080

web ..: https://www.digitalsignage.de

email : info@digitalsignage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

BioCorteX erhält 5 Millionen Dollar aus einer von Sofinnova Partners und Hoxton Ventures durchgeführter Finanzierung, um Wechselwirkungen zwischen Medikamenten und Bakterien zu entschlüsseln