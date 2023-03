Digitale Regalbeschriftungen: Digital Signage für Bibliotheken und Büchereien

digitalSIGNAGE.de bietet Komplettlösungen inklusive 3 Jahren Cloud CMS

Von einer innovativen sowie intuitiven Wegeführung bis hin zu digitalen Regalbeschriftungen: Bibliotheken und Büchereien werden immer lebendiger und attraktiver, sobald Digital Signage ins Spiel kommt.

Moderne Bibliothekskonzepte: Dank innovativer Digital Signage-Lösungen

Büchereien und Bibliotheken haben in den letzten Jahren bewiesen, dass sie auch in Zeiten des Internets keineswegs überflüssig sind! Durch digitale Regalbeschriftungen und andere Digital Signage-Konzepte wie Info-Displayskommen die wichtigen Institutionen endgültig in der Zukunft an.

In Bibliotheken geht es in erster Linie darum, den Besuchern Zugang zu den gewünschten Informationen zu verschaffen. Digital Signage-Displays eignen sich hervorragend, um den Menschen die Navigation im Gebäude zu erleichtern – in Form eines digitalen Wegeleitsystems.

Mit verstaubten, unordentlichen Ecken und schmalen Gängen haben moderne Bibliotheken und Büchereien mittlerweile nicht mehr viel gemein. Stattdessen laden gemütliche Sitzplätze zum Verweilen ein. Digitale Regalbeschriftungen und Infopoints sorgen wiederum für Ordnung und verleihen den Räumlichkeiten ein besonders ansprechendes Ambiente.

Digitale Regalbeschriftungen, Wegeleitsysteme und mehr: Digital Signage in Büchereien und Bibliotheken

Digital Signage bietet eine Fülle von einzigartigen Vorzügen für Büchereien und Bibliotheken. Einige davon modernisieren lediglich bekannte Aufgaben, während andere völlig neue Möglichkeiten schaffen.

Bücher zugänglich machen durch digitale Regalbeschriftungen

Bei digitalen Regalbeschriftungen handelt es sich um kompakte Bildschirme, die den Besuchern helfen, das gewünschte Werk schnell zu finden. Meist kommen hierbei Cloud-based Digital Signage-Lösungen zum Einsatz. So ist es möglich, Informationen in Echtzeit bereitzustellen. Die Nutzer sehen dann sofort, welche Bücher gerade vorhanden sind und welche entliehen wurden. Durch ihre Position (typischerweise an der Stirnseite der Regale) sind digitale Regalbeschriftungen ideal, um den Suchprozess zu optimieren.

Einlasskontrolle und Besucher-Management

Neben digitalen Regalbeschriftungen kann mit digital Signage-Lösungen problemlos eine digitale Einlasskontrollerealisiert werden. Sie kann den Zugang von Besuchern allgemein oder zu bestimmten Bereichen regeln. Die Vergabe von Rechten kann durch einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin erfolgen oder komplett digital über einen Infostand. Gerade größere Einrichtungen profitieren darüber hinaus vom Besucher-Management in Form von digitalen Wegweisern, eines digitalen Schwarzen Bretts oder einer Videowall. Sie stellen sicher, dass niemand mehr vom Weg abkommt.

Nutzung für eine Cafeteria

Ein Café oder Cafeteria ist häufig Teil des umfassenden Angebots moderner Büchereien. Hier bieten sich besondere Möglichkeiten für die Digital Signage-Nutzung! Digitale Menüboards schaffen Übersichtlichkeit und wirken verkaufsfördernd.

Raumbuchung und -kennzeichnungViele Bibliotheken verfügen über Räumlichkeiten, die von den angeschlossenen Universitäten oder Forschungseinrichtungen für Veranstaltungen genutzt werden können. Spezielle

Raumbuchungssysteme und digitale Türschilder erleichtern hier die Reservierung und die Koordination.

Komfort-Inhalte

Durch Digital Signage lassen sich auf Wunsch zusätzliche Inhalte bereitstellen. Informationen über die Bibliothek, die Öffnungszeiten, das Wetter oder aktuelle Nachrichten lassen sich auf eine ansprechende Art und Weise präsentieren. Sie kennen solche Infowände wahrscheinlich aus Hotels oder aus den Wartezimmern moderner Arztpraxen. Doch Digital Signage kann nicht nur in Form eines Hotel-Displays oder Wartezimmer-TVs Anwendung finden: Auch der Eingangsbereich oder die Cafeteria einer Bücherei oder Bibliothek wirkt dadurch sofort einladender.

Werbung

Bibliotheken und Büchereien bieten oft eine Fülle von zusätzlichen Angeboten und Services. Diese gehen weit über das bloße Verleihen von Büchern hinaus. Durch eine digitale Outdoor-Stele können Sie zum Beispiel Passanten auf Lesungen und Events aufmerksam machen. Digital Signage funktioniert nicht also nur am Point of Sale, sondern auch im Bibliothekskontext.

Digital Signage: Ihre Anlaufstelle Nummer eins für digitale Regalbeschriftungen

Egal ob digitale Regalbeschriftungen oder Videowalls: Digital Signage ist inzwischen auch aus Büchereien und Bibliotheken nicht mehr wegzudenken. Wer Wert auf eine schnelle und kostengünstige Installation sowie eine hohe Qualität legt, sollte sich besser professionelle Unterstützung suchen.

Gestalten Sie Ihre öffentliche Flächen komplett neu und machen Sie zu einem audiovisuellen Erlebnis – mit digitalen Medien!

digitalsignage.de Distribution GmbH ist mit über 100.000 erfolgreichen Installationen Marktführer in Deutschland! Unsere cloud-basierten Lösungen minimieren Ihren Aufwand beim Einsatz von digitalen Regalbeschriftungen und Info-Bildschirmen.

Wählen Sie Signboards Indoor und Outdoor von digitalSIGNAGE.de, beispielsweise als

Werbefläche, um auf Veranstaltungen und Angebote aufmerksam zu machen

Modernes Wegeleitsystem

Digitale Regalbeschriftungen

Digitalen Infopoint für die Mediensuche

Tools zum Anzeigen und Abrufen von Buchtipps

Tageskarte des Cafés

Als führende Digital Signage-Agentur helfen wir Ihnen dabei, Digital Signage-Lösungen erfolgreich umzusetzen. Wir beraten Sie auch vorab gerne zu den Möglichkeiten, die zum Beispiel digitale Regalbeschriftungen für Ihr Institut bieten können.

