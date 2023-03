WHS: Beste Bauträger des Jahres

Wüstenrot Haus- und Städtebau erhält SZ-Institut-Auszeichnung

Die Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH (WHS) wurde mit dem Award Beste Bauträger des Jahres 2023 ausgezeichnet. Die Auszeichnung des SZ-Instituts, ermittelt auf Grundlage einer Studie der Creditreform Rating AG, prämiert jährlich die besten 50 Bauträger Deutschlands.

Der Wunsch nach den eigenen vier Wänden ist bei vielen Deutschen nach wie vor stark ausgeprägt. Egal ob in Stuttgart, München, Dresden, Hamburg oder Berlin – überall steht das Thema nicht nur auf der politischen, sondern auch auf der Agenda der Menschen. Umso wichtiger ist es, die besten Bauträger des Landes zu identifizieren.

Ranking anhand eines Bonitätsindexes

Hierfür hat das IZ-Institut ein Ranking erstellt. Insgesamt wurden 326 Unternehmen in der Kategorie Top Bauträger in Bezug auf ihre Zahlungsweise und ihre Auftragslage bewertet und anhand ihres Bonitätsindexes gerankt. Ein besserer Bonitätsindex führte dabei zu einer höheren Platzierung. Die 50 Top Unternehmen der Kategorie konnten dabei eine Ausfallwahrscheinlichkeit von unter 0,27 Prozent vorweisen.

Ausgezeichnete Bau-Meister

Besonders in der heutigen Zeit, geprägt von Materialverknappung und Preisanstiegen, hat das Ranking eine hohe Bedeutung. Die Ergebnisse wurden unter dem Titel „Ausgezeichnete Bau-Meister“ in der Süddeutschen Zeitung Ausgabe 30/2023 angekündigt und sind online unter folgendem Link einsehbar: https://www.sueddeutsche.de/advertorial/sz-institut/bauunternehmen/

Weitere Informationen zu diesem Thema und zu den Neubauprojekte Köln, Neubau München oder Neubau Dresden finden Interessenten auf https://www.whs-wuestenrot.de/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH

Frau Anja-Carina Müller

Hohenzollernstraße 12-14

71638 Ludwigsburg

Deutschland

fon ..: 07141 16757291

fax ..: 07141149101

web ..: https://www.whs-wuestenrot.de

email : info@whs-wuestenrot.de

Die Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH (WHS) ist ein Tochterunternehmen des Vorsorge-Spezialisten Wüstenrot & Württembergische. Als überregional tätige Immobilienexpertin der Unternehmensgruppe liegen ihre Kernkompetenzen in den Bereichen Städtebau, Wohnungsbau und Immobilienmanagement. Seit 1949 hat die WHS bundesweit mehr als 23.000 Häuser und Wohnungen erstellt, verwaltet derzeit rund 10.000 Miet- und Eigentumswohnungen und betreut aktuell rund 200 Sanierungsgebiete in mehr als 110 Städten und Gemeinden. Die WHS ist mit rund 170 Mitarbeitern am Hauptsitz in Ludwigsburg sowie durch Geschäftsstellen in den Ballungsräumen Dresden, Frankfurt am Main, Hannover, Karlsruhe, Köln und München aktiv.

Pressekontakt:

Wüstenrot & Württembergische AG

Herr Dr. Immo Dehnert

Wüstenrotstraße 1

71638 Ludwigsburg

fon ..: 07141 16751470

web ..: https://www.ww-ag.com

email : immo.dehnert@ww-ag.com

