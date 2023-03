Sport im Auslandsjahr! Zoom-Infos mit Schulen live aus Kanada und Down Under vom 21. bis 25. März

Für Sport-Fans gibt es im Auslandsjahr unglaublich viele Möglichkeiten an Schulen in Kanada, Australien und Neuseeland. Mehr Infos in neun Live-Zoom-Veranstaltungen mit Schulen vom 21.-25.3.23.

Sport im Auslandsjahr wird an Schulen in Kanada und Down Under groß geschrieben. Dies im Unterricht und auch in der Freizeit. Das Sport-Angebot ist im Vergleich zu hiesigen Schulen breit gefächert. Je nach Region und Jahreszeit gibt es begehrte Klassiker wie Skifahren, Snowboard, Eishockey, Surfen, Reiten, Tauchen und viele Ballsportarten. Das Auslandsjahr bietet aber auch eine perfekte Gelegenheit, um mal eine ausgefallene Sportart auszuprobieren wie Rafting, Unterwasserhockey oder das persönliche Training auf hohem Niveau fortzusetzen. In den MyStudyChoice-Zoom-Veranstaltungen vom 21. bis 25. März 2023 mit Sport-Exkurs geht es aber auch um viele weitere Fragen rund um den Schüleraustausch, die Jugendliche beschäftigen. Was geht aktuell noch im Auslandsjahr 2023/24 und wann soll ich mich für das Schuljahr 2024/25 bewerben? Welche Chancen bietet mir ein Schulaufenthalt im Ausland? Zahlreiche aktuelle Tipps zum Auslandsjahr erhalten Jugendliche und ihre Eltern in den neun Live-Online-Informationsveranstaltungen. Live zugeschaltet per Video sind Beauftragte der Schulen und Schulbezirke aus Kanada, Australien und Neuseeland. Sie stellen ihre internationalen Programme an öffentlichen und privaten Schulen vor. Außerdem berichten sie über besondere Sport-Angebote an ihren Schulen.

Alle Termine finden Interessierte auf https://www.mystudychoice.de/veranstaltungen. Dort können sie sich für eine oder mehrere Veranstaltungen anmelden und erhalten danach den Zugangslink. Die einzelnen kostenlosen Zoom-Meetings dauern etwa 30 bis 40 Minuten,

Experten-Tipps zum Auslandsjahr

Zum Start der Online-Infotage am Dienstag, 21. März um 17 Uhr gibt Thomas Eickel von MyStudyChoice Tipps zum Schüleraustausch und Auslandsjahr. In welchem Alter ist eine Auslandszeit an einer Schule zu empfehlen? Was zeichnet öffentliche und private Schulen im Ausland aus? Welche besonderen schulischen und außerschulischen Angebote bieten Schulen? Wie lässt sich ein Auslandsjahr kostengünstiger organisieren? Wie können Eltern Geld sparen mit Hilfe einer professionellen Beratung und individueller Unterstützung bei der Realisierung des Aufenthalts? Was bietet die kostenlose Schuldatenbank mit Such- und Infotools von MyStudyChoice? Antworten auf diese und andere Fragen gibt es in den Online-Veranstaltungen von MyStudyChoice.

Internatsschule aus Kanada stellt sich vor

Direkt nach der Einführungsveranstaltung am Dienstag, 21.3.23 startet um 18.15 Uhr die Präsentationen einer privaten Internatsschule aus Kanada: Die Merrick Prep School, eine private Boarding School nahe Ottawa, stellt sich vor.

Live aus Kanada – Präsentationen der High Schools: Schule, Sport und vieles mehr miteinander verbinden

In den verschiedenen Zoom-Meetings am Mittwoch, 22. und am Donnerstag, 23.3. treffen Gäste Verantwortliche aus Schulen und Schulbezirken aus den schönsten Regionen Kanadas.

West- oder Ost-Kanada? Vancouver Island mit der Hauptstadt Viktoria oder lieber mittendrin in British Columbia? Pazifisches Kanada mit vielen Outdoor-Möglichkeiten? Oder lieber kleinstädtisches Leben in idyllischer Umgebung im Osten Kanadas erleben? Unterricht auf Englisch oder auch Französisch in der einzigen zweisprachigen Provinz Kanadas? Da fällt die Wahl schwer! Wo gibt es die besten Sportmöglichkeiten? „Ob für Anfänger oder sogar auf Leistungssport-Niveau, fast alle kanadischen Schulen bieten internationalen Schülern unglaublich viele Sportmöglichkeiten. Das je nach Jahreszeit in topmodernen Hallen, draußen auf dem Spielfeld oder direkt in der Natur“, sagt Thomas Eickel, Gründer des Informationsportals MyStudyChoice in Bonn. Angesagt seien Outdoor Education wie Skifahren, Snowboarden, Klettern, Campen, Kanufahren, aber auch Teamsportarten, beispielsweise Eishockey, Fußball, Basketball oder Lacrosse, weiß der Highschool-Experte aus Bonn zu berichten.

Auslandsjahr 2023/24 in Neuseeland oder Australien: Eldorado für Sport-Fans

Der Samstag, 25. März steht im Zeichen von Down Under. Drei öffentliche Schulen aus Neuseeland sind um 9 Uhr zu Gast aus Regionen der Nordinsel. Sport und Outdoor Education spielen eine zentrale Rolle im Schulsystem Neuseelands. Rugby, Wasserpolo, Segeln & Surfen, Mountainbiking, Reiten oder Golf, all das ist möglich. Manche Schulen haben für besonders talentierte Jugendliche eigene Sportangebote eingerichtet oder bieten sogar eine Sportart als Unterrichtsfach an.

Anschließend um 10:15 Uhr sind Schulen aus Australien zu Gast. Teilnehmende lernen virtuell „Education Queensland International“ kennen, das staatliche Programm aus Queensland mit über 90 High Schools im Sunshine State Australiens. Auch hier kommen Sportbegeisterte auf ihre Kosten, besonders diejenigen, die das Element Wasser lieben, sei es beim Tauchen, Surfen oder Kajakfahren. Zudem gibt es Sportakademien für alle und Sport-Förderprogramme für Leistungssport.

Zur Teilnahme an den Online-Veranstaltungen

Die Teilnahme an allen Online-Veranstaltungen ist kostenlos. Erforderlich ist jedoch eine vorherige Anmeldung auf https://www.mystudychoice.de/veranstaltungen/onlineanmeldung. Danach erhalten Angemeldete einen Einladungslink, mit dem sie dem jeweiligen Zoom-Meeting beitreten. Der Besuch verschiedener Veranstaltungen ist möglich.

Jede Zoom-Infoveranstaltung dauert etwa 30 bis 40 Minuten. Gesprochen wird auf Deutsch und Englisch. Für die digitalen Meetings sind eine stabile Internetverbindung über PC, Laptop, Tablet oder ein Smartphone mit Video- und Audiofunktion notwendig.

Kontakt: Thomas Eickel, MyStudyChoice, Eickel Educational Services GmbH, Adenauerallee 12-14, 53113 Bonn, Telefon: +49 228 /18030112, E-Mail: info@mystudychoice.de.

MyStudyChoice-Termine vom 21. bis 25. März 2023 zum Auslandsjahr:

Dienstag, 21.03.2023

17:00 MyStudyChoice Experten-Tipps zum Auslandsjahr 2023/24/25 in Kanada, Neuseeland & Australien

18:15 Internat/Privatschule Kanada? Die Merrick Prep School zeigt, wie erfolgreiches Lernen funktioniert

Mittwoch, 22.03.2023

17:00 West- oder Ostkanada? Golden Hills nahe Calgary & Kingston am St. Lawrence Strom stellen ihre Schulen vor!

18:00 Hauptstadt am Pazifik & real British Columbia (BC) – Victoria auf Vancouver Island & Fort St. John machen vieles möglich!

Donnerstag, 23.03.2023

18:00 Wo soll es hingehen in BC? In die Traumstadt Vancouver oder in die Outdoor Region Okanagan Valley?

19:00 Snowboarden, Klettern, Wassersport oder einfach mal an die Niagarafälle? Schulen in Vancouver Island und in der Region Ottawa im Vergleich!

20:00 Englisch/Französisch? Die zweisprachige Provinz New Brunswick & das Cowichan Valley auf Vancouver Island, BC bieten Abwechslung pur!

Samstag, 25.03.2023

09:00 Auf ans andere Ende der Welt! Spannende Schulen der Nordinsel Neuseelands stellen sich vor!

10:15 Schulen an den schönsten Stränden Australiens – der Sunshine State Queensland laden ein.

