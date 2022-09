Vier Tage live Zoom-Infos Auslandsjahr mit Schulen aus Kanada, Australien, Neuseeland vom 27.9. bis 1.10.22

Vom 27.9. bis 1.10.2022 lädt MyStudyChoice zu live Zoom-Infoveranstaltungen mit Schulen aus Kanada, Neuseeland und Australien über das Auslandsjahr 2023/24 ein.

Über das Auslandsjahr 2023/24 informieren live die Informationsplattform MyStudyChoice und zahlreiche Schulen aus Kanada, Australien und Neuseeland. Die zehn Zoom-Infoveranstaltungen finden vom 27.9. bis 1.10.2022 statt. Angesprochen sind Jugendliche und ihre Eltern, die sich über den Schüleraustausch informieren möchten. Zum Auftakt gibt es Experten-Tipps zum Auslandsjahr von MyStudyChoice. Danach stellen Beauftragte von Schulen und Schulbezirken aus Kanada, Australien und Neuseeland ihre internationalen Schulprogramme vor. Alle Termine finden Interessierte auf https://www.mystudychoice.de/veranstaltungen. Eine Anmeldung für eine oder mehrere Veranstaltungen ist auf der Homepage erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos.

Die Online-Informationen starten mit einer Einführung am Dienstag, 27.9. um 17 Uhr. Dann gibt Thomas Eickel, Gründer von MyStudyChoice, Tipps zum Auslandsjahr 2023/24. Er berichtet unter anderem über die Länder- und Schulauswahl, den besten Zeitpunkt und die mögliche Dauer des Auslandsaufenthalts. Er erklärt, was bei der Bewerbung wichtig ist, und zeigt Möglichkeiten auf, wie sich ein Auslandsjahr kostengünstiger organisierten lässt. Antworten gibt es auch auf Fragen, wie Eltern mit Hilfe einer professionellen Beratung und dem direkten Kontakt zur gewünschten Schule Geld sparen können. Dabei ist die kostenlose Schuldatenbank mit Such- und Infotools von MyStudyChoice nützlich.

Auf zum Auslandsjahr nach Kanada!

Was ist das Besondere an den Schulprogrammen in Kanada? Darüber berichten am Mittwoch, 28.9. ab 17 Uhr und am Donnerstag, 29.9. ab 18 Uhr verschiedene öffentliche Highschools und private Internatsschulen in Kanada. Sie bieten spannende Einblicke in ihre internationalen Schulprogramme und ihre besonderen Outdoor-Aktivitäten. Mit dabei sind Schulen bzw. Schulbezirke aus den schönsten Regionen Kanadas wie beispielsweise aus Alberta, Ontario, British Columbia mit der Region Vancouver und auch Vancouver Island.

Auslandsjahr in Neuseeland oder Australien?

Der Samstag, 1.10. steht bereits ab morgens um 9 Uhr im Zeichen von Down Under. Zuerst präsentieren sich öffentliche Schulen Neuseelands in Auckland und von der Bay of Plenty. Danach um 10 Uhr stellen sich weitere Schulen aus Wellington und Palmerston North vor.

Anschließend um 11 Uhr geht es zum virtuellen Austausch nach Australien. Hier treffen Gäste Schulen aus dem staatlichen Programm von Queensland, dem Sunshine State Australiens, und eine private Tagesschule in Adelaide.

Für das Auslandsjahr in Down Under und in Kanada sind kurzfristige Bewerbungen bei einzelnen Schulprogrammen noch für den Schulbeginn ab Januar 2023 möglich.

Infos zur Teilnahme an den Online-Veranstaltungen

Die Teilnahme an allen Online-Veranstaltungen ist kostenlos. Erforderlich ist jedoch eine vorherige Anmeldung auf https://www.mystudychoice.de/veranstaltungen/onlineanmeldung

Danach erhalten Angemeldete einen persönlichen Einladungslink, mit dem sie dem jeweiligen Zoom-Meeting beitreten. Der Besuch verschiedener Veranstaltungen ist möglich.

Jede Zoom-Infoveranstaltung dauert etwa 30 bis maximal 45 Minuten. Gesprochen wird auf Deutsch und Englisch. Für die digitalen Meetings werden eine stabile Internetverbindung über PC, Laptop, Tablet oder ein Smartphone mit Video- und Audiofunktion benötigt.

Kontakt: Thomas Eickel, MyStudyChoice, Eickel Educational Services GmbH, Adenauerallee 12-14, 53113 Bonn, Telefon: +49 228 /18030112, E-Mail: info@mystudychoice.de

Alle MyStudyChoice-Termine im September und Oktober zum Auslandsjahr:

Dienstag, 27.09.2022

17:00 MyStudyChoice Experten-Tipps zum Auslandsjahr 2023/24 in Kanada, Neuseeland & Australien

Mittwoch, 28.09.2022

17:00 Highschool mit Gastfamilie oder Privatschule mit Internat? Golden Hills nahe Calgary & Merrick Prep aus Ontario zeigen, was geht!

18:00 Ost- oder Westkanada? Thames Valley, ON & Richmond, BC präsentieren ihre städtischen Schulprogramme

19:00 Westcoast Feeling auf Gulf Island/Vancouver Island & in New Westminster bei Vancouver

Donnerstag, 29.09.2022

18:00 British Columbia – Region Vancouver oder Outdoor-Abenteuer pur? Take your choice

19:00 Ski/Snowboarding in Vernon, BC trifft auf englischsprachiges Ostkanada am St. Lawrence Strom

20:00 Wo Schule gleich doppelt Spaß macht: Outdoor Paradies Comox Valley auf Vancouver Island, BC und im städtischen Calgary

Samstag, 01.10.2022

09:00 Lerne Kiwi-Schulen persönlich kennenlernen! New Zealand Girl’s Power meets Bay of Plenty

10:00 Auf nach Neuseeland! Schulen aus Wellington und Palmerston North stellen sich vor

11:00 Schulen an den schönsten Küsten Australiens – Sunshine State Queensland & Privatschule Adelaide

