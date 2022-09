Torq schließt strategische Investition in Höhe von 15 Millionen C$ von Gold Fields ab

Vancouver, Kanada – 15. September 2022 – Torq Resources Inc. (TSX-V: TORQ, OTCQX: TRBMF) („Torq“ oder das „Unternehmen“ – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/torq-resources-inc/ ) freut sich bekannt zu geben, dass es die nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 15 Millionen C$ mit einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft des an der NYSE notierten internationalen Goldminenunternehmens Gold Fields Limited („Gold Fields“) abgeschlossen hat, die bereits am 6. September 2022 angekündigt wurde. Das Unternehmen emittierte insgesamt 15.000.000 Stammaktien von Torq zu einem Preis von $ 1,00 pro Aktie, wodurch Gold Fields etwa 15,05 % der emittierten und ausstehenden Aktien von Torq (unverwässert) besitzt. Die Mittel werden für die Weiterentwicklung des Projektportfolios von Torq in Chile verwendet, in erster Linie für das Gold-Kupfer-Projekt Santa Cecilia. Die Aktien der Privatplatzierung unterliegen sowohl einer viermonatigen gesetzlichen Haltefrist als auch einer einjährigen vertraglichen Haltefrist gemäß dem Investitionsabkommen, auf das sich das Unternehmen in seiner Pressemitteilung vom 6. September 2022 bezieht.

Botschaft von Shawn Wallace, CEO und Vorsitzender:

„Der Abschluss dieser Platzierung ermöglicht es uns, die Exploration auf unserem Projekt Santa Cecilia rasch voranzutreiben. Wir gehen davon aus, dass wir im Oktober ein Team vor Ort haben werden, um mit den Vorbohrungen zu beginnen, damit wir bereit sind, unser erstes Bohrprogramm auf dem Projekt Anfang 2023 zu starten. Außerdem freuen wir uns darauf, in den kommenden Wochen die restlichen Untersuchungsergebnisse von unserem Projekt Margarita zu erhalten.“

In Bezug auf die strategische Investition war der Finanzberater von Torq die Minvisory Corp, die eine übliche erfolgsabhängige Gebühr erhalten wird, und die Rechtsberater waren McMillan LLP. Die Rechtsberater von Gold Fields waren Fasken Martineau DuMoulin LLP.

IM NAMEN DES VERWALTUNGSRATS,

Shawn Wallace

CEO & Chairman

Weitere Informationen über Torq Resources erhalten Sie unter www.torqresources.com oder von Natasha Frakes, VP, Communications, unter (778) 729-0500 oder info@torqresources.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Über Torq Resources

Torq ist ein in Vancouver ansässiges Kupfer- und Goldexplorationsunternehmen mit einem Portfolio an erstklassigen Beteiligungen in Chile. Das Unternehmen etabliert sich als führendes Unternehmen für neue Explorationen in prominenten Bergbaugürteln, die von verantwortungsvollen, respektvollen und nachhaltigen Praktiken geleitet werden. Das Unternehmen wurde von einem Managementteam aufgebaut, das bereits erfolgreich Explorationsanlagen zu Geld gemacht hat, und sein spezialisiertes technisches Team ist für seine umfassende Erfahrung in der Zusammenarbeit mit großen Bergbauunternehmen bekannt, die durch robuste Sicherheitsstandards und technische Kompetenz unterstützt wird. Zum technischen Team gehören in Chile ansässige Geologen mit unschätzbarem Fachwissen vor Ort und einer bemerkenswerten Erfolgsbilanz bei großen Entdeckungen in diesem Land. Torq hat sich verpflichtet, bei der Suche nach einer bahnbrechenden Entdeckung die höchsten Standards in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung einzuhalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.torqresources.com.

Zukunftsweisende Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als „zukunftsgerichtete Aussagen“ betrachtet werden können. Zukunftsgerichtete Informationen sind Informationen, die implizite zukünftige Leistungen und/oder Prognosen beinhalten, einschließlich Informationen, die sich auf die Exploration oder die Erschließung von Mineralgrundstücken beziehen oder damit in Zusammenhang stehen. Diese Aussagen oder grafischen Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich (positiv oder negativ) von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. In den öffentlichen Unterlagen von Torq unter ww.sedar.com finden Sie Informationen zu den Risiken und Ungewissheiten in diesem Geschäft.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

