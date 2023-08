Mehr Mobilität und Flexibilität auch für internationale Fachkräfte – Mr. Lodge und SIXT kooperieren

Kund:innen von Mr. Lodge GmbH erhalten Rabatt auf Mobilitätslösungen der Firma SIXT

München, 10. August 2023. Die Mr. Lodge GmbH, führender Anbieter von möbliertem Wohnen auf Zeit im Großraum München, am Tegernsee und im Oberland sowie Experte im Bereich Verkauf von Wohnimmobilien, gewährt ihren Kund:innen durch die Kooperation mit SIXT einen weltweit einlösbaren Rabatt auf vielfältige Premium-Mobilitätslösungen.

In einer globalisierten Welt sind Flexibilität und Mobilität entscheidende Grundvoraussetzungen. Das Angebot von Mr. Lodge richtet sich an Personen, deren Leben in hohem Maße von Flexibilität und Mobilität geprägt ist. Die Kooperation mit SIXT, einem internationalen Anbieter von Premium-Mobilitätsdienstleistungen, ist die Weiterentwicklung des Angebots, um Reisen und Aufenthalte zu erleichtern. „Wir freuen uns sehr, mit SIXT einen erfahrenen Kooperationspartner gefunden zu haben, der wie wir für Mobilität und Flexibilität steht, und damit einen Mehrwert für unsere Kund:innen bietet“, so Angela Reipschläger, Head of Marketing, Communication & Business Development.

Besonders internationale Fachkräfte, die sich aus wirtschaftlichen oder nachhaltigen Gründen nicht langfristig an ein Auto binden möchten, können von diesem Angebot profitieren. „Personen, die aus dem Ausland für eine begrenzte Zeit nach München kommen, benötigen nicht nur einen geeigneten Wohnraum, der ihren Bedürfnissen entspricht, sondern auch ergänzende Mobilitätslösungen, die ihre Flexibilität erhöhen,“ so Norbert Verbücheln, Geschäftsführer der Mr. Lodge GmbH.

Über Mr. Lodge:

Die Mr. Lodge GmbH verfügt über eine mehr als 30-jährige Erfahrung im Immobilienbereich. Die Geschäftsfelder des Unternehmens sind die Segmente Vermietung möblierter Wohnungen und Häuser und Verkauf von Wohnimmobilien. Im Bereich Vermietung ist Mr. Lodge mit ca. 2.500 vermittelten Wohnungen und Häusern pro Jahr der führende Anbieter von möbliertem Wohnen auf Zeit im Großraum München sowie am Tegernsee und im Oberland. Im Bereich Verkauf von Wohnimmobilien berät und unterstützt Mr. Lodge ca. 5.000 bestehende Immobilieneigentümer:innen sowie weitere Privatkund:innen. Mr. Lodge beschäftigt über 90 Mitarbeiter:innen und bietet die Beratung in mehr als 20 Sprachen an. www.mrlodge.de

