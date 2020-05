Qualifizierte, zuverlässige Fachkräfte für den Pflegebereich bietet die Pflege Nothilfe Hamburg GmbH

Für Hamburg und Umgebung ist die Pflege Nothilfe Hamburg GmbH kompetenter Ansprechpartner für zuverlässige Pflegeleistungen. Qualifizierte Pflegefachkräfte übernehmen die Pflege in vielen Bereichen.

Keine Vermittlungsprovision, keine Aufschläge, keine Margen: die Pflege Nothilfe Hamburg GmbH ist direkter Anbieter von Pflegeleistungen. Als kompetenter Ansprechpartner für Pflege durch qualifizierte Pflegefachkräfte agiert das Hamburger Unternehmen schnell, flexibel und zuverlässig im ambulanten, stationären oder klinischen Bereich. Für Pflegeheime oder Geriatrien, für ambulante Pflegedienste, für Kliniken oder Reha-Einrichtungen, für Beatmungs-WGs oder 1:1-Betreuungen stellt die Pflege Nothilfe Hamburg GmbH in Hamburg und Umgebung engagiertes Fachpersonal zur Verfügung. Die Leistungen der Pflegefachkräfte umfassen die Behandlungspflege, die Beatmungspflege, das Wundmanagement, die Geriatrie sowie Leistungsfunktionen der Pflegedienstleistung. Gut ausgebildet und motiviert unterstützen sie bei personellen Engpässen. Da die Pflege Nothilfe Hamburg GmbH weder eine Vermittlungsagentur noch Arbeitnehmerüberlassung ist, fallen für die Buchung des Fachpersonals keine unwirtschaftlichen Mehrkosten wie Vermittlungsprovisionen an. Gezahlt wird ausschließlich der Stundensatz plus Wochenend- oder Feiertagszuschlag. Alle Pflegefachkräfte sind rentenbefreit und sozial- und krankenversichert, für die angebotenen Leistungen fällt keine Mehrwertsteuer an. Die Pflege Nothilfe Hamburg GmbH ist per Telefon oder Email erreichbar und informiert gerne über das komplette Angebot. Für eine erste Kontaktaufnahme oder eine Preisanfrage steht auf der Homepage auch ein Kontaktformular zur Verfügung.

Die Pflege Nothilfe Hamburg GmbH ist Anbieter für Pflegefachkräfte in Hamburg. Das Unternehmen stellt qualifizierte Pflegefachkräfte für den ambulanten, stationären oder klinischen Bereich zur Verfügung – ohne Vermittlungsprovision, Aufschläge oder Margen.

