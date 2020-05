XTM erweitert sein bargeldloses Zahlungssystem mit RBC und Interac®

TORONTO, 26. Mai 2020 – XTM, Inc. (XTM oder das Unternehmen) (CSE:PAID) (FWB:7XT) – ein in Toronto ansässiges Fintech-Unternehmen im Challenger-Banken-Sektor und ein internationaler Anbieter von mobilen Banking- und Zahlungslösungen – freut sich bekannt zu geben, dass sich XTM für die von der Firma RBC (TSE:RY) angebotene Lösung für den elektronischen Zahlungsverkehr, Interac Bulk eTransfer®, entschieden hat, um seinen Geschäftskunden Zahlungen in Fast-Echtzeit zu ermöglichen.

Diese Lösung bietet den XTM-Kunden oder den mobilen Usern von Today die Möglichkeit, Gelder in Fast-Echtzeit an jede beliebige Bank in Kanada zu überweisen. Unternehmen, die einen besonders raschen Zahlungsverkehr wünschen, können eine Batch-Datei senden oder eine XTM-Programmierschnittstelle verwenden, bei der lediglich die Mobiltelefonnummer oder E-Mail-Adresse und der Dollarbetrag eingegeben werden müssen. Es sind keine weiteren Informationen oder Bankdaten erforderlich. User, die eine vollautomatisierte Lösung wünschen, können ein automatisches Depot einrichten, bei dem zur sofortigen Einzahlung von Geldern kein Eingriff des Users mehr nötig ist.

XTM befindet sich derzeit außerdem in der Endphase der Entwicklung einer Programmierschnittstelle, mit der jedes Unternehmen, das Geld über Interac Bulk e-Transfer® an die Konsumenten überweisen möchte, eine unentgeltliche Überweisung von Bank zu Bank durchführen kann. Mit dieser Lösung ist der Empfänger in der Lage, ein beliebiges Bankkonto auszuwählen und zu veranlassen, dass das Geld am nächsten Werktag entweder unentgeltlich über den elektronischen Zahlungsverkehr (EFT) oder gegen eine geringe Gebühr in Fast-Echtzeit über Interac e-Transfer überwiesen wird. Bei diesem kostenlosen Überweisungsservice, dem ersten seiner Art, kann der Empfänger selber entscheiden, ob das Geld gebührenfrei am nächsten Tag oder gegen eine geringe Gebühr sofort einlangen soll. Dieser Ansatz wird den Zahlungsverkehr für Unternehmen revolutionieren: Besteht der Empfänger auf einer sofortigen Zahlung, können die Kosten der Überweisung vom Sender auf den Empfänger übertragen werden.

Eine vertiefte Geschäftsbeziehung mit RBC ist für unseren Erfolg essentiell, erklärt CEO Marilyn Schaffer. Mit der Covid-19-Pandemie hat sich der Bezug von Personen und Unternehmen zu Bargeld geändert, und als Anbieter von Banking-Lösungen in Echtzeit ist XTM ein Katalysator dafür, dass Bargeld aus dem Zahlungsverkehr verschwindet.

Über XTM – www.xtminc.com

XTM ist ein in Toronto ansässiger Fintech-Innovator im schnellwandelnden Bankenbereich, der Unternehmen und deren Mitarbeiter dabei unterstützt, Einkommensauszahlungen zu beschleunigen und dabei Bankgebühren und Bargeld zu reduzieren oder zu beseitigen. Mit einer globalen Kartenausgabe- und Zahlungsplattform stellt XTM den Unternehmen kostenlose Technologien zur Verfügung, um die Auszahlungen der Mitarbeiter zu automatisieren und zu beschleunigen. XTM integriert Unternehmen in ein Zahlungsökosystem, das mit einer kostenlosen Mitarbeiter-App und einer Mastercard-Debitkarte mit Bankfunktionen gekoppelt ist. XTM steigert den Unternehmenswert und bietet eine positive Benutzererfahrung.

