NKD erweitert XXL Sortiment

o Ab Frühjahr 2020 größeres Angebot an XXL Mode für Damen

o Erstmalige Einführung von Herren XXL Modellen

o Exklusive Modeberatung für Große Größen

Der deutsche Textilfilialist NKD vergrößert ab 2020 sein Sortiment an XXL Mode für Damen und bietet erstmalig ab KW 10 eine Plus Size Modellauswahl für Herren an. Neben facettenreicher Oberbekleidung für Sie und Ihn sind zudem verschiedene Wäsche Produkte in Großen Größen erhältlich.

Unter dem Motto „Das Plus für mich“ präsentiert NKD ab 2020 neue XXL Kollektions-Highlights für Damen. Darüber hinaus nimmt das Textilunternehmen ab KW 10 XXL Mode für Herren ins Sortiment auf. Die Produkterweiterung umfasst sowohl modische Jacken, Cardigans, Shirts oder Hosen mit vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten als auch Wäsche-Modelle mit bequemen Passformen für Damen und Herren.

Body Positivity: Lockere Schnitte, unterschiedliche Prints sowie kräftige Farben setzen die Kurven gekonnt in Szene und bieten hohen Tragekomfort. Die XXL Fashion-Trends sind ab sofort in ausgewählten NKD Filialen sowie online auf nkd.com erhältlich – in den Folgewochen ergänzen weitere Neuheiten die Produktpalette. Neben dem bereits vorhandenen Wäscheberater bietet der Textildiscounter unter nkd.com/xxl-groessenberater erstmals eine Modeberatung für Große Größen. Der Service beinhaltet Styling-Tipps und steht bei der Bestimmung des individuellen Figurtyps beratend zur Seite.

Das Unternehmen NKD

Mit insgesamt 1.800 Filialen in Deutschland, Österreich, Italien, Slowenien, Kroatien, einem eigenen Onlineshop sowie ca. 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit zählt die NKD Firmengruppe zu den größten Unternehmen im Textileinzelhandel. Das Angebot reicht von aktueller Mode für die ganze Familie und funktionaler Sportbekleidung über Heimtextilien und saisonale Dekoartikel bis hin zu ausgewählten Markensortimenten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

NKD Services GmbH

Frau Nicole Metzler

Bühlstraße 5-7

95463 Bindlach

Deutschland

fon ..: +49 (0) 9208 699 444

fax ..: +49 (0) 9208 699 200

web ..: http://www.nkd.com

email : nicole.metzler@nkd.de

