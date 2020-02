Immobilientage bei Haferkamp – Aktueller Marktwert oder Finanzcheck von Profis.

Makler-Expertise in Kombination mit Banken Know How bietet die Firma Haferkamp Immobilien Interessierten im Rahmen ihrer „Immobilientage 2020“ an.

Erfahrene Verkaufsprofis ermitteln an zwei Terminen jeweils in der Zeit von 10:00-13:00 Uhr für Eigentümer den aktuellen Marktwert ihres Hauses oder ihrer Wohnung. Für etwaige Finanzierungsfragen ist ein kompetenter Ansprechpartner vor Ort, der bankenunabhängig über Kredite und Kondtionenen berät.

Wer wissen will, was seine Immobilie aktuell wert ist, ist herzlich eingeladen, alle verfügbaren Objektinformationen mitzubringen und eine erste Marktwerteinschätzung mit nach Hause zu nehmen. Das Serviceangebot ist rein informativ, kostenfrei und ohne weitere Verpflichtungen.

Ein Besuch der Immobilientage lohnt sich aber auch, wenn man gerade einen Immobilienkauf plant und zur Finanzierung der Wunschimmobilie eine Finanzierung benötigt. Der Haferkamp Bankenexperte erstellt kostenfrei und unverbindlich ein Konditionen-Vergleich von bis zu fünf Kreditinstituten – das spart nicht nur viel Zeit, sondern oft auch eine Menge Geld. Wichtig zu wissen: Haferkamp Immobilien bietet die professionelle Finanzberatung unabhängig vom Makler-Geschäft an. Das bedeutet auch Privatkäufer oder Kunden anderer Immobilien-Dienstleister sind willkommen.

Die Veranstaltungen finden am Samstag 21. März 2020 im Büro in Seevetal (Kirchstraße 2) statt, sowie am Samstag 28. März 2020 im Büro Harburg (Bremer Straße 181) statt.

Um Anmeldung unter Telefon: 040/766 500-815 oder per Mail: event@haferkamp-immobilien.de wird gebeten.

