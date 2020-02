Die Secure Power Division von Schneider Electric feiert ein erfolgreiches Jahr 2019

Der Schneider Electric Geschäftsbereich Secure Power erhielt 2019 mehr als 20 Branchenauszeichnungen

Schneider Electric, der Marktführer im Bereich der digitalen Transformation von Energiemanagement und Automatisierung, blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Der Geschäftsbereich Secure Power wurde 2019 mit mehr als 20 Auszeichnungen für Leadership, Vertrieb und Partnerprogramme prämiert, und sichert sich so eine Vorreiterrolle innerhalb der Rechenzentrums- und IT-Branche. Zusätzlich zu den verschiedenen Industrieauszeichnungen haben auch eine Reihe von Medien, Analysten und Branchenorganisationen Secure Power in prestigeträchtigen Rankings geführt. Erst kürzlich wurde Schneider Electric vom unabhängigen Technologiekanal-Forschungsunternehmen Canalys zum EMEA Channel Leadership Champion ernannt.

„Die Anerkennung, die wir im vergangenen Jahr erhalten haben, bestätigt unsere Position als Branchenführer, sowie unsere Verantwortung gegenüber Kunden, Mitarbeitern und der Umwelt“, betont Pankaj Sharma, Executive Vice President, Secure Power Division, Schneider Electric. „Wir haben uns verpflichtet, unseren Kunden innovative Energiemanagement-Lösungen anzubieten, die zu einer digitalisierten Welt beitragen und so das Leben überall und für jeden verbessern. Die Auszeichnungen zeigen den Erfolg unserer Bemühungen, diese Mission zu erreichen.“

Innovation durch Vielfalt und Integration

Führungskräfte des Secure Power Segments von Schneider Electric erhielten im vergangenen Jahr umfangreiche Anerkennungen für ihre Führungsqualitäten und ihren Einfluss auf die IT-Branche. Die Innovationen und das Engagement von Schneider Electric für mehr Diversität waren nur zwei der Themen, für die das Unternehmen gewürdigt wurde. Darüber hinaus gab es zahlreiche weitere Auszeichnungen:

o Kevin Brown, Senior Vice President EcoStruxure Solutions und Chief Marketing Officer, wurde zum IoT World CxO des Jahres in der Kategorie Solution Provider ernannt. IoT World ehrte Kevin Brown für seine Fähigkeit, Innovationen voranzutreiben und aktuelle Herausforderungen der IT-Branche zu überwinden. „Unsere Denkweise ist ganz einfach: Wir stellen die Bedürfnisse unserer Kunden in den Mittelpunkt und konzentrieren uns darauf, sie beim Erreichen ihrer Ziele zu unterstützen“, sagte Brown. „Meiner Erfahrung nach bietet ein Team mit hoher Diversität einen Wettbewerbsvorteil, weil es unser Verständnis für unsere Kunden und ihre Bedürfnisse verbessert.“

o Steven Carlini, VP für Innovation und Rechenzentren bei Schneider Electric, wurde in die Data Economy Future 100 Liste der Top-Persönlichkeiten aufgenommen, die im nächsten Jahrzehnt den globalen Rechenzentrums- und Cloud-Markt stark beeinflussen werden.

o Ivonne Valdes, VP von Global Strategic Accounts, Schneider Electric wurde mit dem Infrastructure Masons 2019 Diversity and Inclusion Champion Award ausgezeichnet. Mit dieser Auszeichnung werden Branchenführer geehrt, die einen bedeutenden Einfluss auf Frauen und unterrepräsentierte Gruppen ausgeübt und einen Weg geebnet haben, um einen vielfältigen Talentpool für die digitale Infrastrukturindustrie zu gewinnen und zu halten. Valdes wurde außerdem zum neunten Mal in die HITEC Top 100 aufgenommen.

o CRN 2019 Women of the Channel Award – Sieben Führungskräfte von Secure Power wurden für ihre Channel-Expertise und ihre Vision ausgezeichnet und inspirieren so die nächste Generation, in die Technologiebranche einzusteigen.

o HITEC Top 100 – Der hispanische Exekutivrat für Informationstechnologie nahm drei Führungskräfte von Secure Power in die Top 100-Liste der einflussreichsten und bemerkenswertesten hispanischen Fachleute in der Technologiebranche auf.

Schneider Electric Edge-Computing-Lösungen für Innovation und Design ausgezeichnet

Die Secure Power Division vertritt ein starkes Erbe in der Rechenzentrumsbranche und treibt nun die Transformation im Edge-Umfeld voran. Im Jahr 2019 wurde das Unternehmen Schneider Electric unter anderem für folgende Rechenzentrums- und Edge-Computing-Lösungen ausgezeichnet:

o EcoStruxure IT Expert, die erste cloudbasierte Rechenzentrums-Infrastruktur-Management-Lösung (DCIM) der nächsten Generation, die mehrfach ausgezeichnet wurde, darunter Network Computing Awards 2019 – IT-Optimierungsprodukt des Jahres; DCS Awards 2019 – Rechenzentrums-ICT-Management-Innovation des Jahres; 2019 SDC Awards – KI / Machine Learning Innovation des Jahres.

o Das EcoStruxure Pod Data Center wurde bei den Electrical Review Awards 2019 als Rechenzentrumsdesign-Produkt des Jahres ausgezeichnet. Die Auszeichnung würdigt Schneider Electric für Innovationen auf dem Markt für Rechenzentrumsinfrastruktur sowie für Branchenneuheiten.

Vertriebsprogramme maximieren den Erfolg von IT-Channel-Partnern

Die Secure Power Division von Schneider Electric ist die Basis für eine der weltweit führenden Marken für integrierte physische IT-Infrastruktur: APC by Schneider Electric. Das globale Partnernetzwerk von APC by Schneider Electric umfasst mehr als 150.000 IT-Lösungsanbieter. Um das Wachstum von Resellern zu gewährleisten und einen erstklassigen Support sicherzustellen, baut das Unternehmen seine Partnerprogramme und Trainings kontinuierlich weiter aus. Im Jahr 2019 wurden die Partnerprogramme von Schneider Electric vielfach als Best-in-Class anerkannt:

o Zum zehnten Mal in Folge bewertete CRN das APC by Schneider Electric Channel Partner Program mit 5 Sternen für das Angebot von Best-in-Class-Schulungen, finanziellen Ressourcen und Marketingunterstützung.

o In der Canalys Channel Leadership Matrix vom Dezember 2019 wurde APC von Schneider Electric als Channel-Champion ausgezeichnet. Die Ehrung würdigt die Investitionen von Secure Power in die Prozesse des EMEA Channel-Partnerprogramms. Sie zeichnet das Programm für die Priorisierung von Investitionen in die Rentabilität und Geschäftsmodelle der Partner aus und zeigt gleichzeitig das Engagement dafür, den Anteil der über Partner generierten Einnahmen zu erhalten oder zu erhöhen.

Weitere Informationen über innovative Rechenzentrumslösungen, Edge Computing und die neuesten Informationen finden sie im Blog von Schneider Electric:

https://www.se.com/de/de/about-us/blog/applications-and-operations/

