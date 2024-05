Wie entwickeln sich die Preise für Wohnimmobilien?

Wie verschiedene Banken und Institute die weitere Entwicklung der Wohnimmobilienpreise einschätzen

Laut Immobilienbewerter Sprengnetter steigen die Kaufpreise von Wohnimmobilien im Vergleich zum Vorquartal wieder leicht an, Eigentumswohnungen seien um 2 Prozent teurer geworden. Der Vergleich zum Vorjahresquartal (Q1/2023) zeige jedoch noch ein leichtes Minus von 0,6 Prozent. Einfamilienhäuser hätten sich im Vergleich zum Zeitraum Januar bis März 2024 um 1,5 Prozent verteuert. Im Vergleich zum Quartal Q1/2023 ist das ein Plus von 0,3 Prozent. Hamburg (+5 Prozent), Berlin (+2,6 Prozent) und Köln (+1,7 Prozent) verzeichneten den stärksten Aufwärtstrend bei den Kaufpreisen im Vergleich zum Vorquartal. In München (-0,1 Prozent) stagnieren die Preise. Interessant ist, dass sich die Preisunterschiede zwischen unsanierten und sanierten Bestand wieder annähern: In den Hochzeiten haben sie bei 15 Prozent gelegen und seien in den Vorquartalen wieder auf 4 Prozent geschrumpft. Sprengnetter rechnet aufgrund der verbesserten Inflationsrate, niedrigerer Zinsen und Baupreise insgesamt mit weiter steigenden Immobilienpreisen.

Dass sich die Preise für Wohnimmobilien mit schlechter Energiebilanz stabilisieren, deutet auch eine Analyse des Großmaklers JLL an. Demnach lag der Preisunterschied bei Mehrfamilienhäusern in der Gruppe der Energieeffizienzklassen A & A+ gegenüber jenen ab G im ersten Quartal dieses Jahres bei 25,1 Prozent. Ende 2023 waren es noch 26,9 Prozent. Durchschnittlich liege der Unterschied bei den Kaufpreisen der Analyse zufolge zwischen der besten und schlechtesten Energieeffizienzklasse bei 16,7 Prozent (Q1 / 2024).

Die Commerzbank sieht den Abwärtstrend bei Immobilienpreisen noch nicht am Ende angekommen. Hier sieht man die gesunkene Zahl der Transaktionen als Indikator dafür, dass die Preisvorstellungen von Käufern und Verkäufern noch zu weit auseinander liegen. Die Bank rechnet daher mit weiter sinkenden Preisen. Viele Menschen könnten sich laut Commerzbank wegen der hohen Zinsen den Immobilienkauf derzeit nicht leisten, während Verkäufer weiter auf hohen Preisen beharren würden, auch wenn sie ihre Immobilie zumeist vor längere Zeit zu niedrigeren Preisen erworben hätten. Die Commerzbank hält Preiseinbußen von weiteren fünf bis zehn Prozent bei Verkäufen für möglich. Zusätzliches Abwärtspotential ergebe sich aus möglichen Sanierungskosten bei energetisch schlechten Gebäuden. Diese sind im Vorfeld nicht allumfassend einzuschätzen. Das Geldinstitut sagt auch, dass die Preise sich um den Jahreswechsel stabilisieren könnten, sollten die Zinsen für Immobilienkredite nicht weiter ansteigen.

2023 sind laut Statistischen Bundesamt die Preise für Häuser und Wohnungen bundesweit um 8,4 Prozent gefallen, der stärkste. Rückgang seit dem Jahr 2000. Während unsanierte Häuser mit hohem Energieverbrauch deutlich an Wert verloren haben, gab es bei modernen, energieeffizienten Gebäuden allerdings wenig Preisnachlässe.

Link zur Originalmeldung: https://www.hausverwaltung-koeln.com/wie-entwickeln-sich-die-preise-fuer-wohnimmobilien/

Weitere Prognose zu Wohnimmobilienpreisen

Immobilieneigentümer und Käufer können in knapp der Hälfte der Regionen (47 Prozent) mit einem Wertzuwachs um 0,15 Prozent pro Jahr rechnen. Einen Anstieg der Kaufpreise prognostiziert der Wohnatlas vor allem für weite Teile des südlichen und nordwestlichen Raums, die sieben deutschen Metropolen und ihr Umland sowie Ferienregionen. Mit den deutschlandweit stärksten realen Preiszuwächsen rechnen die Fachleute in Leipzig (+2,2 Prozent jährlich), Potsdam (+1,98 Prozent jährlich) und Landshut (+1,94 Prozent).

Stagnierende Preise mit Werten zwischen minus 0,15 und plus 0,15 Prozent pro Jahr werden in jeder achten Region erwartet. Die absolute reale Preisveränderung wird dort gegenüber heute zwischen plus 1,8 Prozent und minus 1,8 Prozent betragen. Von stagnierenden oder leicht sinkenden Preisen werden den Berechnungen zufolge vor allem ländlich geprägte Regionen im westlichen Mitteldeutschland betroffen sein.

Bei Immobilien in strukturschwachen Regionen mit sinkenden Bevölkerungszahlen drohen Eigentümern und Käufern Wertverluste. Mit größeren Preiseinbrüchen mit einem realen Minus zwischen 1 und 2,5 Prozent pro Jahr ist im ländlichen Raum der ostdeutschen Bundesländer abseits der Großstädte und des Großraums Berlin zu rechnen.

Den Postbank Wohnatlas 2024 können Sie hier einsehen.

Link zur Originalmeldung: https://www.hausverwaltung-koeln.com/prognose-zu-wohnimmobilienpreisen/

