Preise für Wohnimmobilien steigen weiter!

Kompetente Markteinschätzung Ihrer Immobilie durch Schneider Immobilien in Mannheim. Ihrem Immobilienmakler für den Rhein-Neckar-Kreis.

Sie möchten Ihre Immobilie konkret verkaufen oder benötigen eine aktuelle Markteinschätzung Ihrer Immobilie zur weiteren Lebensplanung? Die Zinsen für Wohnungsbaudarlehen sind nach wie vor auf einem historisch niedrigen Niveau. Dieser Umstand, verbunden mit einem günstigen wirtschaftlichen Umfeld und kaum noch nennenswerten Zinserträgen am Kapitalmarkt hat die Immobiliennachfrage in den letzten Jahren kräftig erhöht. Es werden trotz Pandemie heute Kaufpreise erzielt, die deutlich über denen von fünf oder zehn Jahren liegen. Viele Eigentümer spielen daher mit dem Gedanken, dieses noch günstige Marktumfeld zu nutzen, Ihre Immobilie zu verkaufen.

Machen Sie unsere Kompetenzen zu Ihrem Vorteil!

Zu Beginn derartiger Überlegungen ist die Frage zu klären, wie hoch der aktuelle Marktpreis der eigenen Immobilie liegt. Eine sachgerechte Marktwerteinschätzung setzt natürlich eine entsprechende Marktkenntnis voraus. Wer den Immobilienmarkt in Berlin, Frankfurt oder Heilbronn kennt, weiß damit noch lange nicht welche Preise in Mannheim und Umgebung aktuell erzielbar sind.

Wir möchten Ihnen unsere Hilfe anbieten, wenn Sie vor dem geschilderten Hintergrund beabsichtigen Ihre Immobilie konkret zu verkaufen, oder lediglich eine aktuelle Marktwerteinschätzung für Ihre weitere Lebensplanung benötigen.

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Schneider Immobilien. Wir sind Ihr Immobilienmakler in Mannheim und Umgebung.

Wichtig zu wissen: Die Marktwerteinschätzung ist für Interessenten kostenlos und verpflichtet Sie zu nichts! Auf Wunsch erhalten Sie durch unsere Experten im Anschluss ein komplettes Leistungspaket als Angebot.

Was Sie von uns erwarten dürfen! Unser vollumfängliches Vermarktungspaket umfasst von der anfänglichen Immobilienbewertung über die Erstellung eines ausführlichen Exposés, dem Planen und durchführen von Besichtigungsterminen, die Prüfung von Interessenten, die Vorbereitung des Kaufvertrags bis zur Begleitung des Notartermins und der abschließenden Objektübergabe alle notwendigen Tätigkeiten um Ihre Immobilie bestmöglich zu veräußern.

Jede Immobilie hat ihren individuellen Wert. Mit unserer Unterstützung erzielen Sie einen angemessenen und marktgerechten Kaufpreis. Kundennähe ist uns wichtig. Wir wickeln den Verkauf Ihrer Immobilie unbürokratisch und vor allem diskret ab.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schneider Immobilien

Herr Heiko Schneider

Dynamostraße 13

68165 Mannheim

Deutschland

fon ..: 0621/95040492

web ..: http://www.schneider-immobilien.de

email : info@schneider-immobilien.de

Als Immobilienmakler aus Mannheim kennen wir nicht nur den Immobilienmarkt in und um Mannheim ganz genau, sondern bieten Ihnen ein breites Spektrum an Leistungen – angefangen bei der fundierten Immobilienbewertung bis hin zu den wichtigen Verkaufsverhandlungen, die wir zum erfolgreichen Abschluss führen. Selbstverständlich entwickeln wir eine Vermarktungsstrategie, die nicht nur Ihre persönlichen Intentionen berücksichtigt, sondern die Aufmerksamkeit potenzieller Käufer erregt und so eine zügige Abwicklung der Transaktion ermöglicht.

Pressekontakt:

INTRAG Internet Regional AG

Frau Sabine Hansen

Sophienblatt 82 – 86

23114 Kiel

fon ..: +49 (431) 67070 199

web ..: https://www.regional.de

email : pressestelle@intrag.de

