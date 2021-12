Lisa Hofmann-Felbermayr aus Oberösterreich legt Erzählband vor

Ein Buch, das Mut machen möchte

„Das Leben steckt voller Erinnerungen“, sagt Lisa Hofmann-Felbermayr, die 1987 in Oberösterreich geboren wurde. Mit ihrem Erzählband „Die Kraft, der Mut und das Leben an sich“ hat sie nun eine Sammlung von ausgeschmückten Kindheitserinnerungen veröffentlicht. Mit einem humorvoll-objektiven Blick auf belastende Ereignisse ist es ihr gelungen, dem Leser und auch sich selbst dabei etwas näher zu kommen. Und vielleicht auch Menschen etwas Mut zu spenden, die Ähnliches erlebt haben …

Oberösterreich zu Beginn der 90er Jahre. Eine junge Frau erlebt schwere Schicksalsschläge, ehe sie zu sich selbst findet. Eine einst unbeschwerte Kindheit mündet in eine Diagnose, die das Leben der jungen Frau auf den Kopf stellt. Das einstmals schüchterne Mädchen wird zu einer tapferen Kämpferin, die weiß: Aufgeben tut man nur einen Brief …

Der Autorin war es wichtig, komplexe Themen und Ereignisse, die das Leben bereithält, in einer humorvollen, fast kindlichen Art, zu erzählen. Die Unbeschwertheit und Leichtigkeit einer schönen Kindheit manifestiert sich in einer Sprache, die ernster und erwachsener wird, je älter die Protagonistin ist. So entwickelt sich die Darstellerin, aber auch deren Sprache und Verhalten zu einer jungen Erwachsenen, die zwar geprägt ist von Erlebnissen, die jedoch auch persönlich gewachsen ist und angetrieben von Mut, Kraft und Liebe den Blick auf das Wesentliche richtet.

Seit ihrem Studienabschluss „English and American Studies“ in Salzburg und Wien arbeitet die Autorin als Bürokauffrau. Das Schreiben und Malen ist ihr kreativer Ausgleich zum Büroalltag. So hat sie auch das Cover ihres Buches selbst gestaltet. Es ist im Herzsprung-Verlag erschienen und umfasst 96 Seiten.

Bibliografische Angaben

Lisa Hofmann-Felbermayr: „Die Kraft, der Mut und das Leben an sich“

ISBN: 978-3-98627-011-7, Herzsprung-Verlag, 10,90 EUR

Das Buch ist über den Verlag, den Buchhandel und Amazon erhältlich – auch als E-Book.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Herzsprung-Verlag GbR

Herr Thorsten Meier

Mühlstr. 10

88085 Langenargen

Deutschland

fon ..: 07543/9081356

fax ..: 07543/6024999

web ..: http://www.herzsprung-verlag.de

email : info@herzsprung-verlag.de

2014 haben die beiden Verleger Martina und Thorsten Meier als zweiten, unabhängigen Verlag nach Papierfresserchens MTM-Verlag, einem Kinder- und Jugendbuchverlag, den Herzsprung-Verlag gegründet, der sich auf die Herausgabe von Belletristik, Lyrik und Sachbüchern im Erwachsenenbereich spezialisiert hat.

Pressekontakt:

CAT creativ Redaktions- und Literaturbüro

Herr Martina Meier

Tostner Burgweg 21c

6800 Feldkirch

fon ..: 0043 690 10299083

web ..: http://www.cat-creativ.at

email : cat@cat-creativ.at

