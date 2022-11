Ein Profi bei Vermittlung von Wohnimmobilien und Anlageobjekten im Rhein-Main-Gebiet

Stephanie Gemünden-Wilhelm ist mit ihrem jungen Unternehmen Immobilien Gemünden für Eigentümer in der Region da

Sie ist Diplom-Immobilienwirtin (DIA), Diplom-Sachverständige (DIA) für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, für Mieten und Pachten und kann bereits über 18 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche vorweisen: Stephanie Gemünden-Wilhelm geht ihrer Leidenschaft für Immobilien seit Jahren jeden Tag aufs Neue nach. Im Juli 2019 hat sie daher das Unternehmen „Immobilien Gemünden“ gegründet, mit dem sie sich auf die Vermarktung von selbst genutztem Wohneigentum und Anlageobjekten spezialisiert hat.

„Mein Team und ich übernehmen für Eigentümer beispielsweise den gesamten Verkaufsprozess und sorgen dafür, dass die Immobilie ihren Besitzer schnell und zu einem angemessenen Preis wechselt“, erklärt Stephanie Gemünden-Wilhelm. Neben der Verkaufsvorbereitung und der Wertermittlung kümmern sich die Immobilienmakler aus Bingen am Rhein beispielsweise auch um die Vermarktung.

„Wir erklären Eigentümern, wie sie ihre Immobilie für den Verkauf optimal in Szene setzen können, beziffern einen angemessenen Verkaufspreis und wählen – je nach Zielgruppe – die passenden Kanäle für die Vermarktung aus“, führt Stephanie Gemünden-Wilhelm aus. Selbstverständlich begleiten sie oder ihre Kollegen die Eigentümer auch zum Notartermin, bei dem noch letzte Änderungen am Kaufvertrag erfolgen können und sorgen so für einen sicheren Abschluss des Immobiliengeschäfts.

Die Makler aus Bingen am Rhein sind aber nicht nur für Eigentümer da, die ihre Immobilie verkaufen möchten, sondern auch für Kauf- und Mietinteressenten. Die Makler hören sich die Wünsche der Kaufinteressenten an eine Immobilie in Bingen am Rhein, Mainz, Ingelheim oder in der Umgebung genau an und finden dann das passende Objekt.

Interessenten, die mehr zu dem umfangreichen Leistungsspektrum von Immobilien Gemünden erfahren möchten, erreichen die Immobilienmakler von montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 06721/7018381.

Mehr Wissenswertes zum Thema sowie zu Immobilienmakler Mainz, Makler Mainz, Immobilien Mainz gibt es auf https://www.immobilien-gemuenden.de/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Immobilien Gemünden

Frau Stephanie Gemünden-Wilhelm

Vorstadt 34

55411 Bingen am Rhein

Deutschland

fon ..: 06721 / 7018381

fax ..: /

web ..: https://www.immobilien-gemuenden.de

email : info@immobilien-gemuenden.de

„Immobilien Gemünden“ wurde im Juli 2019 von Stephanie Gemünden-Wilhelm gegründet und ist in der Vorstadt 34 in Bingen am Rhein, in der Nähe des Krankenhauses zwischen dem Stadtbahnhof und dem CityCenter zu finden. Als Diplom-Immobilienwirtin (DIA) und Diplom-Sachverständige (DIA) für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, für Mieten und Pachten kennt sich Stephanie Gemünden-Wilhelm perfekt in der Immobilienbranche sowie in der Region aus und pflegt darüber hinaus Kontakte zu zahlreichen Kaufinteressenten. Spezialisiert sind sie und ihr Team auf die Vermarktung von selbst genutztem Wohneigentum und Anlageobjekten im Rhein-Main-Gebiet.

Pressekontakt:

wavepoint GmbH & Co. KG

Frau Maren Tönisen

Bonner Straße 12

51377 Leverkusen

fon ..: 0214 / 70 79 011

web ..: https://www.wavepoint.de

email : info@wavepoint.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

EBARA präsentiert das Gasreinigungssystem DYNOX(TM)