Bundesweite Vermittlung zur Übernahme oder zum Verkauf von Zahnarztpraxen

Als frisch approbierte Zahnärztin in eine Praxis einsteigen? Oder als lange erfolgreicher Zahnarzt eine Nachfolge für die Praxis suchen? Die Adviserio GmbH vermittelt in Sachen Praxisnachfolge.

Zahnärztinnen und Zahnärzte, die ihre Praxis veräußern wollen oder eine Nachfolge suchen, sowie solche, die Interesse an der Übernahme einer Praxis oder dem Neuaufbau haben, bringt die Adviserio GmbH zusammen. Zusätzlich zu dieser Funktion als Vermittler bietet Adviserio zahlreiche Zusatzleistungen an, um bei der Auswahl und schließlich der Entscheidung der Suchenden auf beiden Seiten zu helfen. Adviserio arbeitet hierbei auf Erfolgsbasis, Kosten fallen also erst im Falle einer erfolgreichen Praxisvermittlung an.

Die richtigen Partner zusammenbringen

Ausschlaggebend für das gelungene Matching sind das deutschlandweite Netzwerk der Adviserio GmbH und der über Jahre aufgebaute große Kundenstamm. Finanzkaufmann und Geschäftsführer Thomas Müller blickt auf eine langjährige Erfahrung bei der Beratung von Zahnärztinnen und Zahnärzten sowie Investorinnen und Investoren in Finanzierungs- und Versicherungsbelangen zurück und spezialisiert sich seit zehn Jahren bereits auf den Schwerpunkt Praxisnachfolge.

Verkauf von etablierten Zahnarztpraxen

Für viele Zahnärztinnen und Zahnärzte ist der Auf- und Ausbau ihrer Praxis ein jahrelanges und arbeitsintensives Unterfangen, in das sehr viel Herzblut fließt. Eine Nachfolge oder Veräußerung der Praxis zu einem späteren Zeitpunkt steht aber irgendwann an, spätestens zur Pensionierung. Genau hier unterstützt die Adviserio GmbH mit ihrem Angebot bei der Suche nach dem richtigen Partner oder der richtigen Partnerin für die Übernahme – und natürlich auch bei der Erarbeitung der bestmöglichen Übernahmekonditionen.

Existenzgründung und Übernahme von Praxen

Entsprechend umgekehrt sieht es für Zahnärztinnen oder Zahnärzte aus, die am Anfang ihrer Karriere stehen und auf der Suche nach einer passenden Praxis für sich sind. Da dies in der Regel nur einmal im Berufsleben ansteht, ist diese Entscheidung für sie richtungsweisend und muss sorgfältig abgewogen werden. Die Adviserio GmbH bietet für Suchende neben einer praktischen Online-Börsen-Funktion auch eine Reihe von beratenden Leistungen an, die sie beim Start unterstützen.

Beratung und Konzepterarbeitung

Sowohl für Suchende als auch für Verkäuferinnen und Verkäufer bietet das Team von Adviserio Unterstützung an. Dazu zählen unter anderem die Hilfe bei der Wahl des Standorts, die Bewertung des Vermögens zur Ermittlung eines angemessenen Preises, eine Bedarfsanalyse und Kostenplanung oder fachliche Beratung zu den Übernahmeverträgen. Auch detaillierte Arbeiten wie die Erstellung eines professionellen Exposés und das Betreuen von Besichtigungen für ein Objekt werden von Adviserio übernommen.

Suchen und Finden mit Adviserio

Bereits mit einer Nutzung der Praxisbörse, einer Suchfunktion auf der Adviserio-Website, können sich Interessentinnen und Interessenten einen Überblick über das Angebot an Zahnarztpraxen in der gewählten Region verschaffen.

Sitz des bundesweit operierenden Unternehmens unter der Geschäftsführung von Thomas Müller ist die Josef-Reiert-Straße 4 in Walldorf, südlich von Heidelberg. Bei Interesse oder für eine unverbindliche Erstberatung kann telefonisch unter 06227-8429529 oder per E-Mail an info@adviserio.de Kontakt aufgenommen werden.

