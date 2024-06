Individueller Content in der Unternehmenskommunikation mit hoher Bedeutung

Für alle Unternehmen ist hochwertiger Content in ihrer gesamten Kommunikation unerlässlich. Erfahrene und journalistisch kompetente Berater unterstützen bei der Erarbeitung wirklich passender Inhalte.

In einer Zeit, in der Unternehmen mehr denn je mit einer Flut von Informationen konkurrieren müssen, ist die Erstellung von individuellem Content zu einem zentralen Element der Unternehmenskommunikation geworden. Aber warum ist Content so wichtig? Wie können Unternehmen den richtigen Ansatz für die Erstellung von Inhalten finden? Und warum kann die Beauftragung eines erfahrenen Beraters von entscheidendem Vorteil sein?

„Content spielt eine wesentliche Rolle in der Unternehmenskommunikation, weil er die Verbindung zwischen Unternehmen und Zielgruppe herstellt. Hochwertiger Content kann Vertrauen aufbauen, Markenbekanntheit steigern, Kundenbindung fördern und das SEO verbessern“, sagt Prof. Dr. Patrick Peters, Berater, Texter und Trainer für Kommunikation in Mönchengladbach mit seiner Marke „Klare Botschaften“ (www.pp-text.de). Er befasst sich wissenschaftlich und praktisch mit der Erstellung von individuellem Content in der Unternehmenskommunikation und betont: „Im Detail bedeutet das: Kund:innen und Interessent:innen vertrauen Unternehmen, die ihr Wissen und ihre Expertise durch gut recherchierte und relevante Inhalte teilen, und regelmäßiger und zielgerichteter Content erhöhen die Sichtbarkeit und Bekanntheit der Marke. Inhalte, die Mehrwert bieten, helfen dabei, Kund:innen langfristig zu binden und ihre Loyalität zu stärken. Und Suchmaschinen bevorzugen qualitativ hochwertige Inhalte, die relevant und aktuell sind, was zu besseren Rankings führt.“

Der richtige Ansatz zur Erstellung von Inhalten beginnt mit einer klaren Strategie. Unternehmen sollten zunähst eine Zielgruppenanalyse durchführen, um zu verstehen, wer die Zielgruppe ist, welche Bedürfnisse und Interessen sie hat. Danach geht um die Definition der Content-Ziele, um Klarheit darüber zu schaffen, welche Ziele mit dem Content erreicht werden sollen. Das können Markenbekanntheit, Lead-Generierung oder Kundenbindung sein. Ebenso wichtig ist es, eine Konkurrenzanalyse zu betreiben: Dadurch können Unternehmen herausfinden, welche Inhalte die Konkurrenz erstellt und wie man sich davon abheben kann. Zuletzt müssen Unternehmen einen Redaktionsplan entwickeln, der die Art, den Zeitpunkt und die Kanäle für die Veröffentlichung von Inhalten festlegt.

Ebenso sollten Inhalt und Kommunikationsstrategien müssen harmonisch aufeinander abgestimmt sein, um maximale Wirkung zu erzielen. „Wichtige Schlagworte sind Konsistenz, Relevanz, Multichannel-Strategie und Interaktion“, sagt Patrick Peters, der ausgebildeter Journalist ist und seit fast 20 Jahren für verschiedene Zeitungen und Magazine schreibt und daher weiß, wie die richtige Content-Erstellung funktioniert. „Alle Inhalte sollten konsistent im Ton, Stil und in der Botschaft sein, um ein einheitliches Markenbild zu vermitteln. Zudem sollten die Inhalte stets auf die aktuellen Bedürfnisse und Interessen der Zielgruppe eingehen und auf verschiedenen Kanälen wie Website, Social Media, Newsletter und Co. verbreitet werden, um die Reichweite zu maximieren. Und Inhalte sollten so gestaltet sein, dass sie die Zielgruppe zur Interaktion anregen, zum Beispiel durch Kommentare, Shares oder direkte Anfragen.

Das ist alles kein Selbstläufer, weiß Texter und Berater Patrick Peters aus der Praxis. Vor allem sollten Unternehmen Trends und News verfolgen, um Anregungen für relevanten und zeitgemäßen Content zu finden. Darüber hinaus sei es wichtig, über die eigenen Schwerpunkte und das eigene Expertenwissen nachzudenken, um daraus hochspezialisierten Content abzuleiten. Daher könne die Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Berater sinnvoll sein. „Ein versierter Berater verfügt über das notwendige Know-how, um qualitativ hochwertigen Content zu erstellen, bringt regelmäßig frische Ideen und neue Perspektiven ein und ermöglicht dem Unternehmen, sich auf seine Kernkompetenzen zu konzentrieren.“

Der Gründer und Inhaber von Klare Botschaften fasst zusammen: „Für alle Unternehmen ist hochwertiger, gut recherchierter Content in ihrer gesamten Kommunikation unerlässlich. Über alle Kanäle hinweg werden individuelle und zielgruppengerechte Inhalte benötigt, um durch stetige Aufmerksamkeit die Marke zu stärken und das Kaufinteresse zu fördern.“

