max.PR spricht für Überblick – die Software für interne Unternehmenskommunikation

Mit Überblick erweitert max.PR – Agentur für Presse- & Öffentlichkeitsarbeit mit Sitz im bayerischen Seefeld – ihr Kundenportfolio um ein Unternehmen, das sich ebenfalls mit Kommunikation beschäftigt.

Die gleichnamige Plug-and-Play-Lösung des Startups hebt die interne Unternehmenskommunikation und das Aufgabenmanagement auf eine neue, sehr effiziente Ebene. Ein einfaches Handling auch für Nutzer ohne IT-Affinität, diverse Sprachoptionen sowie die Möglichkeit zur individuellen Anpassung an Kundenspezifikationen zeichnen die praxisorientierte Software – erhältlich als Browser-Version und/oder als mobile App – zusätzlich aus. Unternehmensgründer und CEO Helmut Harz: „Nur ein gutes Produkt zu haben, genügt nicht. Es bedarf professioneller Unterstützung, um es medial zu platzieren und somit auch bei potenziellen Neukunden bekannt zu machen. max.PR wurde mir persönlich empfohlen, da die Agentur bereits für ähnliche Startups arbeitet und hier erstaunliche Erfolge generieren konnte. Zudem wurde Überblick zunächst für die Hotellerie konzipiert, eine Branche, auf die max.PR sowieso spezialisiert ist, und so ein hohes Verständnis unserer potenziellen Kunden mitbringt.“

Sabine Dächert, die ihre auf die Bereiche Tourismus, Hotellerie, Gastronomie sowie deren Umfeld spezialisierte Agentur bereits seit über 20 Jahren führt, freut sich über den Neuzugang: „Es ist unsere Philosophie, insbesondere auch Start-up-Unternehmen eine strategisch durchdachte PR zu ermöglichen, gemeinsam mit ihnen zu wachsen und ihnen eine Chance zu geben, sich am Markt erfolgreich zu etablieren. Überblick ist ein solches Unternehmen: Es bietet ein spannendes Produkt an, ist offen für neue Wege und fügt sich ideal in unser Portfolio ein, das inzwischen auch rund ein halbes Duzend der Hotellerie nahe Startups beinhaltet.“

Überblick

Der Name ist Programm: Überblick heißt die Software-Lösung, mit der die interne Kommunikation und Koordination ganz einfach geht. In Kombination mit einer Browser-Version eignet sich die mobile App besonders für Unternehmen mit Außendienst oder Mitarbeitern ohne festen PC-Arbeitsplatz. Informationen finden sich wie auf einem schwarzen Brett – auf Wunsch mit Lesebestätigung, Aufgaben werden gezielt und transparent verteilt, terminiert, rückgemeldet, kontrolliert und dokumentiert. Nachfragen entfallen, nichts geht vergessen. Wissen wird verfügbar, wann und wo es benötigt wird. Und das in fünf wichtigen Sprachen, die erstellten Inhalte werden in nahezu jede Sprache automatisch übersetzt. Bei der Entwicklung von Überblick hat CEO Helmut Harz großen Wert daraufgelegt, dass sich Implementierung und Handling möglichst einfach gestalten. Auch Nutzer ohne IT-Affinität können mit der intuitiven Bedieneroberfläche sofort arbeiten. Überblick kann individuell an die Anforderungen von Unternehmen angepasst werden, arbeitet ohne Telefonnummern oder E-Mail-Adressen und ist DSGVO-konform. Die Plug-and-Play-Lösung hebt die interne Unternehmenskommunikation und das Aufgabenmanagement so auf eine neue, sehr effiziente Ebene.

