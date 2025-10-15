  • freemukke.de startet – kostenloser Radiosender mit 100 % GEMA-freier Musik

    Mit freemukke startet ein neues Online-Radio, das Unternehmen und Gastronomen kostenlose, GEMA-freie Musik zur Beschallung ihrer Räume bietet – modern, vielfältig und ganz legal.

    BildOffizieller Launch am 15. Oktober 2025: Sechs Sender mit vielfältigen Musikrichtungen für private und gewerbliche Nutzung

    Kassel, 15. Oktober 2025 – Mit freemukke.de geht ein neues Online-Radio an den Start, das ausschließlich GEMA-freie Musik sendet. Der kostenlose Dienst richtet sich sowohl an Privathörer als auch an Unternehmen und Gewerbetreibende, die ihre Räume legal und gebührenfrei mit Musik beschallen möchten.

    „Die heutige Zeit bietet viele Chancen – von neuen technischen Möglichkeiten der Musikproduktion bis hin zu unzähligen talentierten, unabhängigen Musikern. Genau dieser Vielfalt möchten wir mit freemukke eine Plattform geben“, sagt Initiator Alexander Euler, Gründer von freemukke.de. „freemukke nutzt dabei neben klassisch produzierter Musik auch moderne KI-Musikproduktionen, die speziell für GEMA-freies Streaming geschaffen wurden. So entsteht ein völlig neuer Klangraum jenseits bekannter Radio- und Streaminglandschaften.“

    Zum Start bietet freemukke.de sechs thematisch unterschiedliche Radiosender:

    Pop: Pop, Singer-Songwriter, Alternative, Corporate, Country, Schlager, Holiday/Christmas
    Rock & Metal: Klassischer Rock, Hard Rock, Metal aller Art
    Jazz & Chill: Jazz, Blues, Easy Listening, Acoustic, Chillout & Lounge, Meditation, New Age
    Electronic Dance: EDM, House, Techno, Trance, Drum & Bass, Dubstep, Gaming/8-Bit, Ambient, Club- und Festival-Sound
    Urban Beats: Hip-Hop, R&B, Soul, Funk
    World & Cinematic: World, Latin, Afrobeat, Reggae, Celtic, Dancehall, Folk, Orchestral, Epic & Trailer

    Jeder Sender bietet eine sorgfältig kuratierte Mischung für unterschiedliche Stimmungen und Anlässe, vom entspannten Hören zuhause bis zur gebührenfreien Beschallung von Gewerbeflächen. Das Musikangebot wird monatlich um Tausende neue Songs erweitert, um Hörer und Gewerbetreibende stets mit frischen, abwechslungsreichen Tracks zu versorgen.

    freemukke.de versteht sich als Alternative zu kommerziellen Radiosendern und Streamingdiensten – frei, transparent und mit einem klaren Fokus auf GEMA-freie Künstler und innovative Musikproduktionen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    freemukke
    Herr Alexander Euler
    Ludwig-Mond-Str. 37B
    34121 Kassel
    Deutschland

    fon ..: 015757277200
    web ..: https://freemukke.de/
    email : meldung@freemukke.de

