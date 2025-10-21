Weihnachtsmärkte müssen nicht still bleiben – freemukke bietet kostenlosen GEMA-freien Weihnachtssender an

Immer mehr Städte verzichten auf Hintergrundmusik bei Weihnachtsmärkten, weil GEMA-Gebühren das Budget sprengen. Der neue Radiosender freemukke.de bietet jetzt eine kostenlose, GEMA-freie Alternative.

Kassel, 21. Oktober 2025.

Wenn der Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln in der Luft liegt, gehört Musik einfach dazu. Doch vielerorts droht es in diesem Jahr still zu werden: Wie kürzlich auch in der HNA berichtet, verzichten Städte wie Eschwege auf Hintergrundmusik, weil die GEMA-Gebühren selbst mit „Weihnachtsrabatt“ zu teuer sind.

Mit freemukke.de gibt es nun eine Lösung, die Weihnachtsstimmung zurückbringt – ganz ohne Kosten und rechtliche Hürden.

Der kostenlose Online-Radiosender freemukke bietet eigens für die Adventszeit (ab 24. November 2025) einen neuen Weihnachtssender mit mehreren hundert GEMA-freien Titeln an – von traditionellen Klängen bis zu modernen, liebevoll produzierten Songs. Alle Stücke sind lizenzfrei nutzbar und können somit ohne GEMA-Gebühren auf öffentlichen Flächen, Weihnachtsmärkten oder in Geschäften gespielt werden.

„Mir tat es einfach weh zu lesen, dass Weihnachtsmärkte still bleiben müssen, weil Musik zu teuer geworden ist“, sagt Initiator Alexander Euler, der freemukke als Privatinitiative ins Leben gerufen hat. „Darum habe ich beschlossen, einen frei verfügbaren Weihnachtssender zu starten – für alle, die trotzdem festliche Stimmung verbreiten möchten.“

Das Angebot richtet sich an Städte, Vereine, Händler und Gastronomen, aber auch an Privathaushalte, die einfach eine GEMA-freie Weihnachtsplaylist im Hintergrund laufen lassen möchten. Alles, was man braucht, ist ein Internetzugang – der Radiostream kann über die Webseite www.freemukke.de direkt gestartet werden.

Freemukke versteht sich als Alternative zu kommerziellen Streamingdiensten und klassischen Radiosendern – frei, transparent und mit einem klaren Fokus auf GEMA-freie Künstler, innovative Musikproduktionen und moderne KI-generierte Songs. So entsteht ein völlig neuer Klangraum jenseits bekannter Radio- und Streaminglandschaften.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

freemukke

Herr Alexander Euler

Ludwig-Mond-Str. 37B

34121 Kassel

Deutschland

fon ..: 0 1575 7277 200

web ..: https://freemukke.de

email : meldung@freemukke.de

freemukke.de ist ein unabhängiges Online-Radio mit ausschließlich GEMA-freier Musik. Das Projekt bietet Privatpersonen und Gewerbetreibenden die Möglichkeit, Räume und Veranstaltungen legal und kostenlos mit Musik zu beschallen. Derzeit stehen sechs Sender mit unterschiedlichen Genres zur Verfügung – von Pop über Rock bis Jazz, Electronic, Urban Beats, World & Cinematic und nun auch Weihnachtsmusik. Das Musikangebot wird monatlich um rund 2000 neue Songs erweitert.

Freemukke startete offiziell am 15. Oktober 2025 und versteht sich als Plattform für unabhängige Musiker, kreative Produzenten und neue Wege der Musikverbreitung.

