  • FRENZEL Grapefruit Likör sucht deutschlandweit 30 Bars als exklusive Partner für Genusskonzept

    Wuppertal, 20. Oktober 2025 – Innovative Bars aus ganz Deutschland haben jetzt die Chance, Teil einer exklusiven Kooperation zu werden.

    BildFRENZEL Grapefruit, der moderne Premium-Grapefruitlikör, sucht 30 engagierte Bars, die gemeinsam das Barkarten-Erlebnis neu definieren möchten. Das Angebot richtet sich an professionelle Gastgeberinnen und Gastgeber, die auf hochwertige Produkte, einen stilvollen Auftritt und eine klare Differenzierung setzen.

    Der fruchtig-herbe FRENZEL Grapefruit Likör überzeugt pur, auf Eis oder als Basis für sofort umsetzbare Signature-Cocktails. Das Konzept bietet Barkeepern und Barbetreiberinnen eine klare Kalkulationsgrundlage und frische Impulse für die Getränkekarte – von kreativen Cocktails bis zu beliebten Klassikern.

    Teilnehmende Bars profitieren von einer Testflasche zum speziellen Gastro-Testpreis, die bei der ersten Bestellung vollständig angerechnet wird. Ab sechs Flaschen erfolgt die Lieferung versandkostenfrei. Bei wirtschaftlicher Umsetzung ist ein attraktives Gewinnpotenzial pro Drink möglich; die tatsächliche Marge variiert jedoch je nach individuellem Einsatz und Standort.

    Das Angebot richtet sich ausschließlich an gewerbliche Partner. Die Aktion ist limitiert und läuft deutschlandweit. Johannes Frenzel, Gründer von FRENZEL, freut sich aus seinem Büro in der Moritzstraße in Wuppertal auf den Kontakt zu interessierten Bars, die gemeinsam mit FRENZEL neue Impulse für die Barkultur setzen wollen.

    Weitere Informationen und Teilnahmemöglichkeiten finden interessierte Bars auf www.frenzel.com/gastronomie

    _Alle Angaben zu Preisen, Margen und Konditionen sind beispielhaft und können je nach Einsatz variieren. Das Angebot richtet sich ausschließlich an Gewerbetreibende im Sinne des deutschen Rechts._

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Johannes Frenzel | frenzel.drinks
    Herr Johannes Frenzel
    c/o Codeks, Moritzstraße 14
    42117 Wuppertal
    Deutschland

    fon ..: +492022541473
    web ..: https://frenzel.com
    email : info@frenzel.com

    FRENZEL ist eine junge, ambitionierte Getränkemarke mit Sitz in Wuppertal. Das Unternehmen wird von Johannes Frenzel geleitet, der in der Moritzstraße das kreative Herz der Marke schlägt. Mit dem Premium-Grapefruitlikör FRENZEL setzt die Firma neue Akzente im deutschen Bar- und Gastronomiemarkt und bringt moderne Genusskultur direkt ins Glas.

    Im Mittelpunkt steht Produktqualität – FRENZEL Grapefruit vereint fruchtig-herbe Frische mit hochwertiger Verarbeitung und einem stylischen, auffälligen Design. Die Marke richtet sich gezielt an Bars, Gastronominnen und Gastgeberinnen, die ihren Gästen ein besonderes Erlebnis und innovative Signature-Drinks bieten möchten.

    Neben dem hochwertigen Produktkonzept steht FRENZEL für transparente Zusammenarbeit und partnerschaftliche Betreuung. Im Rahmen besonderer Aktionen sucht das Unternehmen deutschlandweit engagierte Bars, die von exklusiven Vorteilen und innovativen Rezeptideen profitieren möchten.

    FRENZEL verbindet Geschmack, Handwerk und Szene-Flair – und versteht sich als Teil der modernen Barkultur. Die Marke steht für Verlässlichkeit, Inspiration und Gastfreundschaft und entwickelt sich kontinuierlich im Dialog mit kreativen Partner*innen weiter.

    Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten unter:
    www.frenzel.com

