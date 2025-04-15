Margarita Ultima – Düsseldorfs neue Cocktail-Variation mit Likör FRENZEL Grapefruit

Mit der Margarita Ultima setzt Düsseldorf ein neues Cocktail-Highlight – verfeinert mit dem Likör FRENZEL Grapefruit, der für fruchtig-herbe Klarheit und moderne Barkultur steht.

Wuppertal, 25. September 2025 – Die Barkultur in Düsseldorf erhält eine besondere Erweiterung: Mit der Margarita Ultima präsentiert die Bar _máti_ in der Neusser Straße 123 (40219 Düsseldorf) ab sofort eine Variante des bekannten Klassikers, die den fruchtig-herben Charakter des Likörs FRENZEL Grapefruit einbindet und damit neue geschmackliche Akzente setzt.

Ein Klassiker in neuer Ausprägung

Die Margarita zählt zu den bekanntesten Cocktails weltweit. In der Margarita Ultima erfährt sie eine eigenständige Neuinterpretation. Anstelle rein klassischer Rezepturen wird der Drink durch den Likör FRENZEL Grapefruit erweitert. Dieser deutsche Likör wird ausschließlich aus echten Destillaten gewonnen und verzichtet konsequent auf künstliche Aromen oder Farbstoffe. Der klare, fruchtig-herbe Charakter fügt der Margarita eine moderne Note hinzu, die sich geschmacklich bewusst von herkömmlichen Varianten unterscheidet.

Neue Akzente in der Düsseldorfer Barszene

Mit der Aufnahme in die Getränkekarte von _máti_ zeigt sich, dass die Düsseldorfer Barszene sowohl Traditionsbewusstsein als auch Offenheit für zeitgemäße Innovation verbindet. Gäste können den Drink in urbanem Ambiente genießen – ob als Aperitif, als Begleitung zu einem besonderen Anlass oder einfach, um eine neue Cocktailvariante kennenzulernen.

? _máti_, Neusser Str. 123, 40219 Düsseldorf

Über den Likör FRENZEL Grapefruit

Der Likör FRENZEL Grapefruit (15 % vol.) steht für eine moderne Interpretation klassischer Likörkultur. Grundlage ist ein Herstellungsverfahren, das auf hochwertigen Destillaten basiert und damit eine klare und unverfälschte Geschmacksstruktur gewährleistet. FRENZEL verzichtet bewusst auf künstliche Farb- und Aromastoffe. Stattdessen wird auf die authentische Frische und die feine Bitterkeit echter Grapefruit gesetzt.

Der Likör ist vielseitig einsetzbar: Pur auf Eis entfaltet er sein volles Profil, in Kombination mit Tonic oder Soda eignet er sich als leichter Aperitif, und in Cocktails wie der Margarita Ultima eröffnet er neue Gestaltungsmöglichkeiten für Barkeeper und Genießer. Die Verbindung von fruchtiger Leichtigkeit und herber Klarheit macht ihn zu einer Zutat, die sowohl im Sommer als auch im Winter überzeugt.

Hinter dem Likör FRENZEL Grapefruit steht die Idee, die Likörherstellung mit zeitgemäßen Anforderungen an Transparenz und Natürlichkeit zu verbinden. Damit spricht er eine wachsende Zielgruppe an, die bewussten Genuss schätzt, auf klare Deklaration achtet und Wert auf hochwertige Zutaten legt.

Rechtlicher Hinweis

Alkoholhaltige Getränke sind Genussmittel. Bitte verantwortungsvoll konsumieren und nur an Personen ab 18 Jahren abgeben.

Johannes Frenzel | frenzel.drinks

FRENZEL ist ein innovatives Start-up, das sich mit Leidenschaft der Herstellung hochwertiger Liköre widmet. Unser Anspruch: Jede Flasche soll ein Erlebnis sein – authentisch, modern und voller Charakter.

Mit dem FRENZEL Grapefruit haben wir ein Produkt geschaffen, das mit seinem fruchtig-herben Geschmack und fein abgestimmten Destillaten sowohl Kenner als auch Neugierige begeistert. Ob pur auf Eis, als erfrischender Aperitif oder Digestif, in Spritz-Varianten oder Signature-Cocktails – FRENZEL Grapefruit steht für moderne Barkultur und unkomplizierten Genuss.

Sein einzigartiges Profil macht ihn zum Höhepunkt jeder Getränkekarte, während Design und Farbigkeit am Point of Sale echte Blickfänger sind. Perfekt, um die letzten Sommertage stilvoll ausklingen zu lassen – oder um jedem Tag einen Hauch von Sonne zu verleihen.

„Genuss hat Stil – und Stil kennt sein Maß.“

Wir stehen für verantwortungsbewussten Alkoholgenuss – ab 18 Jahren.

Jetzt entdecken unter www.frenzel.com – inklusive Rezeptideen & POS-Materialien für Handel und Gastronomie.

