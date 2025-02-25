  • FRENZEL Grapefruit – Die vielseitige Alternative zum klassischen Aperitif

    FRENZEL Grapefruit kombiniert natürliche Herbe mit fruchtiger Frische. Der Aperitif ist vielseitig einsetzbar. Für alle, die Aperitifs mit klarer Rezeptur und weniger Süße schätzen.

    BildWuppertal, 30. September 2025

    FRENZEL Grapefruit bringt fruchtige Frische und feinherbe Noten ins Glas. Ob beim entspannten Treffen mit Freunden oder als Begleiter zu Speisen: Der Aperitif überzeugt durch ein ausgewogenes Geschmackserlebnis und ist ganzjährig einsetzbar.

    Vielseitig und saisonunabhängig

    Während klassische, eher süße Aperitifs besonders im Sommer beliebt sind, bietet FRENZEL Grapefruit eine ausgewogene Kombination aus Fruchtigkeit und dezenter Herbe. Damit spricht er alle an, die bei Aperitifgetränken auf Klarheit und Charakter setzen – unabhängig von der Jahreszeit.

    Natürliche Zutaten und klares Profil

    FRENZEL Grapefruit basiert auf einem Destillat aus frischen Grapefruitschalen. Dieses prägt die charakteristische Aromatik des Likörs – feinherb, fruchtig und ohne künstliche Zusätze. Auf Farb- und Aromastoffe wird bewusst verzichtet. Die Rezeptur orientiert sich an modernen Erwartungen an Qualität und Transparenz.

    Der FRENZEL Spritz: Leichtigkeit mit Tiefgang

    Der FRENZEL Spritz kombiniert die Leichtigkeit eines klassischen Spritz mit deutlich mehr Tiefe:

    * FRENZEL Grapefruit
    * Prosecco
    * Sodawasser
    * Eiswürfel und eine Scheibe Grapefruit

    Das Ergebnis: ein Aperitif, der Appetit macht, ohne den Gaumen zu überzuckern. Die Grapefruit bringt eine erfrischende Herbe, die sowohl zur mediterranen Küche als auch zu kräftigen Herbst- und Wintergerichten passt.

    Der FRENZEL Negroni: Tradition trifft Fruchtigkeit

    Auch klassische Cocktailrezepte lassen sich zeitgemäß interpretieren. Die FRENZEL-Variante des Negroni orientiert sich an der ursprünglichen Struktur aus drei gleichen Teilen:

    * 3 cl Gin
    * 3 cl FRENZEL Grapefruit
    * 3 cl süßer roter Wermut
    * Eiswürfel und eine Zeste von Zitrone oder Grapefruit

    Diese Interpretation erhält die Tiefe des Originals, wirkt aber frischer und zugänglicher – ohne ihre charaktervolle Herbe zu verlieren. Ideal für gemütliche Abende, wenn es draußen kalt wird.

    Genuss mit Verantwortung

    FRENZEL Grapefruit steht für bewussten und verantwortungsvollen Genuss. Das Produkt richtet sich an Erwachsene; Verkauf und Konsum erfolgen ausschließlich an Personen ab 18 Jahren gemäß geltenden gesetzlichen Vorgaben. Alkoholische Getränke sollten maßvoll genossen werden.

    FRENZEL Grapefruit – für genussvolle Aperitif-Momente, das ganze Jahr über.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Johannes Frenzel | frenzel.drinks
    Herr Johannes Frenzel
    c/o Codeks, Moritzstraße 14
    42117 Wuppertal
    Deutschland

    fon ..: +492022541473
    web ..: https://frenzel.com
    email : info@frenzel.com

    Johannes Frenzel mit Sitz in Wuppertal entwickelt und vertreibt Getränke mit klarem geschmacklichem Profil – ohne künstliche Zusätze. Der Fokus liegt auf natürlichen Aperitifkompositionen, die sich durch ausgewogene Aromatik und vielseitige Einsetzbarkeit auszeichnen.

    Pressekontakt:

    Johannes Frenzel | frenzel.drinks
    Herr Johannes Frenzel
    c/o Codeks, Moritzstraße 14
    42117 Wuppertal

    fon ..: +492022541473
    email : info@frenzel.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Der Aperitif-Trend 2025: Warum FRENZEL Grapefruit in jede Hausbar gehört
      Wuppertal, 25.02.2025...

    2. Sonnenstrahlen im Glas: FRENZEL Grapefruit – der perfekte Aperitif für die ersten Terrassenabende
      Der perfekte Aperitif für die ersten Terrassenabende...

    3. Belebende Frische trifft sanfte Herbheit: FRENZEL Grapefruit revolutioniert Aperitif und Digestif
      Wuppertal, Deutschland (08.08.2023)...

    4. Johannes Frenzel wünscht einen genussvollen Valentinstag mit FRENZEL Grapefruit
      Wuppertal, den 14. Februar 2025...

    5. Sonnige Tage, fruchtige Drinks – So schmeckt der Frühling mit FRENZEL Grapefruit
      Die ersten warmen Tage sind da, die Sonne zeigt sich länger - und mit ihr wächst die Lust auf frische, spritzige Drinks!...

    6. FRENZEL startet festliches Instagram-Gewinnspiel: Zwei Flaschen FRENZEL Grapefruit zu gewinnen!
      Die Weihnachtszeit steht vor der Tür - und FRENZEL sorgt mit einem exklusiven Gewinnspiel auf Instagram für besondere Momente....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.