FRENZEL Grapefruit – Die vielseitige Alternative zum klassischen Aperitif
FRENZEL Grapefruit kombiniert natürliche Herbe mit fruchtiger Frische. Der Aperitif ist vielseitig einsetzbar. Für alle, die Aperitifs mit klarer Rezeptur und weniger Süße schätzen.
Wuppertal, 30. September 2025
FRENZEL Grapefruit bringt fruchtige Frische und feinherbe Noten ins Glas. Ob beim entspannten Treffen mit Freunden oder als Begleiter zu Speisen: Der Aperitif überzeugt durch ein ausgewogenes Geschmackserlebnis und ist ganzjährig einsetzbar.
Vielseitig und saisonunabhängig
Während klassische, eher süße Aperitifs besonders im Sommer beliebt sind, bietet FRENZEL Grapefruit eine ausgewogene Kombination aus Fruchtigkeit und dezenter Herbe. Damit spricht er alle an, die bei Aperitifgetränken auf Klarheit und Charakter setzen – unabhängig von der Jahreszeit.
Natürliche Zutaten und klares Profil
FRENZEL Grapefruit basiert auf einem Destillat aus frischen Grapefruitschalen. Dieses prägt die charakteristische Aromatik des Likörs – feinherb, fruchtig und ohne künstliche Zusätze. Auf Farb- und Aromastoffe wird bewusst verzichtet. Die Rezeptur orientiert sich an modernen Erwartungen an Qualität und Transparenz.
Der FRENZEL Spritz: Leichtigkeit mit Tiefgang
Der FRENZEL Spritz kombiniert die Leichtigkeit eines klassischen Spritz mit deutlich mehr Tiefe:
* FRENZEL Grapefruit
* Prosecco
* Sodawasser
* Eiswürfel und eine Scheibe Grapefruit
Das Ergebnis: ein Aperitif, der Appetit macht, ohne den Gaumen zu überzuckern. Die Grapefruit bringt eine erfrischende Herbe, die sowohl zur mediterranen Küche als auch zu kräftigen Herbst- und Wintergerichten passt.
Der FRENZEL Negroni: Tradition trifft Fruchtigkeit
Auch klassische Cocktailrezepte lassen sich zeitgemäß interpretieren. Die FRENZEL-Variante des Negroni orientiert sich an der ursprünglichen Struktur aus drei gleichen Teilen:
* 3 cl Gin
* 3 cl FRENZEL Grapefruit
* 3 cl süßer roter Wermut
* Eiswürfel und eine Zeste von Zitrone oder Grapefruit
Diese Interpretation erhält die Tiefe des Originals, wirkt aber frischer und zugänglicher – ohne ihre charaktervolle Herbe zu verlieren. Ideal für gemütliche Abende, wenn es draußen kalt wird.
Genuss mit Verantwortung
FRENZEL Grapefruit steht für bewussten und verantwortungsvollen Genuss. Das Produkt richtet sich an Erwachsene; Verkauf und Konsum erfolgen ausschließlich an Personen ab 18 Jahren gemäß geltenden gesetzlichen Vorgaben. Alkoholische Getränke sollten maßvoll genossen werden.
FRENZEL Grapefruit – für genussvolle Aperitif-Momente, das ganze Jahr über.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Johannes Frenzel | frenzel.drinks
Herr Johannes Frenzel
c/o Codeks, Moritzstraße 14
42117 Wuppertal
Deutschland
fon ..: +492022541473
web ..: https://frenzel.com
email : info@frenzel.com
Johannes Frenzel mit Sitz in Wuppertal entwickelt und vertreibt Getränke mit klarem geschmacklichem Profil – ohne künstliche Zusätze. Der Fokus liegt auf natürlichen Aperitifkompositionen, die sich durch ausgewogene Aromatik und vielseitige Einsetzbarkeit auszeichnen.
Pressekontakt:
Johannes Frenzel | frenzel.drinks
Herr Johannes Frenzel
c/o Codeks, Moritzstraße 14
42117 Wuppertal
fon ..: +492022541473
email : info@frenzel.comDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
