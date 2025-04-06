-
Getränke-Ambulanz lädt zur Verkostung in Gangelt – FRENZEL Grapefruit zu Gast
Wuppertal, 25. August 2025 – FRENZEL Grapefruit zu Gast bei der Getränke-Ambulanz in Gangelt: Verkostung mit Gründer Johannes Frenzel
Am Freitag, den 29. August 2025 ab 13 Uhr, lädt die Getränke-Ambulanz in der Heinrich-Josef-Otten-Straße 4, 52538 Gangelt, zu einer besonderen Verkostung ein. Ich freue mich sehr, als Gründer der Premium-Likörmarke FRENZEL Grapefruit an diesem Tag persönlich vor Ort zu sein, um meinen Likör vorzustellen, ins Gespräch zu kommen und gemeinsam mit den Gästen zu verkosten.
Für mich ist es ein besonderes Anliegen, nicht nur den einzigartigen Geschmack von FRENZEL Grapefruit, sondern auch die Geschichte und Philosophie der Marke erlebbar zu machen. Mein Likör zeichnet sich durch einen fruchtig-herben Charakter aus, der sich sowohl pur auf Eis, als spritziger Aperitif oder in kreativen Cocktailvarianten genießen lässt. Er steht für Leichtigkeit, Sommermomente und unkomplizierten Genuss – Werte, die viele Menschen gerade in der heutigen Zeit schätzen.
Die Getränke-Ambulanz schafft mit ihrer Einladung den passenden Rahmen, um in entspannter Atmosphäre Neues kennenzulernen. Besonders freue ich mich, dass aufgrund der Nähe zur Grenze auch Gäste aus den Niederlanden herzlich willkommen sind. Diese internationale Offenheit passt perfekt zu dem Gedanken, mit FRENZEL Grapefruit Menschen in geselliger Runde zusammenzubringen.
Event-Details im Überblick:
Datum: Freitag, 29. August 2025
Uhrzeit: ab 13 Uhr
Ort: Getränke-Ambulanz, Heinrich-Josef-Otten-Straße 4, 52538 Gangelt
Programm: Verkostung, Gespräch mit mir als Gründer, Verkauf vor Ort
Der Ausschank und Verkauf erfolgt ausschließlich an Personen ab 18 Jahren. Ich bitte alle Gäste, den Likör verantwortungsvoll zu genießen.
Weitere Informationen zu meiner Marke finden Sie unter: https://frenzel.com
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Johannes Frenzel | frenzel.drinks
Herr Johannes Frenzel
c/o Codeks, Moritzstraße 14
42117 Wuppertal
Deutschland
fon ..: +492022541473
web ..: https://frenzel.com
email : info@frenzel.com
FRENZEL Grapefruit ist eine unabhängige Premium-Likörmarke mit Sitz in Wuppertal. Gegründet von Johannes Frenzel, steht die Marke für Authentizität, Natürlichkeit und modernen Genuss.
Pressekontakt:
Johannes Frenzel | frenzel.drinks
Herr Johannes Frenzel
c/o Codeks, Moritzstraße 14
42117 Wuppertal
fon ..: +492022541473
email : info@frenzel.comDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
RA H. Schwarzkopf: Trusted Advisor für Unternehmer mit internationaler Rechts- und Strategieexpertise. Nicht verpassen: Heute Live-Webinar mit Pulsar Helium-CEO Thomas Abraham-James!
Getränke-Ambulanz lädt zur Verkostung in Gangelt – FRENZEL Grapefruit zu Gast
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- „Luxury Meets Purpose“ Eco-Birdy Kinder-Workshops im The NAUTILUS MALDIVES ab dem Welttag der Nachhaltigkeit
- Zeus erwirbt strategisches Datenmaterial von Newmont zur Forcierung der Explorationsarbeiten in Marokko
- Bauernhofurlaub.de erweitert Portfolio um italienische Agriturismi
- Nicht verpassen: Heute Live-Webinar mit Pulsar Helium-CEO Thomas Abraham-James!
- Getränke-Ambulanz lädt zur Verkostung in Gangelt – FRENZEL Grapefruit zu Gast
- RA H. Schwarzkopf: Trusted Advisor für Unternehmer mit internationaler Rechts- und Strategieexpertise.
- HanseWerk-Tochter HanseWerk Natur: Finanzministerin Silke Schneider besucht Holzgaskraftwerk in Wahlstedt
- Singapur Gesellschaft: Standortvorteile in Singapur und steuerliche Freiheit für globale Unternehmer
- Neotech Metals schließt erstes Bohrprogramm auf seinem TREO-Projekt erfolgreich ab, verstärkt Marketingmaßnahmen und verlängert Warrants
- Channel Aid präsentiert Show 2 mit Samy Deluxe – Hamburg feiert Musik und Engagement
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.