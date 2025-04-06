Getränke-Ambulanz lädt zur Verkostung in Gangelt – FRENZEL Grapefruit zu Gast

Wuppertal, 25. August 2025 – FRENZEL Grapefruit zu Gast bei der Getränke-Ambulanz in Gangelt: Verkostung mit Gründer Johannes Frenzel

Am Freitag, den 29. August 2025 ab 13 Uhr, lädt die Getränke-Ambulanz in der Heinrich-Josef-Otten-Straße 4, 52538 Gangelt, zu einer besonderen Verkostung ein. Ich freue mich sehr, als Gründer der Premium-Likörmarke FRENZEL Grapefruit an diesem Tag persönlich vor Ort zu sein, um meinen Likör vorzustellen, ins Gespräch zu kommen und gemeinsam mit den Gästen zu verkosten.

Für mich ist es ein besonderes Anliegen, nicht nur den einzigartigen Geschmack von FRENZEL Grapefruit, sondern auch die Geschichte und Philosophie der Marke erlebbar zu machen. Mein Likör zeichnet sich durch einen fruchtig-herben Charakter aus, der sich sowohl pur auf Eis, als spritziger Aperitif oder in kreativen Cocktailvarianten genießen lässt. Er steht für Leichtigkeit, Sommermomente und unkomplizierten Genuss – Werte, die viele Menschen gerade in der heutigen Zeit schätzen.

Die Getränke-Ambulanz schafft mit ihrer Einladung den passenden Rahmen, um in entspannter Atmosphäre Neues kennenzulernen. Besonders freue ich mich, dass aufgrund der Nähe zur Grenze auch Gäste aus den Niederlanden herzlich willkommen sind. Diese internationale Offenheit passt perfekt zu dem Gedanken, mit FRENZEL Grapefruit Menschen in geselliger Runde zusammenzubringen.

Event-Details im Überblick:

Datum: Freitag, 29. August 2025

Uhrzeit: ab 13 Uhr

Ort: Getränke-Ambulanz, Heinrich-Josef-Otten-Straße 4, 52538 Gangelt

Programm: Verkostung, Gespräch mit mir als Gründer, Verkauf vor Ort

Der Ausschank und Verkauf erfolgt ausschließlich an Personen ab 18 Jahren. Ich bitte alle Gäste, den Likör verantwortungsvoll zu genießen.

Weitere Informationen zu meiner Marke finden Sie unter: https://frenzel.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Johannes Frenzel | frenzel.drinks

Herr Johannes Frenzel

c/o Codeks, Moritzstraße 14

42117 Wuppertal

Deutschland

fon ..: +492022541473

web ..: https://frenzel.com

email : info@frenzel.com

FRENZEL Grapefruit ist eine unabhängige Premium-Likörmarke mit Sitz in Wuppertal. Gegründet von Johannes Frenzel, steht die Marke für Authentizität, Natürlichkeit und modernen Genuss.

