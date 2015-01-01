  • Bärenschmausi macht den Advent wieder echt – mit 24 Tagen voller Familienmagie

    Statt Schokolade und Spielzeug schenkt der Bärenschmausi Familien-Adventskalender Eltern und Kindern das Wertvollste: gemeinsame Zeit, Nähe und kleine Erlebnisse, die verbinden.

    BildMünchen, Oktober 2025 – Zwischen Konsumdruck, Hektik und übervollen Tagen wünschen sich viele Eltern eine Adventszeit, die wieder Herz und Bedeutung hat.
    Genau hier setzt der neue Bärenschmausi Familien-Adventskalender an – entwickelt von der Münchner Mutter und Gründerin
    Vanessa Färber.

    Anstelle von Schokolade und Plastik steckt hinter jedem Türchen ein Stück Familienmagie:
    ein Spiel, ein Ritual oder ein kleiner Familienzauber für jeden Tag.

    Was Familien erwartet
    Bärenschmausi & seine Körperhelden begleiten Kinder spielerisch durch den Advent – mit

    * Bewegungs- und Naturideen, kleinen Bastelprojekten und kreativen Spielen für Klein & Groß
    * Werten, Körperwissen und Gefühlen, die kindgerecht erklärt werden – von Mut bis Dankbarkeit
    * Alltagstauglichen Impulsen, die sofort umsetzbar sind – ohne Vorbereitung, ohne Stress

    Damit Familien die Erlebnisse direkt umsetzen können, warten liebevoll ausgewählte Extras auf sie – etwa ein Glöckchen fürs
    Nikolaus-Ritual, Sterne- und Herz-Vorlagen zum Gestalten, ein Familienplakat und kleine Spielkärtchen.

    „Ich möchte den Advent zurück zu seiner eigentlichen Magie bringen – weg vom Zucker, hin zu Nähe, Staunen und echtem
    Miteinander,“ sagt Gründerin Vanessa Färber.

    Warum dieser Adventskalender anders ist
    Der Kalender wurde speziell für Familien mit Kindern zwischen vier und acht Jahren entwickelt –
    um spielerisch Körperbewusstsein, Selbstvertrauen und Fantasie zu fördern.

    Für Eltern bietet er einfache, sofort umsetzbare Ideen, die auch im vollen Alltag machbar sind.
    Jede Aktivität dauert nur wenige Minuten – und schafft kleine Momente echter Nähe, in denen Familien wieder miteinander lachen, staunen und Zeit bewusst teilen.

    Bereits in einer ersten Testphase war der Kalender innerhalb weniger Tage ausverkauft – ein deutliches Zeichen, dass viele Familien nach bewussteren Alternativen suchen.

    Der Bärenschmausi Adventskalender ist deutschlandweit erhältlich unter: www.baerenschmausi.de/adventskalender

    Liebevoll gestaltet, pädagogisch durchdacht und von Hand gepackt – mit dem Ziel, Familien wieder
    näherzubringen. Tag für Tag.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Bärenschmausi
    Frau Vanessa Färber
    Westerhamer Weg 52
    82024 Taufkirchen
    Deutschland

    fon ..: 01632925604
    web ..: https://www.baerenschmausi.de
    email : kontakt@baerenschmausi.de

    Über Bärenschmausi
    Bärenschmausi – Spielend stark durchs Leben steht für eine neue Generation von Familienprodukten: pädagogisch fundiert, alltagstauglich und mit echtem Mehrwert.

    Das Projekt richtet sich an Familien mit Kindern zwischen vier und acht Jahren und umfasst neben dem Adventskalender auch Mitmach-Hefte und die kostenlose Naturpost – einen Familien-Newsletter, der zweimal im Monat Inspiration für einen achtsamen, naturverbundenen Alltag schenkt.

    Im Mittelpunkt steht die Idee, dass Kinder ihren Körper, ihre Gefühle und die Natur als etwas Wertvolles erleben – nicht durch Belehrung, sondern durch Spiel, Fantasie und gemeinsames Erleben.

    Alle Inhalte sind liebevoll gestaltet und so entwickelt, dass sie im echten Familienalltag funktionieren: einfach, sinnvoll und mit Herz.

    Mehr Informationen unter: www.baerenschmausi.de

