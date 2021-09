Was brauchst du im Advent? Der erste GFK Familien-Adventskalender in Giraffensprache

Das perfekte Geschenkbuch in der Vorweihnachtszeit für alle gestressten Familien mit dem Wunsch nach mehr Zufriedenheit.

Als Bibiane Biber von der erfolgreichen Präsentation ihres Naturschutzprojektes nach Hause zurückkehrt, herrscht Chaos: Schmutzwäsche und gebrauchtes Geschirr, so weit das Auge reicht. Bevor die Feierlaune verschwindet, kommt Giovanni Giraffe vorbei und hilft Bibiane Biber, den Blick auf das Wesentliche zu richten. Prompt stellt sich die ersehnte Leichtigkeit ein. Was für ein Glück! Auch Eusebius Eule und Rea Reh wünschen sich im Advent dasselbe wie ihre Kinder, nämlich jede Menge Weihnachtsstimmung und Harmonie in Hülle und Fülle. Doch weil die vorweihnachtliche Zeit den tierischen Müttern und Vätern ziemlich viel abverlangt, läuft manches anders als erhofft. Wie gut, dass Giovanni Giraffe immer zur richtigen Zeit da ist und genau weiß, welches Bedürfnis gerade ein bisschen zu kurz kommt. Denn Giraffen sind die Tiere mit dem allergrößten Herzen und spüren deshalb besonders gut, wie es den anderen geht und was sie brauchen.

„Was brauchst du im Advent?“ ist ein fröhlich illustrierter Adventskalender zum Ausmalen und Mitmachen für die ganze Familie. Er unterstützt Mütter, Väter und Kinder in 24 farbenfrohen Kapiteln dabei, mehr mit dem Herzen zu fühlen, um für alle eine passende Lösung zu finden. Die Gewaltfreie Kommunikation (GFK) hilft, Konflikte zu lösen. So ist mehr von dem möglich, was ihr euch wünscht: von Herzen kommende Weihnachtsgefühle!

Ein Buch der erfolgreichen SOWAS!-Sachbuchreihe beim Verlag edition riedenburg Salzburg. Und für alle Tage nach Weihnachten gibt es den Bestseller „Was brauchst du?“, das Original-Kinderbuch in Giraffensprache für Gewaltfreie Kommunikation mit Kindern.

Alle unsere Titel findet ihr im (Internet-)Buchhandel und unter editionriedenburg.at * SOWAS-Buch.de

Hinweis zur Buchreihe: SOWAS!-Titel sind in einfacher Sprache verfasst und erweitern den kindlichen Wortschatz. Unsere handlichen Sachbücher gibt es seit 2008. Sie genießen das Vertrauen von Tausenden Anwendern in der professionellen Praxis und zu Hause. Die SOWAS!-Reihe wird laufend erweitert.

Direkt zum Buch: https://www.editionriedenburg.at/buecher/buchreihen/sowas/was-brauchst-du-im-advent-der-familien-adventskalender-in-giraffensprache-fuer-gewaltfreie-kommunikation-mit-kindern-und-eltern-sowas/

Was brauchst du im Advent? Der Familien-Adventskalender in Giraffensprache für Gewaltfreie Kommunikation mit Kindern und Eltern

Reihe SOWAS! Band 24

Autorinnen: Hanna Grubhofer, Sigrun Eder * Illustratorin: Hedda Christians

Erscheinungstermin: September 2021

Umfang: 112 Seiten, 24 ganzseitige Farbillustrationen; zahlreiche s/w-Illustrationen zum Ausmalen und Mitmachen

Format: 17 x 19 cm

Ausstattung: Paperback

ISBN: 978-3-99082-086-5

EUR 19,90 inkl. USt.

Die edition riedenburg hat sich als Sachbuchverlag auf spezifische Themen rund um den Bereich Jugend, Frau und Familie spezialisiert. Erfolgreiche Buchreihen sind u.a. „Starke Frauen", „MikroMakro" und „SOWAS!". Mit „Was brauchst du im Advent?" erfährt der SOWAS!-Bestseller „Was brauchst du?" des kleinen österreichischen Verlags nun eine würdige Fortsetzung für die Weihnachtszeit.

