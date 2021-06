Familien Finanz Kompass – Ein Fahrplan zu finanzieller Sicherheit für Familien

Jasmina Dreißel-Ottnad erklärt in „Familien Finanz Kompass“, wie man ein Leben ohne finanzielle Sorgen führen kann.

Finanzielle Sicherheit und Freiheit sind für die meisten Menschen die wichtigsten Ziele im Leben. Für manche scheint es jedoch nur Wunschdenken zu sein, ein Leben ohne Geldsorgen zu führen. Sie arbeiten, verdienen Geld, doch am Ende des Monats ist kaum etwas übrig, ohne dass man sich dabei selbst etwas gegönnt hat. Das muss nicht sein. Wer endlich im Notfall abgesichert sein, Geld zurücklegen und Vermögen aufbauen und trotzdem noch genug Geld besitzen will, um sich und der Familie etwas zu gönnen, findet in „Familien Finanz Kompass“ von Jasmina Dreißel-Ottnad viele Anregungen und Hilfestellungen.

Erfahren Sie darin, wie ein strukturierter und zielgerichteter Umgang mit Geld diesen Traum zur Realität werden lassen kann. Das Buch liefert einen Schritt-für-Schritt Fahrplan zu einer besseren Finanzstruktur für Familien und eine Blaupause für beständigen Vermögensaufbau.

Das erklärte Ziel des Buchs „Familien Finanz Kompass“ von Jasmina Dreißel-Ottnad ist die finanzielle Sicherheit für Familien. Die Leser lernen gleich zu Beginn über einen chronischen Fehler, die viele Menschen mit finanziellen Sorgen begehen – und sofort beseitigen sollten. Sie erfahren, wie viel Geld man eigentlich braucht, um glücklich zu sein, und welche Geldgesetze man unbedingt kennen sollte. Lasen Sie sich von der Autorin an die Hand nehmen und gehen Schritt für Schritt in die Richtung ihrer eigenen finanziellen Freiheit.

„Familien Finanz Kompass“ von Jasmina Dreißel-Ottnad ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-27321-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

