Mit finanzieller Bildung Wohlstand erreichen

Ronny Wagner ist nicht nur Gründer und Geschäftsführer der Noble Metal Factory (NMF OHG), sondern auch ambitionierter Finanzcoach, dessen Buch am 1. März 2021 als 5. Auflage erschien.

Wir haben den Noble Metal Factory Geschäftsinhaber Ronny Wagner gefragt, was finanzielle Bildung ist, was diese bewirkt und natürlich auch, wie man eine finanzielle Bildung erreicht.

WAS IST FINANZIELLE BILDUNG?

Viele Menschen legen in der heutigen Zeit das Geld immer noch auf dem Girokonto oder Sparbuch an, obwohl sich inzwischen herumgesprochen hat, dass die Rendite und Zinsen bei dieser Art der Geldanlage kein Vermögen schaffen kann. Was fehlt, ist die finanzielle Bildung, so Ronny Wagner. Besteht aber der Wille, aus dem Geld Vermögen zu machen, muss der Mensch bereit sein, sich finanziell zu bilden oder Seminare und Workshops zu besuchen, um dieses Wissen zu erlangen. Dies ist für viele mitunter einer der schwierigsten Schritte, merkt Wagner an. Denn fehlende Motivation und der Glaube, dass das Geld nicht zu Vermögen gemacht werden kann, sind die größten Bremsen. Doch durch die Investition in die finanzielle Bildung, lassen sich diese Gedanken schnell beseitigen, weiß der Noble Metal Factory Geschäftsinhaber. Mit der finanziellen Bildung ist die Beschäftigung mit Finanzthemen und das Wissen über den Aufbau des Finanzwesens gemeint. Mit der finanziellen Bildung soll, einfach gesagt, dem Menschen ein klares Bild, über die zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln und der passende Umgang damit beigebracht werden. Dabei ist am Ende niemandem mehr die Möglichkeit verwehrt, aus seinem Geld Vermögen zu machen. Grundsätzlich sollten bei der finanziellen Bildung folgende Fragen im Hinterkopf bleiben:

– Welche Lebensziele werden angestrebt?

– Welche Träume sollen verwirklicht werden?

– Wie können diese Träume finanziert werden?

WAS BEWIRKT FINANZIELLE BILDUNG?

Ein wesentlicher Aspekt, den die finanzielle Bildung bewirkt, ist die Vermeidung der eigenen Verarmung, erklärt Ronny Wagner. Denn ohne eine ausreichende finanzielle Bildung geraten viele Menschen in eine finanzielle Schieflage und es kommt zur Überschuldung des Privathaushaltes. Wurde jedoch Zeit in die finanzielle Bildung investiert, so…

– wurde das allgemeine Werteverständnis verbessert,

– liegt ein grundlegendes Verständnis für Vermögen und Geld vor,

– können finanzielle Entscheidungen richtig bewertet werden,

– lassen sich eigene Finanzstrategien besser entwickeln und ableiten

– und gezielt aus Geld Vermögen machen.

WIE WIRD FINANZIELLE BILDUNG ERREICHT?

Am optimalsten ist es natürlich, wenn man sich an jemanden wendet, der darauf spezialisiert ist und echtes Interesse daran hat, Finanzwissen weiterzugeben. So wie der sehr engagierte Ronny Wagner, der nicht nur Gründer und Geschäftsinhaber der Noble Metal Factory ist, sondern eben auch sein Wissen in Workshops weitergibt. Ob über „Die Schule des Geldes“ oder den „Vermögensclub“: Wer nach finanzieller Bildung sucht, bekommt sie hier fachmännisch vermittelt. Klarer Vorteil von Wagners Workshops ist natürlich, dass man hier Raum für Fragen hat, die der erfahrene Finanzcoach einem auch direkt persönlich beantwortet. Gleichzeitig trifft man auf Gleichgesinnte, mit denen man sich austauschen und anregende Dialoge führen kann.

Diejenigen, die das Thema erst mal für sich entdecken und aufarbeiten wollen, können Wagners Finanzblog folgen und/oder sich parallel dazu über diverse Finanzbücher einlesen. Auch hierfür findet man auf Ronny Wagners Webseiten einige Buchempfehlungen für Interessierte.

Eins steht jedenfalls fest: Wer ein Vermögen aufbauen will, der kann dies durch finanzielle Bildung erreichen. Und es liegt an einem selbst, wie sehr man an dem nötigen Wissen interessiert ist und bereit ist, sich dieses anzueignen. Möglichkeiten gibt es definitiv für jeden. Ob in Form von professionellen Workshops oder erstmal im Selbststudium, wie mit dem Buch Geld(R)evolution von Ronny Wagner.

Noble Metal Factory (NMF OHG) ist ein privates Edelmetallhandelshaus. Bereits seit 2013 ermöglicht die Noble Metal Factory unter der Leitung von Ronny Wagner Privatleuten und Unternehmern den einfachen Zugang zum Edelmetallmarkt. In den Köpfen der meisten Menschen existiert immer noch die Vorstellung, dass der Erwerb von Edelmetallen nur etwas für wohlhabende Menschen ist. Die Motivation der NMF OHG ist es, allen Menschen den Zugang zu Edelmetallen gleichermaßen zu ermöglichen. Ob kleiner Geldbeutel oder großes Vermögen. Dafür hat die Noble Metal Factory ein perfekt abgestimmtes System, bestehend aus Einkauf, Lagerung und Verkauf der Edelmetalle, geschaffen.

