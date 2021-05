Organic Garage veranstaltet Webcast zur Erörterung der Finanzergebnisse des letzten Geschäftsjahres

26. Mai 2021, Toronto, Canada: Organic Garage Ltd. (Organic Garage oder das Unternehmen) (TSXV: OG; FWB: 9CW1; OTCQX: OGGFF), einer der führenden unabhängigen Bio-Lebensmittelhändler in Kanada, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein Finanzergebnis für das Geschäftsjahr 2021 am Montag, den 31. Mai nach Börsenschluss veröffentlichen und am Mittwoch, den 2. Juni um 12 Uhr ET/18 Uhr MEZ einen entsprechenden Webcast und eine Telefonkonferenz veranstalten wird, wobei das Management die Ergebnisse erörtern und für Fragen zur Verfügung stehen wird.

Einzelheiten zum Webcast und der Telefonkonferenz

Organic Garage wird am Mittwoch, den 2. Juni 2021 um 12 Uhr ET/18 Uhr MEZ einen Webcast veranstalten, um die Finanzergebnisse des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2021 und die Geschäftsaussichten zu erörtern sowie über aktuelle Entwicklungen im Zusammenhang mit seiner jüngsten Übernahme, The Future of Cheese, zu berichten. CEO und President Matt Lurie und CFO Nelson Lamb werden nach der vorbereiteten Präsentation und einem Update von den Mitbegründern von The Future of Cheese, Craig Harding und Afrim Pristine, auch für eine Frage- und Antwortrunde zur Verfügung stehen.

Investoren und Interessenten können unter folgendem Link am Webcast teilnehmen:

meetingconnectsales.adobeconnect.com

Einwahlnummern für die Telefonkonferenz:

Lokal – Toronto: (+1) 416-764-8646

Gebührenfrei – Nordamerika: (+1) 888-396-8049

ITF – Deutschland: 08007240293

Konferenz-ID: 23032246

Bitte wählen Sie sich 10 Minuten vor der Startzeit über eine der Einwahlnummern ein. Ein Telefonist wird Sie unter Ihrem Namen und Ihrer Telefonnummer registrieren.

Eine Audio-Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird nach 14:30 Uhr ET am 2. Juni bis Montag, den 5. Juli um 12 Uhr ET verfügbar sein.

Einwahlnummern für die Aufzeichnung:

Toronto: (+1) 416-764-8691 Englisch

Montreal: (+1) 438-798-3291 Französisch

Gebührenfrei – Nordamerika: (+1) 877-674-6060 Englisch

Passwort für die Aufzeichnung: 032246#

Über Organic Garage Ltd.

Organic Garage (TSXV: OG) (FWB: 9CW1) (OTCQX: OGGFF) ist eines der führenden unabhängigen Unternehmen im Bio-Lebensmittelhandel in Kanada, das seinen Kunden eine breite Palette an gesunden und natürlichen Produkten zu erschwinglichen Preisen anbietet. Die Läden des Unternehmens sind in erster Lage angesiedelt und vermitteln den Kunden beim Einkauf von Lebensmitteln ein einzigartiges und wertorientiertes Shoppingerlebnis. Organic Garage wurde 2005 von einem Lebensmittelhändler in vierter Generation gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto. Ziel des Unternehmens ist es, seine Präsenz als Einzelhändler auf den Großraum von Toronto auszudehnen. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite von Organic Garage unter www.organicgarage.com.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Bill Mitoulas

T: (416) 479-9547

E: investor_relations@organicgarage.com

W: www.organicgarage.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

