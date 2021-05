Vernetzt und digitalisiert – die Zukunft von Labor Anwendungen

Alle reden über Digitalisierung, dabei gibt es bereits bewährte Lösungen in bestimmten Branchen. Dazu gehört zum Beispiel das Qualitätsdatensystem aus dem Hause HM-Software.

Adelheidsdorf, 27.05.2021 – Das Qualitätsdatensystem von HM-Software

Die letzten beiden Corona Jahre haben ein kritisches Licht auf den Zustand der Digitalisierung in Deutschland geworfen. Während man in manchen Gesundheitsämtern und anderen Behörden noch mit Faxgeräten arbeitet, ist man andernorts bereits bedeutend weiter. Die norddeutsche Softwareschmiede HM-Software ist seit über 30 Jahren auf Labor Software spezialisiert und hat ein Qualitätsdatensystem entwickelt, das für kleinere und mittlere Betriebe eine erhebliche Erleichterung bedeutet. Damit einher gehen natürlich Effizienzsteigerungen sowie Einsparungen.

Worum geht es dabei konkret? Machen wir ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie vertreiben verschiedene Haushaltsprodukte, unter anderem auch schöne Edelstahlgrills, mit allem was dazugehört. Natürlich muss das Produkt vielen deutschen Anforderungen genügen, deshalb ist es wichtig, die Produktion zu überwachen und das fertige Produkt zu kontrollieren.

Wer macht so etwas?

Wofür benötigt man ein Qualitätsdatensystem?

Natürlich wird vor Ort ein Labor beauftragt, das die Produktion der Einzelteile überwacht, die Fertigstellung des kompletten Produktes, die Endabnahme sowie natürlich die Einhaltung der jeweiligen Termine für die einzelnen Schritte. Bei Ankunft in Deutschland wird ebenfalls ein Labor beauftragt, dass noch einmal Stichproben am fertigen Produkt durchführt, die Einhaltung bestimmter Vorgaben und Messwerte überprüft sowie Qualität und Vollständigkeit überprüft.

Es ist nicht schwer sich vorzustellen, welche Datenmengen hierbei anfallen. Gleichzeitig liegt nahe, aufgrund unterschiedlicher Länder, verschiedener Sprachen, und weiterer Unterschiede, dass die Labore, der oder die Hersteller sowie das verkaufende Unternehmen jeweils sehr unterschiedliche Systeme zur Fertigung, Logistik und Warenwirtschaft nutzen.

Um solche Prozesse effizient zu steuern und den Überblick nicht zu verlieren ist dringend eine Software nötig, die alle diese Systeme zusammenführt und zu einem zuverlässigen Ergebnis führt, das in einem Format ausgegeben wird, das vom beauftragenden Unternehmen verarbeitet werden kann. Genau an dieser Stelle kommt das HM-QDS ins Spiel.

Diese Software ist so konzipiert, dass sie alle diese Aufgaben übernimmt, und dabei individuell an die jeweiligen Bedürfnisse und die vorhandene IT-Struktur des Unternehmens angepasst werden kann.

Wer benötigt ein solches System?

Die Zielgruppe sind insbesondere Unternehmen des klassischen Mittelstandes wie beispielsweise produzierende Unternehmen, der Handel mit seinen diversen logistischen Herausforderungen und ähnliche Unternehmen. Allgemein ausgedrückt also alle Unternehmen, die Analysen beauftragen, z.B. zur Herstellung und Güte von Einzelteilen oder Waren aus Fernost.

Natürlich gibt es solche Systeme bereits, besonders in großen Unternehmen und Konzernen sind diese längst im Einsatz. Solche Unternehmen haben die Ressourcen und die Möglichkeiten, Ihre eigenen Systeme auch auf Ihre Lieferkette zu übertragen, oftmals sind das Voraussetzungen, um an Aufträge zu kommen. So kann gewährleistet werden, dass die Laboranalysedaten zu den im Unternehmen verwendeten System passen. Meist wird Software von SAP, Navision oder ähnlichen Anbietern verwendet. Diese Möglichkeit haben kleinere Unternehmen nicht, hier schafft das HM-QDS Abhilfe.

Das Qualitätsdatensystem von HM-Software kann sowohl Inhouse als auch im Internet (als Webanwendung) genutzt werden. Die Daten können auch an die verwendeten ERP-Systeme weitergeleitet werden. HM-Software hat mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Software für Labore und ist der richtige Partner für Sie. Hier abschließend einige Merkmale unseres Qualitätsdatensystems:

o Verwaltung Ihrer Proben

o Bestellung von Analysen bei beliebigen Laboratorien

o Einfache und übersichtliche Schnittstellen

o Behalten Sie jederzeit den Überblick über den Stand der Analysen

o Zugriff auf alle Analysedaten und Probeninformationen von allen Abteilungen möglich

Mehr Infos unter: https://www.hm-software.de/qds

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HM-Software 2021

Herr Harald Meyer

Rampenweg 1b

29352 Adelheidsdorf

Deutschland

fon ..: 05085-9894-0

web ..: https://hm-software.de/

email : sales@hm-software.de

Seit 30 Jahren ist HM-Software Ihr leistungsstarker Partner für Standard- und Individuallösungen und liefert Software für den Mittelstand. Durch unsere über 30-jährige Erfahrung und unser fundiertes Know-how bieten wir Ihnen effektive Lösungen mit einfacher Bedienung und flexiblen Arbeitsabläufen. Wir digitalisieren all Ihre Geschäftsprozesse vom Angebot bis zur Buchhaltung, von der Auftragssteuerung, Produktion bis zur Auslieferung. Profitieren Sie von unseren Standardprodukten und den individuellen Erweiterungsmöglichkeiten unserer mandantenfähigen Software.

Wir liefern komplette Applikationen, einzelne Produkte, Einzelplatz-, Client-Server-, Citrix-, Terminalserverlösungen, WEB-Anwendungen, Apps und entsprechende Dienstleistungen für allen Plattformen.

Pressekontakt:

Pressemann.com PR-Agentur

Herr Rüdiger Vogel

Hardtstr. 6

76694 Forst

fon ..: 07251-9196118

web ..: http://www.pressemann.com/

email : vogel@pressemann.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Major Precious: Riesiges Palladium- und Platinprojekt wird vorangetrieben