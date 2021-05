Kompass der Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung -Sachbuch zu einem psychosozialen Entwicklungsmodell

Norbert W. Schätzlein beschreibt in „Kompass der Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung“ die individuelle Reife und die Wertvorstellungen von Personen und Institutionen/Unternehmen.

Dieses neue Buch richtet sich in erster Linie an Entscheider auf allen Ebenen in Institutionen und Organisationen. Aber auch jungen Menschen im Alter der Tochter des Autors (die sogenannte Generation Z) werden aus den Ausführungen in Vorbereitung auf künftige Führungspositionen und im Hinblick auf die eine oder andere Erkenntnis bei der Mediennutzung Nutzen finden können. Die Informationen in diesem Buch basieren auf Theoriengebäude von Clare W. Graves (1914 -1986). Dieses wiederum basiert ursprünglich auf Beobachtungen, wonach der Mensch durch Anpassung auf seine Umwelt reagiert, oder diese zu überwinden versucht. Die menschliche Entwicklung von Erfahrungsstufe zu Erfahrungsstufe prägt die Kultur und die individuellen Interaktionen.

Die Leser erhalten in „Kompass der Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung“ von Norbert W. Schätzlein für ihre strategische Ausrichtung wichtige Informationen, die sie in die Lage versetzen zu erkennen, wo sie bzw. ihre Organisation stehen und welche nächsten Weichen zu stellen sind. Der Autor stellt mit seinem Buch das Entwicklungsmodell von Clare W. Graves verständlich und mit einem Farbcode versehen vor, um den Lesern die Arbeit damit zu erleichtern. Sowohl privat als auch im Berufsleben kann durch dieses System viel Erfolg erzielt werden.

„Kompass der Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung“ von Norbert W. Schätzlein ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-14560-3 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Quintarrh – Illustriertes Fantasy-Buch für junge Leser ab 10 Jahren