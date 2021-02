Echt Jetzt – oder was?! – Alltägliches in 32 Variationen

Anemone Hehl erzählt in „Echt Jetzt – oder was?!“ komische, heitere, skurrile und auch nachdenklich stimmende Begegnungen zwischen Menschen.

Jeder Tag ist in den Augen der Autorin dieser neuen Geschichten-Sammlung, Anemone Hehl, ein Abenteuer – ob groß oder klein spielt dabei keine Rolle. Die in diesem Buch erzählten Erlebnisse sind tatsächlich so geschehen; entweder der Autorin selbst oder ihren Freunden und Bekannten, die ihr davon berichteten. Die Namen der Charaktere hat die Autorin jedoch teilweise geändert und nur die beibehalten, deren Träger es ihr freundlich gestatteten. Die Geschichten sind manchmal banal, manchmal wichtig und großartig; manche sind anrührend, zum Schreien komisch oder tiefgründig. Nur eine der Geschichte ist vollkommen der Fantasie der Autorin entsprungen – und es liegt an den Lesern herauszufinden, welche der 32 kurzweiligen Geschichten es ist.

Die Autorin wurde in 1948 geboren, studierte nach dem Abitur Klavier an der Hochschule für Musik in Berlin. Es folgte ein weiteres Studium in Gießen, diesmal für das Lehramt in den Fächern Musik und Politik. Neben der Musik und dem Schreiben ist auch das Malen eine Leidenschaft von ihr. Sie lebt schon lange in Ostfriesland, wo sie bis zu ihrer Pensionierung an einer Hauptschule unterrichtet hat. Sie ist eine leidenschaftliche Sammlerin von Alltagsgeschichten und erzählt diese gerne weiter. Die Erzählungen in der Sammlung „Echt Jetzt – oder was?!“ von Anemone Hehl bieten ein kunterbuntes Geschichtenkalaidoskop, das die Leser auf verschiedenste Arten berühren wird.

„Echt Jetzt – oder was?!“ von Anemone Hehl ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-21321-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

