Einsichten und Betrachtungen I – Ein Kompendium des kritischen Denkens in Aphorismen

Kant trifft in Thorstein Bergers „Einsichten und Betrachtungen I“ auf Lichtenberg und Kritizismus trifft auf Aphorismus.

Dieses geistreiche Werk deckt Fragen der Erkenntnistheorie über religionskritische Anmerkungen bis hin zu Betrachtungen über Kunst und Kultur ab. Der Autor Thorstein Berger deckt damit einen weiteren Bereich ab, aber das Buch hält sich dabei stets an einem Einheitspunkt eines philosophischen Grundgedankens fest. Es geht in dem Buch u.a. um das Auftauchen von Ideologismus und um die Frage, welchen gemeinsamen Denkfehler es in allen Ideologien gibt. So erklärt der Autor, dass der Irrtum des Ideologismus darin besteht, Wesen und Begriff eines Gegenstandes derart gleichzusetzen, dass jeder Wirkung aus dem Wesen bereits auch eine Folge aus dem Begriff entsprechen soll.

Auch die Frage nach den qualitativen Unterschieden an der Materie wird in „Einsichten und Betrachtungen I“ von Thorstein Berger betrachtet. Die metaphysische Frage, wie aus der ewig unwandelbaren Einheit die stets wandelbare Vielheit hervorgehen soll, ist in der bloß physischen Welt laut dem Autor niemals zu beantworten. Er geht auch der Frage des Zweckes von wissenschaftlichen Modellen nach und regt die Leser durch seinen Text zum Mit- und Nachdenken an.

„Einsichten und Betrachtungen I" von Thorstein Berger ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-22073-7 zu bestellen.

