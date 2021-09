Mit Leichtigkeit ganz achtsam durch den Advent: Mein Achtsamkeit Adventskalender von Sonja Katrina Brauner

Ein bisschen mehr Achtsamkeit im Advent könnte guttun: „Mein Achtsamkeit Adventskalender für mich und Menschen, die ich gerne mag“ führt dich und deine(n) Liebsten behutsam durch den Advent.

Entdecke geheime Wünsche und Bedürfnisse an allen 24 Tagen bis zu Heiligabend und interagiere mit dem Buch. Autorin Sonja Katrina Brauner hat jahrzehntelang Paare auf ihrem Weg ins neue Verliebtsein begleitet. Hast du Lust?

Wie gut es tut, die Tage im Advent mit Selbstliebe zu beginnen! Schließlich profitiert auch unser liebendes Umfeld von Sanftmut, Zärtlichkeit und Wärme.

Wenn die Tage kürzer und die Temperaturen niedriger werden, geht mit „Mein Achtsamkeit Adventskalender“ das Herz ganz golden auf. Du spürst, dass Autorin Sonja Katrina Brauner ein Coach mit jahrzehntelanger Berufserfahrung ist. Dutzende Paare hat sie liebend zueinander geführt, und nun genießen alle Leserinnen und Leser pure Achtsamkeit, Leichtigkeit und Wohlfühl-Gefühle. Reihe deine Aktivitäten in der Adventszeit bewusst nach Sonjas 5-Punkte-System: von wichtig bis überhaupt nicht wichtig. Und schaffe dir so mehr Raum und Zeit für die wirklich wichtigen Dinge in dir und um dich herum. 24 geführte Anregungen und ebenso viele interaktive Aufgaben warten auf dich, um dein Leben in der Adventszeit mit Achtsamkeit geschmeidig zu machen.

Das ideale Geschenkbuch für sich selbst und die besten Freundinnen und Freunde.

Ab sofort im Buchhandel.

Mein Achtsamkeit Adventskalender – Für mich und Menschen, die ich gerne mag

Autorin: Sonja Katrina Brauner

Erscheinungstermin: September 2021

Umfang: 108 Seiten

25 Farbseiten, zahlreiche s/w-illustrierte Seiten, die zum aktiven Mitmachen und Innehalten einladen

Format: 21 x 15 cm

Ausstattung: Paperback

ISBN: 978-3-99082-064-3

EUR 14,90 inkl. USt.

