Die Frechheit nehm ich mir! – Ein satirisches Märchen

Albrecht Mäzen erzählt in „Die Frechheit nehm ich mir!“ die Geschichte eines Mannes, der seine bürgerliche Existenz aufgibt.

Mutbürger Zeta löst in dieser neuen Geschichte Probleme auf andere Art: Um den verschiedenen und eher unwillkommenen Auswüchsen der geldgierigen Mediokratie zu entfliehen, gibt er seine bürgerliche Existenz kompromisslos auf. Sein Leben ist von heute auf morgen vollkommen anders: Unter einer Frankfurter Brücke wird er zum scharfsinnigen Beobachter des fragwürdigen Fortschritts.

Doch der Frieden währt für ihn leider nicht lange. Kurzerhand erklären Uniformierte sein Territorium zur beitragspflichtigen Zone und drangsalieren ihn bis zur Verzweiflung. So schließt er sich einer Straßenguerilla an. Mit Zeta nimmt deren Kampfansage an die Medien-Tyrannei an Fahrt auf.

Auf den rund 150 Seiten des satirischen Buchs „Die Frechheit nehm ich mir!“ von Albrecht Mäzen stehen Themen wie die Verfassung, Medien, Obdachlosigkeit, die von allen ungeliebte Rundfunkgebühr, die Gebühreneinzugszentrale und die Wohnungslosigkeit im literarischen Mittelpunkt. „Die Frechheit nehm ich mir!“ präsentiert sich als modernes Märchen, allerdings nicht für Kinder, sondern für eine erwachsene Leserschaft, denen die Tücken des alltäglichen Lebens bestens vertraut sind. Der Autor Albrecht Mäzen liefert den Lesern darin kurzweilige Unterhaltung, die stellenweise auch zum Nachdenken anregt.

„Die Frechheit nehm ich mir!“ von Albrecht Mäzen ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-35863-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

