Leuchtturm Geburtstag und andere Märchen – Eine Märchensammlung für Kinder und alle Märchenfreunde

Wladimir Polenow liefert jungen Lesern mit „Leuchtturm Geburtstag und andere Märchen“ abwechslungsreichen Lesespaß.

Es geschieht im Leben immer etwas: mit Menschen, mit Vögeln draußen im Wald, mit Haustieren, mit Alltagsgegenständen und manchmal mit eher ungewöhnlichen Gegenständen. Dasselbe geschieht auch in Märchen. Doch was ist eigentlich ein Märchen? Der Autor Wladimir Polenow erklärt, dass es einfach eine andere Realität ist, wo viele Menschen nicht nur einmal und nicht nur im Kindesalter so gern hingeraten wollen. In einem Märchen ist alles möglich, denn in einer anderen Realität kann alles geschehen, sogar das, was in dieser Welt einfach nicht passieren darf. Genau darum ist alles, was von dem Autor in diesem Buch beschrieben wird, auch die Wahrheit. Allerdings aus einer anderen Realitätsperspektive. So begleiten die jungen Leser z.B. einen Teekessel, der seine schöne, glänzende, singende Pfeife verloren hat und deswegen ziemlich betrübt ist. In einem anderen Märchen geht es um den Urgroßvater moderner Smartphones!

Die Märchensammlung „Leuchtturm Geburtstag und andere Märchen“ wurde von Wladimir Polenow aus dem Russischen übersetzt und von Jelena Skriptschenko mit charmanten Illustrationen verziert. Die Inhalte der modernen Märchen sind kreativ und abwechslungsreich. Sie bringen die jungen Leser bzw. Zuhörer zum Lachen, aber vermitteln auch interessante Informationen, z.B. darüber, wie Telefone früher aussahen. Das Buch ist ein tolles Geschenk für Kinder, die Märchen lieben und immer wieder Nachschub verlangen!

„Leuchtturm Geburtstag und andere Märchen" von Wladimir Polenow ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-16891-6 zu bestellen.

