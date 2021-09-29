  • AWM schließt das Jahr 2025 mit mehreren großen Eröffnungen von Surf-Standorten ab

    Erfolgreicher Abschluss des Jahres

    16. Dezember 2025 / ACCESS Newswire / American Wave Machines, das Unternehmen für Surftechnologie, das hinter den weltweiten PerfectSwell® Surf Venues steht, schließt ein erfolgreiches Jahr mit zwei großen Eröffnungen und der Expansion in neue Märkte ab.
    www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82234/AWM_161225_DEPRcom.001.jpeg

    Surfclub São Paulo

    Wichtige Höhepunkte zum Jahresende:

    – Riyue Bay: 11. November Die China Tourism Group feierte die Eröffnung des PerfectSwell® Riyue Bay Surf-Resorts
    – Zion: 20. November Die Grundsteinlegung für PerfectSwell® Zion fand in Utah statt.
    – São Paulo: 29. November JHSF feierte die Eröffnung des Surfclubs São Paulo

    Die diesjährigen Ergebnisse spiegeln die enormen Anstrengungen des Teams wider, die Effizienz, die Produktlieferung und die Inbetriebnahme zu verbessern. Der Abschluss mit zwei großen Eröffnungen in einem Monat ist vielleicht unsere bemerkenswerteste Leistung. Da PerfectSwell® Zion bereits gut voranschreitet und in Brasilien ein drittes Becken in Betrieb geht, wird 2026 ebenso unvergesslich sein. – Bruce McFarland, CEO

    Die in diesem Jahr erzielten Erfolge bei der Wellenqualität haben die Erwartungen des Ingenieurteams zu Beginn des Jahres übertroffen. Mit weiteren Entwicklungen in Aussicht freuen wir uns darauf, auch weiterhin die Wellen zu liefern, die Surfer sich wünschen, und die Playlist im Jahr 2026 um noch mehr Highlights zu erweitern. – Miquel Lazaro, Director of Engineering

    Über American Wave Machines

    American Wave Machines, Inc. ist der Erfinder und Entwickler der PerfectSwell®-Surftechnologie. Die Technologie von AWM ist der Antrieb hinter erstklassigen Surfanlagen und -gebieten – eine Leistung, die von bewährten Finanzdaten, umfangreicher Datenerfassung und begeisterten Surfer untermauert wird. PerfectSwell® ist die einzige sequenzbasierte, pneumatische Surftechnologie auf dem Markt. PerfectSwell® Split Peaks, Peeling Waves, Air Sections und Wedge Barrels sind durch das robuste Patentportfolio von AWM mit mehr als 50 Patenten weltweit geschützt.

    Kontakt:
    Jenna Timinsky
    info@americanwavemachines.com

    QUELLE: American Wave Machines, Inc.

