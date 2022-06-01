Krankenkassen-Bonusprogramm: Frist zum Jahresende beachten

Viele Versicherte verschenken Geld, weil sie die Fristen für Bonusprogramme ihrer Krankenkasse nicht einhalten.

16.12.2025. Zahlreiche gesetzliche Krankenkassen belohnen ihre Versicherten im Rahmen eines kostenlosen Bonusprogramms mit Geldprämien oder Kostenzuschüssen, die sich auf mehrere hundert Euro pro Jahr summieren können. Ziel dieser Programme ist es, Anreize für gesundheitsbewusstes Verhalten zu schaffen. Versicherte erhalten Boni, wenn sie an Vorsorgeuntersuchungen teilnehmen, Impfungen durchführen lassen oder Kurse zur Gesundheitsförderung besuchen.

Trotz dieser attraktiven Angebote werden die Leistungen häufig nicht genutzt. „Unsere Erfahrung zeigt, dass viele Versicherte die Geldprämien oder Zuschüsse aus Unwissenheit oder Bequemlichkeit verfallen lassen. Hinzu kommt, dass die Antragsfristen oft übersehen werden“, erklärt Siegfried Karle, Präsident der Verbraucherorganisation Geld und Verbraucher e.V. (GVI). Bei zahlreichen Krankenkassen müssen die Maßnahmen noch im laufenden Kalenderjahr abgeschlossen sein – in der Regel bis zum 31. Dezember. Wer die Frist versäumt, verliert den Anspruch auf die Prämie.

GVI rät daher allen Versicherten, sich kurzfristig bei ihrer Krankenkasse über die Bedingungen des Bonusprogramms zu informieren. Oft genügt es, Nachweise über absolvierte Vorsorgeuntersuchungen oder Kurse einzureichen. Die möglichen Vorteile sind beachtlich: Je nach Krankenkasse können mehrere hundert Euro pro Jahr als Geldprämie oder Zuschuss für Gesundheitsleistungen ausgezahlt werden.

Weitere Informationen zu Bonusprogrammen, gesundheitsfördernden Maßnahmen sowie konkrete Beispiele für Geldprämien und Zuschüsse der größten und bundesweit günstigsten Krankenkassen finden Interessierte kostenlos bei der Verbraucherorganisation Geld und Verbraucher e.V. unter http://www.geldundverbraucher.de in der Rubrik „Gratis“ unter „Bonusprogramm gesetzliche Krankenkasse“.

GELD UND VERBRAUCHER Interessenvereinigung der Versicherten, Sparer und Kapitalanleger e.V. (GVI),

Herr Siegfried Karle

Neckargartacher Str. 90

74080 Heilbronn

Deutschland

fon ..: 07131-9133220

fax ..: 07131-91332119

web ..: https://www.geldundverbraucher.de

email : s.karle@geldundverbraucher.de

Die Geld und Verbraucher Interessenvereinigung der Versicherten, Sparer und Kapitalanleger e.V. (GVI) betreibt seit 1987 Verbraucherberatung und Verbraucheraufklärung in Finanzangelegenheiten. Ihr Ziel ist es, den Verbrauchern zu helfen, sich in dem unübersichtlichen Finanz- und Versicherungsmarkt besser zu Recht zu finden, Fehlentscheidungen zu vermeiden und vor allem Kosten zu senken.

GELD UND VERBRAUCHER Interessenvereinigung der Versicherten, Sparer und Kapitalanleger e.V. (GVI),

Herr Siegfried Karle

Neckargartacher Str. 90

74080 Heilbronn

fon ..: 07131-9133220

email : s.karle@geldundverbraucher.de

