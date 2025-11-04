Kündigungsfrist in der Kfz-Versicherungen endet bald – Vorsicht bei Vergleichsportalen

Bei Vergleichsportalen für Kfz-Versicherungen ist Vorsicht geboten, denn nicht immer sind sie unabhängig oder zeigen alle Anbieter in der Vergleichsübersicht, warnt die Ver-braucherorganisation GVI.

04.11.2025. Die Werbung für Kfz-Versicherungen nimmt wieder spürbar zu, da die übliche Kündigungsfrist zum 30. November endet. Vor allem Vergleichsportale buhlen um die Gunst der Autofahrer. Doch hier ist Vorsicht geboten, denn nicht alle Vergleichsportale sind unabhängig oder zeigen alle Anbieter in der Vergleichsübersicht, warnt die Verbraucherorganisation Geld und Verbraucher e. V. (GVI).

„Vergleichsportale im Internet sind zwar aufgrund der Vielzahl der Angebote inzwischen eine große Hilfe bei der Suche nach einer günstigen Kfz-Versicherung. Allerdings enthalten sie oft nicht die Tarife aller Kfz-Versicherer und der Vergleich zeigt nicht unbedingt das günstigste Angebot“, gibt Siegfried Karle, Präsident der GVI, zu bedenken.

Die Eingabe der preisrelevanten Daten ist für Interessierte nicht nur zeitaufwendig, sondern es wird auch nach dem gewünschten Versicherungsschutz gefragt, den Verbraucher nur schwer einschätzen können. Fehler werden oft erst im Schadensfall sichtbar und können viel Geld kosten. So können Vertragsverletzungen weitreichende Folgen haben und bis zum finanziellen Ruin führen. „Beim Wechsel zu einem neuen Anbieter über Vergleichsportale sollten generell die Leistungen verglichen werden. So haben viele ältere Tarife in der Kfz-Versicherung vorteilhaftere Bedingungen. Ein Beispiel ist der Rabattretter, der im Schadensfall oft vor einer teureren Rückstufung schützt und in älteren Tarifen beitragsfrei enthalten ist“, so der Experte weiter.

Eine Auswahl interessanter Vergleichsportale für Kfz-Versicherungen im Internet sowie Informationen zum Thema „Kfz-Versicherung – Tipps für Kostensenkung und Wechsel“ findet man unter www.geldundverbraucher.de in der Rubrik „Gratis“.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GELD UND VERBRAUCHER Interessenvereinigung der Versicherten, Sparer und Kapitalanleger e.V. (GVI),

Herr Siegfried Karle

Neckargartacher Str. 90

74080 Heilbronn

Deutschland

fon ..: 07131-9133220

fax ..: 07131-91332119

web ..: https://www.geldundverbraucher.de

email : s.karle@geldundverbraucher.de

Die Geld und Verbraucher Interessenvereinigung der Versicherten, Sparer und Kapitalanleger e.V. (GVI) betreibt seit 1987 Verbraucherberatung und Verbraucheraufklärung in Finanzangelegenheiten. Ihr Ziel ist es, den Verbrauchern zu helfen, sich in dem unübersichtlichen Finanz- und Versicherungsmarkt besser zu Recht zu finden, Fehlentscheidungen zu vermeiden und vor allem Kosten zu senken.

Pressekontakt:

GELD UND VERBRAUCHER Interessenvereinigung der Versicherten, Sparer und Kapitalanleger e.V. (GVI),

Herr Siegfried Karle

Neckargartacher Str. 90

74080 Heilbronn

fon ..: 07131-9133220

email : s.karle@geldundverbraucher.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Der Whole-Loan-Imperativ: Strategische Immobilienfinanzierung in Zeiten regulatorischer Restriktionen Taiwan Excellence zeigt globale MedTech-Innovationen auf der MEDICA 2025