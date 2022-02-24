Puro.pet – Bilanz für das Jahr 2025 und Ausblick auf ein hundestarkes Jahr 2026

Erfolgreicher Marktstart für das traditionsreiche kaltgepresste Hundefutter Puro in Deutschland. Was waren die weiteren Highlights des Geschäftsjahres?

Unser persönlicher Jahreshöhepunkt liegt direkt hinter uns, denn ein tierischer Fernsehstar hat uns am Stand besucht und Puro für gut befunden: Der Mini Australian Shepherd Bandit aus der Serie „Unter Uns“ kam mit Filmtrainerin Michaela Sonntag aus Köln auf der Hundemesse am 1. Advent vorbei – und seither sind wir schockverliebt. Diesen bezaubernden blauen Augen ist auch Esma in der Serie mit Haut und Haaren erlegen! Sie entscheidet sich impulsiv, den süßen, cleveren Kerl aufzunehmen. Der kleine Wirbelwind mischt ab sofort als tierischer Co-Star die Schillerallee auf.

+ Die Hundemesse im Kloster Knechtsteden als Abschluss des Messejahres +

Bandits Hundetricks sorgten auf der adventlichen Hundemesse für Stimmung und Staunen. Die Klosteranlage Knechtsteden gab als winterliche Kulisse ihr optisches Aroma dazu. Weit über eintausend Besucher sowie rund 70 Aussteller und Akteure beschnupperten einander im farbenfrohen Hundeuniversum. Die Veranstaltung in Dormagen war Höhepunkt und Abschluss des Messejahres 2025 zugleich.

Puro hatte nicht nur die Ehre, Bandit als VIP-Besuch zu empfangen, sondern durfte sich auch als Hauptsponsor der 14. Hundemesse engagieren. Vielen Dank an alle, die mit uns zusammen unermüdlich dem Hundeglück dienen – selten treffen sich so viele davon an einer Stelle. Zwei möchten wir gesondert erwähnen: Klaus Kirchhoff führte mit Herz und Humor durchs Programm, während Astrid Krauß eine perfekte Organisation gelang.

Am Puro-Stand lockte als kleines Weihnachtsgeschenk für alle Gäste unsere Festtagsspeise, das hochwertige Lachsfutter. Sämtliche Preise auf der Bühne waren ebenfalls von Puro gestellt – natürlich auch fürs weihnachtliche Dog Dancing: Welch ein Augenschmaus!

+ Erfolgreiche Bilanz für das erste Geschäftsjahr 2025 +

Mit Hund wird das Leben kunterbunt: Die treuen Seelen schnarchen nicht nur auf dem Sofa neben uns, sondern sie sorgen auch dafür, dass wir Menschen deutlich aktiver werden. Hundegesundheit zu fördern, bedeutet eben auch, ihre Zweibeiner glücklich und fidel zu halten! Was das betrifft, kann Hundefutterproduzent Puro auch 2025 ein tierisch gutes Fazit ziehen – und nimmt jede Menge Motivation mit ins neue Jahr 2026.

+ Immer mehr Herrchen und Frauchen auf Puro-Trip +

Die deutsche Markteinführung ist ähnlich gelungen wie Bandits Tanz mit der Zuckerstange, den wir auf Facebook zeigen. Herrchen und Frauchen gehen zunehmend auf Puro-Trip, während wir neue Marktplätze, wie eBay, freischalten. So konnten wir für 2025 steigende Kundenzahlen und Umsätze verzeichnen. Unser Blog wird mehr und mehr zum umfangreichen Ratgeberportal für Hundefreunde: Wir setzen eben nicht allein auf unser artgerechtes, kaltgepresstes Hundefutter, sondern auch darauf, jederzeit kostenlos Rat zu geben.

+ Puro: Kaltgepresstes Hundefutter mit jahrhundertelanger Tradition +

Kaltgepresste, hochwertige Zutaten sind schon seit 1877 unser Markenkern, als Urgroßvater Coolen in den Niederlanden seine Tierfuttermühle in Betrieb nahm. Seither sind rund 150 Jahre und 40 Hundegenerationen verstrichen. Unser Ziel als traditioneller Familienbetrieb blieb die ganze Zeit über die gesunde Hundeernährung – erst in den Niederlanden und seit 2025 endlich auch in Deutschland: Puro, das kaltgepresste Hundefutter mit hohem Nährstoffgehalt, erobert die Hundenäpfe jetzt über Grenzen hinweg.

+ Warum ist kaltgepresstes Hundefutter so gesund? +

Durch die Kaltpressung der Zutaten bleiben die Nährstoffe, Vitamine, Mineralien und Spurenelemente der hochwertigen Zutaten viel besser erhalten. Deshalb hat sich Puro von den herkömmlichen Extrusionsmethoden abgewandt, schließlich soll jede Hundemahlzeit authentisch, lecker und vor allem absolut gesund sein! Unser Futter quillt zudem im Magen viel weniger auf und entlastet so die Verdauung.

+ Was steht 2026 für Puro und die Kundschaft an? +

2026 geht’s weiter! Gemeinsamer Spaß, gesunde Ernährung, Networking auf Messen: Wir geben alles für unseren treuesten Freund. Nicht zu vergessen, engagieren sich Chris Rehak & Team auch für eine besonders gewichtige Hunderasse, den Boerboel, und sind mit dem Partyservice Finnegan Events am Start, damit Menschen irisch gut feiern können.

Mehr Infos gewünscht? Die gibt’s bei uns jederzeit! Einfach anfragen und Puro unverbindlich kennenlernen. Ein Leckerbissen, der sich jederzeit lohnt. Übrigens: Die neuen Messetermine fürs kommende Jahr veröffentlichen wir, sobald sie feststehen.

+ Sie haben Fragen oder möchten Puro ausprobieren? +

