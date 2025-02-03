2025 für Vital Hundefutter: ein Jahr voller Leckerlis – mit noch mehr Hundeglück 2026

Wie verlief das Geschäftsjahr für REICO Partner Vital Hundefutter? Was ist 2026 geplant?

Wie der Hund futtert, so fühlt er sich: Für jedes verantwortungsvolle Herrchen und Frauchen ist deshalb gesundes, leckeres Hundefutter eine Selbstverständlichkeit. Als REIO Vertriebspartner Vital Hundefutter haben wir das 2025 deutlich gespürt, denn die Nachfrage nach nährstoffreichen Leckereien ist verblüffend hoch.

+ 3 neue REICO Naturleckerlis im Gourmet-Test +

Dieses Jahr hat REICO dann auch noch drei neue, artgerechte Leckerlis auf den Markt gebracht, an deren Einführung wir teilnehmen durften. Zuerst haben unsere eigenen Hunde lustvoll die MaxiDog Naturleckerlis Pferd, Lamm und Pferd gekostet – danach konnten wir sie bestens Gewissens an die begeisterte Kundschaft weiterreichen.

+ Netzwerk der Hundefreunde wächst und wächst +

Unser Antrieb ist die Liebe zum Hund. Als Team füllen wir nicht nur fleißig Näpfe, sondern betreiben auch seit 30 Jahren unsere eigene Boerboels-Zucht. Bei Boerboelz wachsen und gedeihen die muskulösen Farmerhunde unter fürsorglicher Hand und mit gesunder Nahrung, die durchs Leben trägt. Als Züchter und Ernährungsexperten haben wir uns 2025 noch weiter vernetzt, neue Vertriebspartner dazugewonnen und weitere erfahrene Hundezüchter an Bord geholt.

+ Vital-hundefutter.de – die digitale Seite des Hundeglücks +

Auch im Internet wirkt sich unser Engagement aus. Unsere Homepage vital-hundefutter.de lieferte 2025 immer wieder neue Informationen zum breiten REICO-Angebot und, im Hunderatgeber, zu allen Aspekten rund um den glücklichen Hund. Auf der Webseite bieten wir auch unsere kostenlose und unverbindliche Futterberatung an, die dieses Jahr vielen Menschen und ihren Fellnasen nützlich war. Währenddessen stellte REICO seine Logistik in Richtung „kürzer, schneller, besser“ um, damit nicht nur die Infos in Strömen fließen, sondern auch das naturgesunde Futter aus dem schönen Allgäu.

+ 2026? Wir sind bereit! +

Solide Grundsteine für ein neues Jahr sind also gelegt, wir müssen nur noch Stück für den Stück unseren Weg darauf bauen. Genau das haben wir vor, weil immer mehr Menschen uns begleiten. Das gilt ebenso für unseren florierenden Partyservice Finnegan Events, weil Feiern genau wie gutes Essen glücklich macht – nur in diesem Fall die Zweibeiner.

Neben dem mineralischen Gleichgewicht durch die exklusive Reico-Algenmischung zählt eben auch das seelische Gleichgewicht für Hund und Mensch. Gern beantworten wir Ihre Fragen dazu. Lassen Sie uns gemeinsam zeigen: Hundeliebe ist weit mehr als nur ein Wort!

+ Weitere Informationen erhalten Interessenten hier +

REICO Partner Vital Hundefutter

Alexandra Krieger

Stubbachweg 15

D-36396 Steinau a. d. Straße

E-Mail: kontakt@vital-hundefutter.de

Telefon: +49 (0) 6667 / 91 91 33

Web: https://vital-hundefutter.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

REICO Partner Vital Hundefutter

Frau Alexandra Krieger

Stubbachweg 15

36396 Steinau a.d. Straße

Deutschland

fon ..: +49 (0) 6667 / 91 91 33

web ..: https://vital-hundefutter.de/

email : kontakt@vital-hundefutter.de

Bei REICO Partner Vital Hundefutter sind Vierbeiner, Herrchen und Frauchen in besten Händen. Hochwertiges Futter, inklusive fürsorglicher Beratung. Für ein glückliches Tierleben.

Pressekontakt:

Textwerkstatt Alber

Herr Fabian Alber

Alte Kreipe 2

06493 Ballenstedt

fon ..: +49 (0)176 3643 4261

web ..: https://textwerkstatt-alber.de/

email : info@textwerkstatt-alber.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Puro.pet – Bilanz für das Jahr 2025 und Ausblick auf ein hundestarkes Jahr 2026 66 x vegetarisch und vegan kochen und backen