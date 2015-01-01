Oliver M. Jacob als einer der TOP 111 Public Speaker 2025 geehrt

Essener ausgezeichnet. Top 111 – Award für Oliver M. Jacob als Inspiration für Selbstführung und den täglichen Umgang mit Veränderung in Zeiten von KI und Digitalisierung

Oliver M. Jacob, ein anerkannter Experte für Self-Leadership und Change, wurde bereits im November als einer der TOP 111 Public Speaker des Jahres 2025 ausgezeichnet. Die Verleihung fand am Jahresende in Dresden im traditionsreichen Taschenbergpalais statt und würdigt seine Beiträge zur Diskussion über Veränderungsprozesse in der heutigen Gesellschaft.

Die Auszeichnung, die jährlich an herausragende Rednerinnen und Redner vergeben wird, hebt Jacobs Fähigkeit hervor, komplexe Themen verständlich zu machen und sein Publikum für die Notwendigkeit von Veränderung zu sensibilisieren. Sein Ansatz basiert auf der Überzeugung, dass Wandel ein unvermeidbarer Bestandteil des menschlichen Lebens ist. Dies spiegelt sich in seinem häufig zitierten Satz wider: „Veränderung ist unabdingbar. Ohne sie können wir nicht existieren.“

Oliver M. Jacobs Beiträge zur Rednerszene sind geprägt von seiner umfassenden Erfahrung im Bereich Change Management. Er hat zahlreiche Vorträge gehalten, in denen er über die Herausforderungen und Chancen spricht, die mit Veränderungsprozessen einhergehen. Seine Reden sind bekannt dafür, nicht nur theoretische Modelle zu präsentieren, sondern auch praktische Beispiele und Lösungsansätze anzubieten.

Die Veranstaltung in Dresden zog eine Vielzahl von Fachleuten aus verschiedenen Bereichen an, die sich mit den Themen Leadership und Change auseinandersetzen. Jacobs Auszeichnung unterstreicht die zunehmende Bedeutung, die diesen Themen in einer sich schnell wandelnden Welt beigemessen wird.

Mit Blick auf die Zukunft plant Oliver M. Jacob, seine Arbeit in diesem Bereich weiter auszubauen und noch mehr Menschen zu erreichen. Seine zukünftigen Projekte könnten sich verstärkt auf die digitale Transformation und deren Auswirkungen auf individuelle und organisatorische Veränderungen konzentrieren.

„Die Anerkennung als einer der TOP 111 Public Speaker motiviert mich, meine Arbeit fortzusetzen und noch mehr Menschen zu inspirieren“, erklärte er nach der Verleihung.

Der nächste Schritt in Oliver M. Jacobs Karriere könnte die Veröffentlichung eines Buches sein, das seine Erfahrungen und Erkenntnisse zusammenfasst und einem breiteren Publikum zugänglich macht.

